Φυλακές Δομοκού: Βγήκαν μαχαίρια μεταξύ κρατουμένων, ένας τραυματίας στο νοσοκομείο

Snapshot Στο Κατάστημα Κράτησης Δομοκού σημειώθηκε αιματηρό επεισόδιο με επίθεση κρατουμένου σε συγκρατούμενό του με αυτοσχέδια μαχαίρια.

Ο 31χρονος δράστης, υπήκοος Ιράν, τραυμάτισε σοβαρά έναν 31χρονο Αλγερινό κρατούμενο στην κοιλιακή χώρα και άλλα σημεία του σώματος.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Δομοκού και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Ο δράστης συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση.

Την προανάκριση για το περιστατικό ανέλαβε το Αστυνομικό Τμήμα Δομοκού. Snapshot powered by AI

Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (09/08/2026) στο Κατάστημα Κράτησης Δομοκού, όταν κρατούμενος επιτέθηκε με αυτοσχέδια μαχαίρια σε συγκρατούμενό του, τραυματίζοντάς τον σοβαρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport, περίπου στις 11:00, ένας 31χρονος υπήκοος Ιράν, ο οποίος εκτίει ποινή για διακίνηση παράτυπων μεταναστών, φέρεται να μετακινήθηκε σε διαφορετική πτέρυγα των φυλακών και να επιτέθηκε σε έναν 31χρονο Αλγερινό συγκρατούμενό του.

Ο δράστης φέρεται να χρησιμοποίησε δύο αυτοσχέδια μαχαίρια, προκαλώντας στον 31χρονο τραύματα στην κοιλιακή χώρα, αλλά και σε άλλα σημεία του σώματός του.

Ο τραυματίας, ο οποίος κρατείται στις Φυλακές Δομοκού για υποθέσεις κλοπών και ναρκωτικών, μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Δομοκού, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.

Ο 31χρονος παραμένει για νοσηλεία στο νοσοκομείο, ωστόσο, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία και η ζωή του δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.

Την προανάκριση για το περιστατικό ανέλαβε το Αστυνομικό Τμήμα Δομοκού. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 31χρονου, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση