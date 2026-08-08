Τουρκία: Περιορίζεται η κίνηση εμπορικών πλοίων με προορισμό τη Μαύρη Θάλασσα μέσω του Βοσπόρου

Λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα μετά από ουκρανικές και ρωσικές επιθέσεις σε πλοία

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Τουρκία: Περιορίζεται η κίνηση εμπορικών πλοίων με προορισμό τη Μαύρη Θάλασσα μέσω του Βοσπόρου
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Τουρκία περιορίζει την κίνηση εμπορικών πλοίων προς τη Μαύρη Θάλασσα μέσω του Βοσπόρου λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια μετά από ουκρανικές και ρωσικές επιθέσεις.
  • Πλοία με προορισμό το Νοβοροσίσκ και την Ουκρανία δεν λαμβάνουν άδειες διέλευσης ή αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις για τη διέλευση από τα Στενά των Δαρδανελλίων.
  • Η απόφαση περιορίζει σημαντικά τη ροή πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα, αυξάνοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυτιλίας και την επισιτιστική ασφάλεια.
  • Τούρκοι ναυτικοί τραυματίστηκαν σε επιθέσεις με drones σε πλοία τουρκικής ιδιοκτησίας, ενώ η Τουρκία καλεί για μέτρα ναυτιλιακής ασφάλειας στην περιοχή.
  • Η κατάσταση επιτείνει τις διαταραχές στο παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου και σιτηρών, επηρεάζοντας τις τιμές και τις προμήθειες από τη Μαύρη Θάλασσα.
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Η Τουρκία περιορίζει την κίνηση των εμπορικών πλοίων που ταξιδεύουν στην Μαύρη Θάλασσα μέσω του Βοσπόρου μετά από τις αυξανόμενες ανησυχίες για τους κινδύνους ασφάλειας, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο Bloomberg επικαλούμενο πηγές που έχουν λάβει γνώση για το ζήτημα αυτό.

Η Γενική Διεύθυνση Ακτοπλοϊκής Ασφάλειας της Τουρκίας έχει ενημερώσει πολλά πλοία με προορισμό το Νοβοροσίσκ της Ρωσίας – ένα βασικό κέντρο εξαγωγής πετρελαίου και σιτηρών – ότι προς το παρόν δεν εκδίδει άδειες διέλευσης για τέτοια δρομολόγια ή ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να εξετάσει τις αιτήσεις που αφορούν τη διέλευση μέσω των Δαρδανελλίων, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν στο πρακτορείο ότι οι τουρκικές αρχές δεν έχουν δώσει καμία εξήγηση για την κίνηση αυτή και ζήτησαν να γίνει γνωστή η ταυτότητά τους, καθώς η πληροφορία δεν είναι δημόσια.

Ορισμένα πλοία έχουν ενημερωθεί ότι ο περιορισμός ισχύει και για τα πλοία που κατευθύνονται προς την Ουκρανία, ανέφεραν οι πηγές του Bloomberg. Σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων που συγκέντρωσε το Bloomberg, τα πλοία με προορισμό λιμάνια της Βουλγαρίας ή της Τουρκίας συνέχιζαν να κατευθύνονται βόρεια μέσω των Στενών των Δαρδανελλίων, στη 1 μ.μ. τοπική ώρα.

Η κίνηση αυτή περιορίζει ουσιαστικά τη ροή πλοίων προς τη Μαύρη Θάλασσα, όπου η αύξηση των επιθέσεων κατά της εμπορικής ναυτιλίας, συμπεριλαμβανομένων πλοίων τουρκικής ιδιοκτησίας, έχει οδηγήσει την Άγκυρα να ζητήσει ενίσχυση της ασφάλειας. Η Γενική Διεύθυνση Ακτοπλοϊκής Ασφάλειας παρέπεμψε τις ερωτήσεις του Bloomberg για το θέμα στο υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών στην Άγκυρα, το οποίο δεν απάντησε.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας ανέφερε ότι μια ομάδα μελών πληρώματος, μεταξύ των οποίων και Τούρκοι πολίτες, τραυματίστηκε μετά από επιθέσεις με drones εναντίον δύο πλοίων που ανήκουν σε Τούρκους.

«Επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ιδίως τα εμπόλεμα μέρη, να εφαρμόσουν επειγόντως συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση της ναυτιλιακής ασφάλειας στη Μαύρη Θάλασσα», ανέφερε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών σε δήλωση την περασμένη Τρίτη. Πρόσθεσε ότι η κλιμάκωση της έντασης θα είχε «πολύπλευρες αρνητικές συνέπειες», μεταξύ άλλων και για την επισιτιστική ασφάλεια.

Η κίνηση αυτή απειλεί να προσθέσει μια νέα επιπλοκή στο παγκόσμιο εμπόριο, σε μια περίοδο που οι ροές πετρελαίου έχουν ήδη διαταραχθεί σημαντικά λόγω του πολέμου στο Ιράν και της μείωσης των όγκων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ. Οι εντεινόμενες επιθέσεις της Ρωσίας και της Ουκρανίας έχουν προκαλέσει ανησυχία και για τις προμήθειες από την περιοχή παραγωγής σιτηρών της Μαύρης Θάλασσας, συμβάλλοντας στην άνοδο των τιμών του σιταριού σε υψηλό δύο ετών τον Ιούλιο.

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