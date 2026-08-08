«Green Boots»: Η επικίνδυνη επιχείρηση επιστροφής της σορού που μένει παγωμένη 30 χρόνια στο Έβερεστ

Snapshot Η σορός του ορειβάτη Ντόρτζε Μορούπ, γνωστού ως «Green Boots», βρίσκεται στο Έβερεστ για πάνω από 30 χρόνια στη «ζώνη του θανάτου».

Η Ινδία οργανώνει μια επικίνδυνη αποστολή ανάσυρσης της σορού, προκειμένου να την επιστρέψει στην οικογένεια του Μορούπ.

Ο Μορούπ πέθανε το 1996 μετά από χιονοθύελλα κατά την κατάβασή του από την κορυφή του Έβερεστ, όπου είχε ανέβει από την κινεζική πλευρά.

Η ταυτότητα της σορού επιβεβαιώθηκε μέσω του εξοπλισμού και των ρούχων, ενώ προγραμματίζονται εξετάσεις DNA για οριστική επιβεβαίωση.

Η οικογένεια του Μορούπ διατηρεί την ελπίδα και περιμένει την επιστροφή του μετά από τρεις δεκαετίες. Snapshot powered by AI

Εδώ και 30 χρόνια, μία σορός γνωστή «Green Boots», (Πράσινες Μπότες) βρίσκεται θαμμένη εν μέρει στο χιόνι και δίπλα σε έναν βράχο πολύ κοντά στη κορυφή του Έβερεστ, την λεγόμενη και «ζώνη του θανάτου».

Οι ορειβατικές μπότες που φορούσε ένας Ινδός ορειβάτης, ο οποίος έχασε τη ζωή του το 1996, αποτελούν έκτοτε ένα μακάβριο τοπόσημο για πολλούς ορειβάτες κατά την ανάβασή τους στην υψηλότερη κορυφή του κόσμου. Τώρα η Ινδία αναζητά μια εξειδικευμένη ομάδα διάσωσης σε μεγάλο υψόμετρο για να αναλάβει μια πολύπλοκη και επικίνδυνη αποστολή με σκοπό την ανάσυρση της σορού του Ντόρτζε Μορούπ.

Ελπίζουν ότι βρίσκονται ένα βήμα πριν καταφέρουν να επιστρέψουν την σορό στους φίλους και την οικογένειά του, οι οποίοι δεν εγκατέλειψαν ποτέ την ελπίδα ότι θα επέστρεφε στο σπίτι. «Κάποιες μέρες, πριν κοιμηθώ, σκεφτόμουν ότι απόψε θα χτυπούσε η πόρτα και ότι, όταν θα την άνοιγα, θα ήταν εκεί. Όταν γυρίσει σπίτι, θα τον ρωτήσω: “Πού ήσουν όλα αυτά τα χρόνια;”», είπε η σύζυγος του Μορούπ, Κόντσακ Γιανγκσκιτ στο BBC.

O Ντόρτζε Μορούπ στον οποίο θεωρείται ότι ανήκει η σορός που έχει το προσωνύμιο Green Boots κοντά στην κορυφή του Έβερεστ

Η νύχτα πριν την επικίνδυνη αποστολή

Τη νύχτα πριν αναχωρήσει για να συμμετάσχει σε μια ιστορική ινδική αποστολή στο Έβερεστ, ο Μορούπ καθόταν με τη σύζυγό του στο σπίτι του στο Λαντάκ, ένα έδαφος υπό ινδική διοίκηση σε ένα άλλο τμήμα των Ιμαλαΐων. Της έδωσε μια υπόσχεση: ότι θα επέστρεφε ως ήρωας και θα έκανε την πατρίδα του περήφανη.«Μου ζήτησε να φροντίσω τα παιδιά και να πάω στο αεροδρόμιο για να τον υποδεχτώ όταν επιστρέψει», ανέφερε η Κόντσακ Γιανγκσκιτ.

Ο Μορούπ που ήταν 48 ετών όταν πέθανε κατείχε τον βαθμό του υποδεκανέα στην Ινδο-Θιβετιανή Συνοριακή Αστυνομία (ITBP), τη δύναμη που φρουρεί μεγάλο μέρος των συνόρων της Ινδίας με την Κίνα. Δεν ήταν άγνωστος στις πεζοπορίες στα Ιμαλάια. Η Γιανγκσκιτ, όμως, λέει ότι εκείνο το βράδυ είχε ένα παράξενο προαίσθημα: «Αναρωτιόμουν αν θα τον ξαναδώ ποτέ».

Ο Μορούπ ήταν ένας από τους έξι ορειβάτες της αποστολής της ITBP που προσπαθούσαν να φτάσουν στην κορυφή του Έβερεστ, η οποία βρίσκεται στα σύνορα μεταξύ του Νεπάλ και του εδάφους του Θιβέτ που βρίσκεται υπό κινεζική διοίκηση.

Κατάφερε να ανέβει στην κορυφή αλλά πέθανε σε χιονοθύελλα

Οι περισσότεροι ορειβάτες επιλέγουν να ανέβουν από τη νεπαλέζικη πλευρά, αλλά η ομάδα του Μορούπ ήθελε να γράψει τα ονόματά της στα βιβλία της ιστορίας ως η πρώτη ινδική αποστολή που το κατάφερε από την επικίνδυνη κινεζική πλευρά.Τρία από τα έξι μέλη της αποστολής επέστρεψαν λόγω χιονοθύελλας, αλλά ο Μορούπ και δύο ακόμη – ο Τσεβάνγκ Σμάνλα και ο Τσεβάνγκ Παλτζόρ – συνέχισαν να παλεύουν, φτάνοντας μέχρι την κορυφή στα 8.849 μέτρα.

Κατά την κατάβασή τους, ξέσπασε μια χιονοθύελλα που τους στοίχισε τη ζωή και σκότωσε και τους τρεις. Όπως και πολλοί από τους περισσότερους από 300 ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους στην περιοχή του Έβερεστ από τότε που άρχισαν να τηρούνται αρχεία πριν από έναν αιώνα, οι σοροί τους παραμένουν στο βουνό.

Η σορός είναι γνωστή στους ορειβάτες που την βλέπουν καθώς ανεβαίνουν στην κορυφή του Έβερεστ

Ωστόσο οι σοροί αυτών των δύο ορειβατών δεν έχουν βρεθεί. Μόνο η σορός του «Green Boots» εντοπίζεται σε υψόμετρο 8.500 μέτρων. Για χρόνια, θεωρούταν ότι ο «Green Boots» ήταν ένα άλλο μέλος της αποστολής.

Ωστόσο, μαρτυρίες από επιζώντα μέλη της αποστολής του 1996 και η τοποθεσία της τελευταίας ραδιοεπικοινωνίας με τους ορειβάτες έχουν πλέον οδηγήσει τις αρχές να πιστεύουν ότι τα λείψανα ανήκουν στον Μορούπ.Ένας αξιωματούχος της ITBP, ο οποίος μίλησε ανώνυμα δήλωσε στο BBC ότι τα ρούχα και ο εξοπλισμός ορειβασίας του Μορούπ βοήθησαν τις αρχές να ταυτοποιήσουν τη σορό.

Από τότε, σχεδιάζουν πώς να μεταφέρουν τον σύντροφό τους στην πατρίδα, ώστε να επιβεβαιώσουν την ταυτότητά του πέραν κάθε αμφιβολίας μέσω εξετάσεων DNA.«Δεν τον ξεχάσαμε ποτέ. Ήταν απλώς θέμα χρόνου», δήλωσε ο αξιωματούχος της ITBP.

Πώς θα γίνει η επιχείρηση ανάκτησης του «Green Boots»

Η ανάσυρση των νεκρών από το βουνό είναι μια επικίνδυνη και εξαντλητική αποστολή, η οποία, μέχρι την τελευταία δεκαετία, πραγματοποιούνταν πολύ σπάνια. Πολλές από τις σορούς, όπως αυτή του Μορούπ, βρίσκονται σε εκείνη την περιοχή που οι ορειβάτες αποκαλούν «ζώνη θανάτου» του Έβερεστ, όπου οι θερμοκρασίες μπορούν να πέσουν στους -40 βαθμούς Κελσίου και τα επίπεδα οξυγόνου είναι περίπου το ένα τρίτο εκείνων που επικρατούν στο επίπεδο της θάλασσας.

«Οι καιρικές συνθήκες και οι συνθήκες χιονιού θα είναι καθοριστικές», δήλωσε ο Τσίρινγκ Τζάνγκμπου, ένας διακεκριμένος ορειβάτης της φυλής των Σέρπα που έχει συμμετάσχει σε άλλες αποστολές ανάσυρσης. «Η βόρεια πλευρά έχει λιγότερες χαράδρες, αλλά είναι πιο επικίνδυνη. Αν συμβεί κάτι κακό από τη νεπαλέζικη πλευρά, σε διακομίζουν γρήγορα με ελικόπτερο. Αλλά δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα από την κινεζική πλευρά», είπε στο BBC Hindi.

Η κινεζική πλευρά της κορυφής – όπου βρίσκεται η σορός του «Green Boots» – είναι πιο απότομη και δεν διαθέτει τις ίδιες υποστηρικτικές δομές με τη νότια πλαγιά, κάτι που αποτελεί έναν επιπλέον παράγοντα που περιπλέκει την κατάσταση, όπως ανέφεραν πηγές της ορεινής φυλής των Σέρπα, που εργάζονται ως οδηγοί των ορειβατών.

«Είναι πραγματικά δύσκολο να κατεβάσουμε αυτή τη σορό ακόμη και κατά τη δημοφιλή ανοιξιάτικη περίοδο, πόσο μάλλον το φθινόπωρο (σ.σ. όπου ο καιρός είναι πιο απρόβλεπτος). Αυτός είναι ο απλός λόγος για τον οποίο βρίσκεται ακόμα εκεί εδώ και τόσα χρόνια», δήλωσε ο οδηγός ορειβασίας Pemba Ongchu Sherpa.

«Θα χρειαστούν 10 έως 12 ορειβάτες ικανοί να φτάσουν στην κορυφή, μόνο και μόνο για να στερεώσουν τα σχοινιά στήριξης ώστε να φτάσουν σε εκείνο το σημείο.»

Ο «Green Boots» θα πρέπει επίσης να μεταφερθεί με τα χέρια σε υψόμετρο από όπου θα μπορεί να παραληφθεί από ελικόπτερο ή, ενδεχομένως, από βοοειδή γιακ, και να μεταφερθεί πίσω σε αεροδρόμιο – μια εργασία που απαιτεί πολυάριθμο ανθρώπινο δυναμικό.

Χάρτης που δείχνει το σημείο όπου βρίσκεται η σορός του «Green Boots» και οι καταυλισμοί των ορειβατών λίγο πριν την κορυφή του Έβερεστ

Γιατί είναι επικίνδυνη για τις ζωές των διασωστών

Οι Σέρπα αναφέρουν ότι οι σοροί, που φέρουν παγωμένο εξοπλισμό αναρρίχησης, συχνά ζυγίζουν πολλές φορές περισσότερο από τον μέσο άνδρα και είναι συχνά παγωμένα σε δύσκολες στάσεις, γεγονός που καθιστά την μεταφορά τους στο δύσκολο έδαφος ακόμη πιο επικίνδυνη. Οι σοροί ενδέχεται επίσης να αρχίσουν να ξεπαγώνουν και να αποσυντίθενται μόλις φτάσουν σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Η αρχή της κατάβασης με τη σορό θα είναι η πιο δύσκολη, δήλωσε ο Ινδός ορειβάτης Κουντάλ Τζόισερ. «Θα είναι μια πολύ, πολύ επικίνδυνη επιχείρηση. Το έδαφος είναι εξαιρετικά απότομο και γεμάτο βράχια. Από τεχνική άποψη, αυτά τα (σ.σ. πρώτα) 1.000 μέτρα θα αποτελέσουν μια τεράστια πρόκληση. Το βασικό είναι να μην θέσουμε σε κίνδυνο τις ζωές των Σέρπα για ένα πτώμα».

Όλα αυτά καθιστούν την αποστολή ανάκτησης εξαιρετικά δαπανηρή. Οι ειδικοί αναφέρουν ότι ακόμη και οι πιο απλές αποστολές κοστίζουν μεταξύ 40.000 και 80.000 δολαρίων, ένα ποσό που υπερβαίνει τις δυνατότητες των περισσότερων οικογενειών.

Είναι πιο συνηθισμένο οι τοπικές ομάδες να μετακινούν τις σορούς των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους σε σημεία του βουνού που δεν είναι ορατά: όπως η εξερευνήτρια Φράνσις Αρσέντιεφ, γνωστή ως η «Κοιμωμένη Πριγκίπισσα του Έβερεστ», η οποία το 2007 μεταφέρθηκε σε έναν πιο απομονωμένο τόπο ανάπαυσης στο Έβερεστ, σχεδόν μια δεκαετία μετά το θάνατό της.

Ωστόσο, η ITBP, η οποία χρηματοδοτεί την επιχείρηση ανάσυρσης, επιθυμεί η σορός του Μορούπ να επιστραφεί έως τον Σεπτέμβριο και αναζητά ομάδες Σέρπα ορειβατικής διάσωσης που θα μπορούσαν να αναλάβουν το έργο. Μόλις επιστραφεί στην Ινδία, η σορός θα υποβληθεί σε εξέταση DNA και, εάν επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για τον Μορούπ, τα λείψανά του θα παραδοθούν στην οικογένειά του.

Διαβάστε επίσης