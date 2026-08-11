Πάρος: Μια τραγωδία, πολλά ερωτήματα – Ποιος έπρεπε να επιβλέπει τον 4χρονο

Snapshot Έρευνα διεξάγεται για τα αίτια του πνιγμού του 4χρονου σε πισίνα της Πάρου, με έμφαση στην επίβλεψη από τους γονείς και την παρουσία ναυαγοσώστη.

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, που ήταν δηλωμένος ναυαγοσώστης, απουσίαζε την ώρα του συμβάντος, παραβιάζοντας τον κανόνα για συνεχή επίβλεψη.

Υπάρχει αμφιβολία αν ο ιδιοκτήτης πληρούσε τα ηλικιακά κριτήρια για να είναι ναυαγοσώστης, καθώς είναι πιθανόν άνω των 65 ετών, το ανώτατο νόμιμο όριο.

Οι έλεγχοι για τη νομιμότητα ναυαγοσωστών σε πισίνες beach bars είναι ασαφείς και λιγότερο συστηματικοί σε σχέση με ξενοδοχειακές πισίνες.

Η αστική και ποινική ευθύνη για το συμβάν βαραίνει τον ιδιοκτήτη, ο οποίος μπορεί να κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία από αμέλεια αν αποδειχθεί ψευδής δήλωση για ναυαγοσωστική άδεια. Snapshot powered by AI

Οι Αρχές καλούνται να δώσουν απαντήσεις για το πώς συνέβη το τραγικό συμβάν με το παιδάκι που πνίγηκε σε πισίνα της Πάρου και τα ερωτήματα που χρήζουν απαντήσεων είναι πολλά.

Πρώτο και κύριο αν οι γονείς είχαν αμελήσει την επίβλεψη των παιδιών τους, καθώς μαζί με τον 4χρονο που πνίγηκε δίπλα του ήταν και η αδελφή του που ήταν μάρτυρας του περιστατικού.

Ο εισαγγελέας που έχει αναλάβει την υπόθεση, θα μελετήσει τη δικογραφία και θα αποδώσει ευθύνες στους τρεις κατηγορούμενους, πατέρα, μητέρα και ιδιοκτήτη της επιχείρησης και σημαντικό ρόλο στην απόφασή του, θα παίξει το βιντεοληπτικό υλικό από τον χώρο.

Μέσα από το βίντεο θα διαπιστωθεί αν το παιδί όντως διέλαθε της προσοχής των γονέων του και ήταν μόνο του με την αδελφή του, χωρίς επίβλεψη και πού βρισκόταν ο ναυαγοσώστης, που ήταν υποχρεωμένη η επιχείρηση να έχει.

Τα ερωτήματα για τον ιδιοκτήτη-ναυαγοσώστη

Αν όντως ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ήταν δηλωμένος ως ναυαγοσώστης κι άρα ο υπεύθυνος για την επίβλεψη της πισίνας γεννώνται μια σειρά από ερωτήματα.

Πρώτον, πού βρισκόταν την ώρα που το παιδί έπεφτε στο νερό.

Και δεύτερον, αν πληρούσε τα κριτήρια για να είναι ο ίδιος ναυαγοσώστης.

Η νομοθεσία (Υ.Α. 10399/2022) συντάχθηκε στοχευμένα για τις πισίνες των ξενοδοχείων και των ενοικιαζομένων δωματίων. Στα beach bars που διαθέτουν πισίνες υπάρχει ένα θολό τοπίο ελέγχου. Πολλές απ' αυτές τις επιχειρήσεις λειτουργούν με άδειες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος κι όχι αμιγώς τουριστικών καταλυμάτων, με αποτέλεσμα οι έλεγχοι από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού να μην είναι εξίσου συστηματικοί.

Επιπροσθέτως, επειδή ο ιδιοκτήτης φέρεται να απουσίαζε την ώρα της τραγωδίας, καταστρατηγήθηκε ο βασικός κανόνας: Ο ναυαγοσώστης πρέπει να βρίσκεται σε μόνιμη ετοιμότητα και κατάσταση εποπτείας καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας της πισίνας.

Συν τοις άλλοις, αν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, είναι άνω των 65 ετών, και σύμφωνα με τον δικηγόρο του, είναι όντως άνω των 65 (σ.σ.: είναι 68-69 ετών) δεν έχει δικαίωμα να εκδώσει ναυαγοσωστική άδεια.

Αν ο ιδιοκτήτης είναι όντως 69 ετών και ήταν δηλωμένος ως ο μοναδικός ναυαγοσώστης της πισίνας, υπάρχει ξεκάθαρη παρανομία, καθώς το ανώτατο νόμιμο όριο για την πισίνα είναι αυστηρά τα 65 έτη.

Ποιος εκδίδει την Πιστοποίηση Ναυαγοσώστη Πισίνας

Αντίθετα με τη θάλασσα, όπου την άδεια εκδίδει το Λιμενικό Σώμα, για τις κολυμβητικές δεξαμενές η διαδικασία ορίζεται από την Υ.Α. 10399/2022.

Οι ιδιωτικές σχολές που είναι εγκεκριμένες από το κράτος αναλαμβάνουν τη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των υποψηφίων και η πιστοποίηση χορηγείται μόνο αφού ο υποψήφιος εξεταστεί επιτυχώς από ειδική επιτροπή.

Στην πισίνα, η βεβαίωση επιτυχών εξετάσεων εκδίδεται από τη σχολή, αλλά τη γενική εποπτεία του πλαισίου έχουν τα Υπουργεία Τουρισμού και Υγείας.

Ποιος ελέγχει τις επιχειρήσεις

Υπεύθυνοι για τον έλεγχο αν μια επιχείρηση έχει νόμιμο ναυαγοσώστη είναι:

Η Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (ΠΥΤ - πρώην ΕΟΤ): Είναι η αρμόδια Αρχή που ελέγχει τα δικαιολογητικά λειτουργίας και τις προϋποθέσεις ασφαλείας των τουριστικών επιχειρήσεων.

Η Αστυνομία - Υγειονομικές Υπηρεσίες: Πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας.

Ο ίδιος ο Φορέας Διαχείρισης (ο ιδιοκτήτης): Ο νόμος ρίχνει την πλήρη αστική και ποινική ευθύνη στον εκμεταλλευόμενο την επιχείρηση. Αν ο ίδιος δήλωσε ψευδώς τον εαυτό του ως ενεργό ναυαγοσώστη ενώ είχε ξεπεράσει το ηλικιακό όριο, φέρει την απόλυτη ευθύνη για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Όλα τα παραπάνω ερωτήματα, μένει να βρουν απαντήσεις, για να αποδοθούν ευθύνες για τον άδικο χαμό ενός 4χρονου παιδιού.

Διαβάστε επίσης