Πάρος: Επιμένει ο ιδιοκτήτης του beach bar για τον πνιγμό του 4χρονου: «Ρωτήστε τον πατέρα πού ήταν»

Snapshot Ο ιδιοκτήτης του beach bar στην Πάρο κατηγορεί τους γονείς του 4χρονου για τον πνιγμό του παιδιού στην πισίνα.

Οι Αρχές εξετάζουν το διαθέσιμο βιντεοληπτικό υλικό για το περιστατικό.

Ο πατέρας του παιδιού καταγγέλλει έλλειψη απινιδωτή, φαρμακείου και μέτρων προστασίας στο χώρο.

Οι τρεις συγκατηγορούμενοι έχουν αφεθεί προσωρινά ελεύθεροι.

Ο δικηγόρος του ιδιοκτήτη αναφέρει ότι στο σημείο που βρέθηκε το παιδί υπήρχε εμετός. Snapshot powered by AI

Ο ιδιοκτήτης beach bar στην Πάρο, ο οποίος κατηγορείται μαζί με τους γονείς του 4χρονου για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, επιρρίπτει ευθύνες στον πατέρα και τη μητέρα του παιδιού, για τον πνιγμό του μικρού στην πισίνα.

«Να ρωτήσετε τον πατέρα του, πού ήταν εκείνη τη στιγμή. Τα είχε εγκαταλείψει. Τα παιδάκια απ' ό,τι δείχνει μετά, δεν τα κοιτούσε. Εμείς δεν ξέρουμε ποια είναι του γονιού και ποια δεν είναι, γιατί έχει πολλούς γονείς γύρω γύρω» είπε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης μιλώντας στον Alpha.

Την ώρα που το διαθέσιμο βιντεοληπτικό υλικό εξετάζεται από τις Αρχές, ο πατέρας του παιδιού είπε από την πλευρά του: «Υπάρχουν κάμερες στο σημείο που δείχνουν ότι εμείς δεν ήμασταν στη θάλασσα και το παιδί ήταν στην πισίνα. Δεν υπήρχε στο χώρο απινιδωτής, φαρμακείο, μέτρα προστασίας», καταγγέλλει ο άνδρας, ο οποίος όπως και οι άλλοι δύο συγκατηγορούμενοί του, έχουν αφεθεί προσωρινά ελεύθεροι.

Ο δικηγόρος του ιδιοκτήτη, είπε από την πλευρά του ότι εξετάζονται όλα τα στοιχεία από τις Αρχές, ενώ τόνισε ότι «στο σημείο που βρέθηκε το παιδί υπάρχει εμετός».

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