Φυλακές Δομοκού: Βγήκαν μαχαίρια μεταξύ κρατουμένων, ένας τραυματίας στο νοσοκομείο
Ο δράστης συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση.
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- Στο Κατάστημα Κράτησης Δομοκού σημειώθηκε αιματηρό επεισόδιο με επίθεση κρατουμένου σε συγκρατούμενό του με αυτοσχέδια μαχαίρια.
- Ο 31χρονος δράστης, υπήκοος Ιράν, τραυμάτισε σοβαρά έναν 31χρονο Αλγερινό κρατούμενο στην κοιλιακή χώρα και άλλα σημεία του σώματος.
- Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Δομοκού και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
- Ο δράστης συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση.
- Την προανάκριση για το περιστατικό ανέλαβε το Αστυνομικό Τμήμα Δομοκού.
Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (09/08/2026) στο Κατάστημα Κράτησης Δομοκού, όταν κρατούμενος επιτέθηκε με αυτοσχέδια μαχαίρια σε συγκρατούμενό του, τραυματίζοντάς τον σοβαρά.
Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport, περίπου στις 11:00, ένας 31χρονος υπήκοος Ιράν, ο οποίος εκτίει ποινή για διακίνηση παράτυπων μεταναστών, φέρεται να μετακινήθηκε σε διαφορετική πτέρυγα των φυλακών και να επιτέθηκε σε έναν 31χρονο Αλγερινό συγκρατούμενό του.
Ο δράστης φέρεται να χρησιμοποίησε δύο αυτοσχέδια μαχαίρια, προκαλώντας στον 31χρονο τραύματα στην κοιλιακή χώρα, αλλά και σε άλλα σημεία του σώματός του.
Ο τραυματίας, ο οποίος κρατείται στις Φυλακές Δομοκού για υποθέσεις κλοπών και ναρκωτικών, μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Δομοκού, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.
Ο 31χρονος παραμένει για νοσηλεία στο νοσοκομείο, ωστόσο, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία και η ζωή του δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.
Την προανάκριση για το περιστατικό ανέλαβε το Αστυνομικό Τμήμα Δομοκού. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 31χρονου, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση