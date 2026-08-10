Χριστοδουλάκης: «Δεν είμαι ο μόνος από το ΠΑΣΟΚ που στοχοποιείται» –Η απάντησή του για τις συμβάσεις

Snapshot Ο βουλευτής Μανώλης Χριστοδουλάκης καταγγέλλει «στημένο» και «συκοφαντικό» δημοσίευμα που στοχοποιεί στελέχη του ΠΑΣΟΚ για τις δημόσιες συμβάσεις της εταιρείας Datamed.

Η εταιρεία Datamed αρνείται τους ισχυρισμούς περί παράνομων απευθείας αναθέσεων, υποστηρίζοντας ότι οι συμβάσεις αφορούν νόμιμες διαδικασίες συντήρησης συστημάτων που έχει εγκαταστήσει μέσω διαγωνισμών.

Η Datamed δηλώνει ότι διαθέτει την ιδιοκτησία και τεχνογνωσία των συστημάτων, καθιστώντας τεχνικά αδύνατη την ανάθεση σε άλλους αναδόχους, ενώ αρνείται οποιαδήποτε πολιτική σύνδεση ή εξάρτηση.

Το δημοσίευμα της «Δημοκρατίας» αναφέρει ότι η Datamed, με στελέχη μέλη της οικογένειας Χριστοδουλάκη, έχει λάβει δημόσιες συμβάσεις ύψους τουλάχιστον 9 εκατ. ευρώ από το 2019, πολλές μέσω απευθείας αναθέσεων ή διαπραγματεύσεων χωρίς δημοσίευση.

Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης επιμένει στην υπεράσπιση της πολιτικής αυτονομίας του ΠΑΣΟΚ και θεωρεί την υπόθεση μέρος ευρύτερης προσπάθειας πίεσης στελεχών που προωθούν ισχυρή και αυτόνομη παράταξη. Snapshot powered by AI

Σε υψηλούς τόνους απαντά ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μανώλης Χριστοδουλάκης σε δημοσίευμα της εφημερίδας «Δημοκρατία», σύμφωνα με το οποίο η οικογενειακή εταιρεία Datamed έχει λάβει από το 2019 και μετά δημόσιες συμβάσεις συνολικού ύψους τουλάχιστον 9 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Χριστοδουλάκης κάνει λόγο για «στημένο» και «συκοφαντικό» δημοσίευμα και υποστηρίζει ότι πίσω από την επίθεση που δέχεται βρίσκονται «συστήματα και συμφέροντα» που επιχειρούν να πλήξουν στελέχη του ΠΑΣΟΚ τα οποία υπερασπίζονται την πολιτική αυτονομία του κόμματος.

«Δεν θα κάνω ποτέ στη ζωή μου, ούτε άμεσο ούτε έμμεσο συνομιλητή τον βούρκο, και όσους κυλιούνται από συνήθεια ή ανάγκη στις λάσπες και τους βάλτους», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Ο βουλευτής υποστηρίζει ακόμη ότι δεν πρόκειται να αλλάξει στάση εξαιτίας της συγκεκριμένης δημοσίευσης, σημειώνοντας πως έχει υπερασπιστεί «με πάθος και κόστος» την πολιτική αυτονομία του ΠΑΣΟΚ, τόσο στο Συνέδριο του κόμματος όσο και μέσα από τις δημόσιες παρεμβάσεις του.

«Αν νομίζουν κάποιοι ότι με τον τρόπο αυτό θα λυγίσουμε, θα συμβιβαστούμε, ή θα βάλουμε νερό στο κρασί μας, σας έχω νέα: είστε βαθιά νυχτωμένοι!», αναφέρει.

Παράλληλα, ο κ. Χριστοδουλάκης υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη υπόθεση δεν αφορά μόνο τον ίδιο, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια πίεσης στελεχών του ΠΑΣΟΚ που, όπως λέει, επιδιώκουν μια ισχυρή και αυτόνομη παράταξη.

«Δεν είμαι ο μόνος από το ΠΑΣΟΚ που στοχοποιείται. Είναι όλα τα στελέχη του εκείνα που κάνουν την παράταξη μη βολική για όσους την θέλουν μικρή, διαχειρίσιμη και συμπληρωματική», σημειώνει.

Ο ίδιος παραπέμπει, για την ουσία των καταγγελιών σχετικά με τις συμβάσεις, στην ανακοίνωση της Datamed.

Η απάντηση της Datamed

Η εταιρεία απορρίπτει τους ισχυρισμούς του δημοσιεύματος και υποστηρίζει ότι παρουσιάζονται ως απευθείας αναθέσεις διαδικασίες που αφορούν, στην πραγματικότητα, συμβάσεις συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης συστημάτων και εφαρμογών που η ίδια έχει εγκαταστήσει σε δημόσιους φορείς έπειτα από διαγωνιστικές διαδικασίες.

Σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις που προέκυψαν μέσω «διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση», η Datamed αναφέρει ότι πρόκειται για περιπτώσεις στις οποίες διαθέτει την ιδιοκτησία του σχετικού λογισμικού και την απαραίτητη τεχνογνωσία.

Κατά την εταιρεία, για τεχνικούς λόγους μοναδικότητας τα συμβόλαια συντήρησης και υποστήριξης των συγκεκριμένων συστημάτων δεν θα μπορούσαν να ανατεθούν σε διαφορετικό ανάδοχο.

«Το αντίθετο, εκτός από παράνομο θα ήταν και τεχνικά αδύνατο», υποστηρίζει η Datamed, προσθέτοντας ότι αντίστοιχες διαδικασίες εφαρμόζονταν και πριν από την περίοδο που εξετάζει το δημοσίευμα.

Η εταιρεία υποστηρίζει επίσης ότι κατά το επίμαχο διάστημα έλαβε μία σύμβαση με απευθείας ανάθεση από οργανισμό στον οποίο είχαν ήδη εγκατασταθεί δικά της συστήματα και εφαρμογές. Όπως αναφέρει, η συγκεκριμένη σύμβαση έγινε κατά την περίοδο της πανδημίας, λόγω των έκτακτων συνθηκών, και ακολουθήθηκε «απόλυτα νόμιμη διαδικασία».

Παράλληλα, η Datamed αρνείται οποιαδήποτε σύνδεση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας με συγκεκριμένη κυβέρνηση. Επισημαίνει ότι δραστηριοποιείται εδώ και περίπου 30 χρόνια στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έχει συνεργαστεί με φορείς του Δημοσίου υπό διαφορετικές κυβερνήσεις.

«Εκτός αν κάποιοι θεωρούν ότι για να μπορεί να δουλέψει μια επιχείρηση στην Ελλάδα σήμερα, προϋπόθεση δεν αποτελεί η διαχρονική της επάρκεια επί των παρεχόμενων υπηρεσιών της, αλλά η πολιτική ταυτότητα των συμμετεχόντων σε αυτή», αναφέρει η εταιρεία.

Η Datamed χαρακτηρίζει «καθαρά συκοφαντική» οποιαδήποτε υπόνοια πολιτικής εξάρτησης και δηλώνει ότι επιφυλάσσεται «για κάθε νόμιμο μέσο» προκειμένου να προστατεύσει το κύρος και την αξιοπιστία της.

Τι υποστηρίζει το δημοσίευμα της «Δημοκρατίας»

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας «Δημοκρατία», η Datamed, στην οποία –όπως αναφέρεται– πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος είναι ο πατέρας του Μανώλη Χριστοδουλάκη και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο αδελφός του, έχει λάβει από το 2019 και μετά δημόσιες συμβάσεις συνολικού ύψους τουλάχιστον 9 εκατ. ευρώ.

Η εφημερίδα κάνει λόγο για περισσότερες από 170 συμβάσεις, υποστηρίζοντας ότι σημαντικό μέρος αυτών προέκυψε είτε μέσω απευθείας αναθέσεων είτε μέσω διαδικασιών «διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση».

Παράλληλα, χαρακτηρίζει τα 9 εκατ. ευρώ «μετριοπαθή υπολογισμό», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλες συμβάσεις που δεν έχουν συνυπολογιστεί.

Το δημοσίευμα αναφέρεται ακόμη στις σπουδές και την επαγγελματική πορεία του Μανώλη Χριστοδουλάκη, επικαλούμενο την κατεύθυνσή του στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, στους τομείς του λογισμικού, των υπολογιστικών συστημάτων και της βιοϊατρικής, καθώς και την επαγγελματική του δραστηριότητα στον χώρο της Πληροφορικής Υγείας.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, πάντως, απορρίπτει τις αιτιάσεις και συνδέει την υπόθεση με την πολιτική αντιπαράθεση γύρω από την πορεία του κόμματος, επαναλαμβάνοντας ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται την πολιτική του αυτονομία.