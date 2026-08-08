Πύραυλος έπληξε πλοίο της ADNOC στα Στενά του Ορμούζ

Η Εθνική Πετρελαϊκή Εταιρία του Αμπού Ντάμπι (ADNOC) ανακοίνωσε ότι ένα από τα πλοία της στοχοποιήθηκε από πύραυλο καθώς πραγματοποιούσε διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, νωρίς σήμερα.

Η ADNOC πρόσθεσε ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ η κατάσταση διατηρήθηκε υπό έλεγχο, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων WAM.

Το WAM δεν μετέδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το πλοίο, το φορτίο του, την πιθανή πρόκληση ζημιών ή την ανάληψη ευθύνης για την το περιστατικό αυτό.