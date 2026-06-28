Μια αποστολή στο Έβερεστ για τη σορό του «Green Boots» - Παγωμένος στη «ζώνη του θανάτου» 30 χρόνια

Snapshot Η Ινδία σχεδιάζει αποστολή για την ανάσυρση της σορού του ορειβάτη «Green Boots» από το Έβερεστ, ταυτοποιημένου πλέον ως Dorje Morup, μετά από σχεδόν 30 χρόνια.

Η επιχείρηση θα πραγματοποιηθεί μεταξύ Ιουνίου και Οκτωβρίου και στοχεύει στη μεταφορά της σορού στο Δελχί πριν από τον Οκτώβριο.

Η ανάσυρση θα είναι δύσκολη και επικίνδυνη λόγω του υψομέτρου, του καιρού και του βάρους της παγωμένης σορού, απαιτώντας μια έμπειρη ομάδα σέρπα.

Περίπου 200 πτώματα παραμένουν στο Έβερεστ, ενώ η ανάκτηση θεωρείται συνήθως δύσκολη και δαπανηρή, με περιορισμένες δυνατότητες μεταφοράς σε μεγάλα υψόμετρα.

Η επιχείρηση έχει και πολιτισμικές προκλήσεις, καθώς οι σέρπα είναι κυρίως βουδιστές που αποφεύγουν να αγγίζουν ή να βεβηλώνουν πτώματα. Snapshot powered by AI

Η Ινδία προετοιμάζει μια αποστολή για την ανάσυρση από το Έβερεστ της σορού ενός ορειβάτη, γνωστού εδώ και σχεδόν 30 χρόνια ως «Green Boots», αφού επίσημα έγγραφα τον ταυτοποίησαν ως Ινδό στρατιώτη, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Guardian.

Η επιχείρηση έχει ως στόχο την ανάσυρση της σορού από τη λεγόμενη «ζώνη του θανάτου» και τη μεταφορά της στο Δελχί πριν από τον Οκτώβριο. Το επίσημο σχέδιο τον ταυτοποιεί ως Dorje Morup και όχι ως Tsewang Paljor, το όνομα που για χρόνια συνδέονταν με τη σορό χωρίς οριστική επιβεβαίωση.



Σύμφωνα με μια προκήρυξη διαγωνισμού που εξέτασε η εφημερίδα The Guardian, οι ινδικές αρχές σχεδιάζουν να ανασύρουν τη σορό από το Όρος Έβερεστ μεταξύ Ιουνίου και Οκτωβρίου. Οι όροι της προκήρυξης προβλέπουν την ανάσυρση της σορού και αναφέρουν ότι η ταυτοποίηση του Morup επιβεβαιώθηκε σε προηγούμενη επαλήθευση, αν και δεν εξηγούν πώς έγινε αυτό.

Ο Άλαν Άρνετ, Αμερικανός ορειβάτης και αναλυτής του Έβερεστ, δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα ότι αυτή η αλλαγή τον προβληματίζει: «Αυτό είναι ένα είδος μυστηρίου για μένα, το γιατί ξαφνικά άλλαξε η ταυτότητα». Υποστήριξε επίσης την προσπάθεια επαναπατρισμού, αν και προειδοποίησε για τη δυσκολία του εγχειρήματος: «Χαίρομαι που θα το κατεβάσουν, αλλά θα είναι μια τρομερή αποστολή».

Για δεκαετίες, οι ορειβάτες χρησιμοποιούσαν το «Green Boots» ως σημείο αναφοράς στο Έβερεστ και ειδοποιούσαν μέσω ασυρμάτου όταν έφταναν σε αυτό το σημείο

Το 1996, ο Morup και ο Paljor συμμετείχαν σε μια αποστολή της Ινδο-Θιβετιανής Συνοριακής Αστυνομίας που επιδίωκε την πρώτη ινδική ανάβαση στο Έβερεστ από τη βόρεια πλευρά. Και οι δύο έχασαν τη ζωή τους κοντά στην κορυφή την ίδια μέρα, μαζί με ένα τρίτο μέλος της ομάδας, και κανένας δεν κατάφερε να κατέβει.



Πώς το «Green Boots» έγινε σύμβολο του Έβερεστ

Το παρατσούκλι προήλθε από τις μπότες Koflach του, που ήταν χρώματος λαχανί. Το πτώμα βρίσκεται σε μια μικρή σπηλιά από ασβεστόλιθο, στη διαδρομή της βορειοανατολικής κορυφογραμμής. Βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 8.500 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και 350 μέτρα από την κορυφή.



Συρρικνωμένο σαν να κοιμάται, ντυμένο με εξοπλισμό ορειβασίας και με ένα κόκκινο φλις να καλύπτει το πρόσωπό του, το πτώμα έγινε ορόσημο για όσους ανεβαίνουν τα 8.848 μέτρα του Έβερεστ.

Προσοχή: Ευαίσθητες εικόνες από το σημείο της σορού

Video recorded by an individual trying to summit Mount Everest shows the body of “Green Boots”.



Over 330 people have died on Everest, and over 200 bodies still remain on the mountain.https://t.co/DcGdRMk0tu — Time Trip (@TimeTriping) May 1, 2024

Η υπόθεση φέρει επίσης το βάρος ενός βουνού όπου παραμένουν περίπου 200 πτώματα. Οι οικογένειες συνήθως ρωτούν για τη δυνατότητα ανάκτησής τους, αλλά η μεταφορά των πτωμάτων προς τα κάτω είναι συνήθως πολύ δύσκολη ή πολύ δαπανηρή, και τα ελικόπτερα δεν μπορούν να λειτουργήσουν με ασφάλεια σε αυτά τα υψόμετρα.



Η αποστολή που έχει προγραμματίσει η Ινδία απαιτεί εξειδικευμένη ομάδα με τουλάχιστον έξι σέρπα, οδηγούς υψηλού βουνού των Ιμαλαΐων, οι οποίοι έχουν κατακτήσει την κορυφή του Έβερεστ πολλές φορές. Η σύμβαση υποχρεώνει επίσης την παροχή αποδεικτικών στοιχείων για τη διεξαγωγή της επιχείρησης και τη μεταφορά της σορού στο Δελχί πριν από τον Οκτώβριο.



Το έγγραφο, σύμφωνα με την εφημερίδα The Guardian, δεν εξηγεί γιατί οι αρχές αποφάσισαν να αναλάβουν δράση τώρα. Καθορίζει, ωστόσο, ότι η επιχείρηση πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων μηνών. Η νεπαλική εταιρεία Makalu Adventure υπολόγισε ότι η ολοκλήρωση του έργου θα μπορούσε να διαρκέσει 40 ημέρες.

Προειδοποίησε επίσης ότι ο μουσώνας, η περίοδος των βροχών που πλήττει την περιοχή, μπορεί να φέρει πιο έντονες χιονοπτώσεις και να περιπλέξει την ανάσυρση κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.



Ο Άρνετ εκτίμησε ότι μια ομάδα θα χρειαζόταν περίπου 150.000 δολάρια για να πραγματοποιήσει την αποστολή.

Πάνω από τα 8.000 μέτρα, όπου υπάρχει μόλις το ένα τρίτο του οξυγόνου που διατίθεται στο επίπεδο της θάλασσας, ακόμη και οι πιο απλές αποφάσεις μπορούν να γίνουν πιο δύσκολες. Ο Jangbu υποστήριξε ότι η ανάσυρση του «Green Boots» θα είναι μια επίπονη και επικίνδυνη αποστολή ακόμη και για μια ομάδα έμπειρων Σέρπα.

Μια παγωμένη σορός με εξοπλισμό αναρρίχησης μπορεί να ζυγίζει έως και 200 κιλά, εξήγησε. Σε αυτό προστίθενται τα άκαμπτα άκρα σε άβολες γωνίες, που καθιστούν εξαντλητική και επικίνδυνη τη μετακίνηση ή την κατάβαση του πτώματος σε βραχώδες και παγωμένο έδαφος.



Ο ίδιος ο Τζάνγκμπου δήλωσε στην εφημερίδα The Guardian ότι μερικές φορές πρέπει να ακρωτηριάζουν ένα άκρο που «δεν μπορούμε να λυγίσουμε». Το περιέγραψε ως μια οδυνηρή απόφαση, αλλά επισήμανε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δεν υπάρχει άλλος τρόπος να προχωρήσουν.



Ο Άρνετ πρόσθεσε ότι αυτή η εργασία επιβάλλει επίσης ένα πολιτισμικό και συναισθηματικό βάρος στους σέρπα, οι οποίοι είναι στην πλειονότητά τους βουδιστές.

«Δεν πιστεύουν στη βεβήλωση των πτωμάτων, ούτε καν στο να τα αγγίζουν», δήλωσε στο μέσο ενημέρωσης.



