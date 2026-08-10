Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για τις ριπές των ανέμων τις επόμενες ώρες - «Καμπανάκι» για 5 περιοχές

Για την ένταση των ανέμων τις επόμενες ώρες έκανε λόγο σε νέα του ανάρτηση στα social media ο Θοδωρής Κολυδάς.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου, μπορεί οι βόρειοι άνεμοι την Τρίτη να παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση, ωστόσο, στο Αιγαίο θα εξακολουθήσουν να πνέουν ισχυροί, φτάνοντας τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ με τον κίνδυνο πυρκαγιάς να παραμένει.

Οι ριπές του ανέμου θα παραμείνουν ιδιαίτερα ενισχυμένες, κυρίως σε περιοχές όπου η μορφολογία του εδάφους επιταχύνει τη ροή. Ενδεικτικά, το ICON-EU δίνει μέγιστες ριπές έως περίπου 115 km/h στο Στενό του Καφηρέα, κοντά στα 96 km/h στην Τήνο, 94 km/h στην Αττική και περίπου 82 km/h στην Εύβοια.

«Αυτό είναι και το στοιχείο που χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή: άλλο η μέση ένταση του ανέμου και άλλο οι στιγμιαίες, πολύ ισχυρές ριπές, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν απότομη και απρόβλεπτη εξάπλωση μιας πυρκαγιάς, να αλλάξουν γρήγορα την κατεύθυνσή της και να δυσκολέψουν σημαντικά την επιχείρηση κατάσβεσης», επισημαίνει ο Θοδωρής Κολυδάς.

Γι’ αυτό και, παρά τη μικρή υποχώρηση της μέσης έντασης των ανέμων, πολλές περιοχές της ανατολικής και νότιας χώρας παραμένουν σε πορτοκαλί επίπεδο, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε Αττική, Εύβοια, ανατολική Στερεά, τμήματα της Πελοποννήσου και αρκετά νησιά του Αιγαίου.

Καταλήγοντας, ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει ότι το βασικό μήνυμα για την Τρίτη είναι σαφές: οι άνεμοι εξασθενούν λίγο, ο κίνδυνος όμως όχι στον ίδιο βαθμό. Οι ισχυρές ριπές διατηρούν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον για την πυροπροστασία.

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