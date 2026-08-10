Φωτιά τώρα στην Καβάλα - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Πυρκαγιά ξέσπασε περί τις 17:00 στην Καβάλα, σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κοκκινόχωμα.

Επί τόπου επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων από την 7η και την 21η ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 5 οχήμαρα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.