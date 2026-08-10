Τουρκία-Σαουδική Αραβία-Πακιστάν: Πώς το «Ισλαμικό ΝΑΤΟ» αλλάζει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή

Ακολουθεί η ανάλυση του Murad Sadygzade, προέδρου του Κέντρου Μελετών Μέσης Ανατολής και καθηγητή του Πανεπιστημίου HSE της Μόσχας, για το RT.

Η υπογραφή της Συμφωνίας Κοινής Άμυνας της Μέκκας από τη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Πακιστάν ενδέχεται τελικά να μείνει στην ιστορία ως μία από τις σημαντικότερες γεωπολιτικές εξελίξεις που προέκυψαν από την τρέχουσα κρίση στη Μέση Ανατολή.

Η συμφωνία, που υπεγράφη στη Μέκκα από τον Σαουδάραβα διάδοχο του θρόνου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Πακιστανό πρωθυπουργό Σεχμπάζ Σαρίφ, θεμελιώνει μια εξαιρετικά σαφή αρχή συλλογικής άμυνας, σύμφωνα με την οποία μια ένοπλη επίθεση εναντίον οποιουδήποτε από τα τρία κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Οι πλευρές δεν έχουν ακόμη αποκαλύψει πώς θα λειτουργήσει στην πράξη αυτή η δέσμευση, ποιο επίπεδο στρατιωτικής βοήθειας θα ενεργοποιείται αυτόματα ή εάν τελικά θα δημιουργηθούν κοινοί μηχανισμοί διοίκησης και σχεδιασμού.

Ωστόσο, αυτές οι αβεβαιότητες ελάχιστα μειώνουν την πολιτική σημασία της συμφωνίας. Για πρώτη φορά, τρία από τα κράτη με τη μεγαλύτερη επιρροή στον ευρύτερο μουσουλμανικό κόσμο συνδέουν επίσημα την εθνική τους ασφάλεια μέσα σε ένα πλαίσιο που δυνητικά συνδυάζει το οικονομικό και πολιτικό βάρος της Σαουδικής Αραβίας, τη στρατιωτικο-βιομηχανική ισχύ της Τουρκίας και τις τεράστιες ένοπλες δυνάμεις και το πυρηνικό καθεστώς του Πακιστάν.

Αξιωματούχοι των τριών χωρών έχουν φροντίσει να αποφύγουν την παρουσίαση της συμφωνίας ως γέννησης ενός επιθετικού στρατιωτικού μπλοκ. Ο Τούρκος αντιπρόεδρος Τζεβντέτ Γιλμάζ τόνισε ότι δεν στρέφεται εναντίον κάποιας συγκεκριμένης χώρας, ενώ Τούρκοι αξιωματούχοι χαρακτήρισαν το σύμφωνο καθαρά αμυντικό και υπογράμμισαν ότι δεν ακυρώνει τις υφιστάμενες υποχρεώσεις της Άγκυρας απέναντι σε άλλους εταίρους. Ο Σαουδάραβας υφυπουργός Δημόσιας Διπλωματίας Ράεντ Κρίμλι προχώρησε ακόμη περισσότερο, απορρίπτοντας την ιδέα ότι η Μέκκα σηματοδοτεί είτε έναν θρησκευτικό/σεκταριστικό στρατιωτικό άξονα είτε την έναρξη μιας πυρηνικής κούρσας εξοπλισμών. Τέτοιες δηλώσεις είναι κατανοητές, ιδιαίτερα σε μια στιγμή κατά την οποία η περιοχή ήδη δοκιμάζεται από έναν πόλεμο που εμπλέκει το Ιράν, το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, η σημασία της συμφωνίας έγκειται λιγότερο σε αυτό που οι υπογράφοντες δηλώνουν επισήμως ότι αποτελεί στόχο της και περισσότερο στον βαθύ μετασχηματισμό του περιβάλλοντος ασφαλείας που κατέστησε αναγκαία μια τέτοια συνθήκη εξαρχής.

Το τέλος της αποκλειστικής εξάρτησης από την Ουάσινγκτον

Δεν αποτελεί έκπληξη η εμφάνιση αυτής της συμμαχίας. Η στρατιωτική αντιπαράθεση που ακολούθησε την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου άλλαξε όχι μόνο την ισορροπία της στρατιωτικής ισχύος στη Μέση Ανατολή αλλά, κυρίως, την αντίληψη περί ασφάλειας μεταξύ των παραδοσιακών εταίρων της Αμερικής. Οι ιρανικοί πύραυλοι που έπληξαν τη Σαουδική Αραβία και άλλα κράτη του Κόλπου, οι επιθέσεις που απείλησαν περιφερειακές υποδομές και ο αποκλεισμός ενεργειακών μεταφορών αποκάλυψαν μια βασική αδυναμία στο μοντέλο ασφάλειας στο οποίο μεγάλο μέρος του Κόλπου βασιζόταν επί δεκαετίες. Οι τεράστιες αγορές αμερικανικών όπλων, η παρουσία αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων και η μακροχρόνια πολιτική ευθυγράμμιση με την Ουάσινγκτον αντιμετωπίζονταν σχεδόν ως ασφαλιστήριο συμβόλαιο απέναντι ακριβώς σε αυτού του είδους τη στρατηγική ευπάθεια. Όταν όμως η περιοχή οδηγήθηκε σε μια ευρύτερη σύγκρουση, η συμμετοχή στο αμερικανικό σύστημα ασφαλείας δεν εμπόδισε τις χώρες του Κόλπου να καταστούν άμεσοι στόχοι ούτε προστάτευσε τις οικονομίες τους από τις συνέπειες.

Αυτό δεν σημαίνει ότι το Ριάντ προετοιμάζεται να εγκαταλείψει την Ουάσινγκτον, ούτε ότι η συμμετοχή της Τουρκίας στη συμφωνία συνεπάγεται προσπάθεια αντικατάστασης του ΝΑΤΟ. Αυτό που αλλάζει είναι η πεποίθηση ότι ένας και μοναδικός εξωτερικός εγγυητής ασφάλειας μπορεί να παραμείνει επαρκής σε ένα ολοένα πιο απρόβλεπτο διεθνές σύστημα. Η συμφωνία της Μέκκας αντιπροσωπεύει λιγότερο μια ρήξη με τις ΗΠΑ και περισσότερο μια προσπάθεια αντιστάθμισης της υπερβολικής εξάρτησης από αυτές. Υπό αυτή την έννοια, αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης διαδικασίας στρατηγικής «κυριαρχικοποίησης», κατά την οποία τα περιφερειακά κράτη προσπαθούν να διαφοροποιήσουν τις αμυντικές τους σχέσεις, να ενισχύσουν τις εγχώριες στρατιωτικές βιομηχανίες και να δημιουργήσουν συμφωνίες που μπορούν να λειτουργούν ακόμη και όταν τα συμφέροντα της Ουάσινγκτον δεν συμπίπτουν πλήρως με τα δικά τους. Ειδικά για τις μοναρχίες του Κόλπου, το συμπέρασμα γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο να αγνοηθεί: η αμερικανική ισχύς παραμένει απαραίτητη, όμως η αμερικανική προστασία δεν μπορεί πλέον να θεωρείται άνευ όρων ή απόλυτη.

Οι θεσμικές βάσεις είχαν ήδη τεθεί. Η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν σύναψαν πέρυσι σύμφωνο αμοιβαίας άμυνας, ενώ έκτοτε η στρατιωτική τους σχέση έχει αποκτήσει πολύ πιο απτή μορφή μέσω πακιστανικών αναπτύξεων, μαχητικών αεροσκαφών, drones και δυνατοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας στο βασίλειο. Παράλληλα, οι αμυντικές σχέσεις Σαουδικής Αραβίας και Τουρκίας έχουν επεκταθεί ταχύτατα, το Ριάντ έχει καταστεί σημαντικός αγοραστής τουρκικών drones και η Άγκυρα με το Ισλαμαμπάντ αναπτύσσουν εδώ και χρόνια στρατιωτική συνεργασία μέσω εκπαίδευσης, ναυτικών ανταλλαγών και αμυντικο-βιομηχανικών προγραμμάτων. Αυτό που συνέβη στη Μέκκα αποτελεί την πολιτική εδραίωση σχέσεων που ήδη αναπτύσσονταν κάτω από την επιφάνεια.

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η Αίγυπτος θα πρέπει να παρακολουθείται στενά. Κατά το τελευταίο έτος, η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία, το Πακιστάν και η Αίγυπτος έχουν συντονίσει ολοένα περισσότερο τις θέσεις τους σε ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας, ενώ η σταδιακή συμφιλίωση μεταξύ Άγκυρας και Καΐρου έχει απομακρύνει ένα από τα βασικά πολιτικά εμπόδια για μια ευρύτερη σύγκλιση μεταξύ των μεγάλων σουνιτικών δυνάμεων. Η ένταξη της Αιγύπτου σε ένα τέτοιο σχήμα κάθε άλλο παρά βέβαιη είναι, όμως στρατηγικά θα είχε σημαντικό νόημα, καθώς το Κάιρο θα προσέθετε τον μεγαλύτερο αραβικό πληθυσμό, μία από τις σημαντικότερες ένοπλες δυνάμεις της περιοχής και τον έλεγχο της Διώρυγας του Σουέζ σε έναν ήδη εντυπωσιακό συνδυασμό σαουδαραβικού κεφαλαίου, τουρκικής στρατιωτικής τεχνολογίας και πακιστανικών στρατηγικών δυνατοτήτων. Εάν αυτό συνέβαινε, η έκφραση «ΝΑΤΟ της Μέσης Ανατολής», που χρησιμοποιούνταν μάλλον χαλαρά κατά τις προηγούμενες δεκαετίες, θα άρχιζε να περιγράφει κάτι πολύ πιο συγκεκριμένο.

Το Ισραήλ και η επιστροφή της περιφερειακής αποτροπής

Το σημαντικότερο ερώτημα, ωστόσο, αφορά το κράτος απέναντι στο οποίο αυτό το αναδυόμενο σύστημα αποτροπής ενδέχεται στην πραγματικότητα να έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Το άμεσο πλαίσιο είναι προφανώς η αντιπαράθεση με το Ιράν, όμως η αντιμετώπιση της συμφωνίας της Μέκκας κυρίως ως ενός αντιιρανικού συνασπισμού θα παρέβλεπε έναν βαθύτερο μετασχηματισμό που συντελείται σε ολόκληρη την περιοχή. Οι πόλεμοι και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ από τον Οκτώβριο του 2023 έχουν επεκταθεί από τη Γάζα στον Λίβανο, τη Συρία και το Ιράν, ενώ η επανειλημμένη διεύρυνση των γεωγραφικών ορίων εντός των οποίων το Ισραήλ είναι διατεθειμένο να χρησιμοποιήσει βία έχει δημιουργήσει αυξανόμενη ανησυχία στις περιφερειακές πρωτεύουσες ότι το προηγούμενο σύστημα περιορισμών έχει ουσιαστικά καταρρεύσει. Το πρόβλημα από την οπτική του Ριάντ ή της Άγκυρας δεν αφορά απλώς μια συγκεκριμένη ισραηλινή επιχείρηση, αλλά το περιβάλλον στο οποίο μια και μόνη περιφερειακή δύναμη φαίνεται ολοένα περισσότερο πρόθυμη και ικανή να πλήττει πολλαπλά γειτονικά κράτη χωρίς να αντιμετωπίζει οργανωμένο περιφερειακό αντίβαρο.

Το πλαίσιο της Μέκκας ενδέχεται να είναι σημαντικότερο για το Ισραήλ παρά για το Ιράν. Όπως σημείωσε η ερευνήτρια του RUSI Μπουρτσού Οζτσελίκ σε δηλώσεις που επικαλέστηκε το Reuters, η συμφωνία μπορεί να γίνει κατανοητή ως προσπάθεια δημιουργίας αποτροπής απέναντι στο Ισραήλ, ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί ως αντίβαρο στην ιρανική επιρροή, και όχι ως προετοιμασία για στρατιωτική σύγκρουση με την Τεχεράνη. Η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν δεν έχουν προφανές συμφέρον να ξεκινήσουν έναν ακόμη πόλεμο με το Ισραήλ, έχουν όμως συμφέρον να επαναφέρουν όρια στη μονομερή στρατιωτική δράση. Ένα μπλοκ που συνδυάζει τις τουρκικές στρατιωτικές δυνατότητες και την αμυντική παραγωγή, τους σαουδαραβικούς οικονομικούς πόρους και το στρατηγικό βάθος του Πακιστάν δεν θα χρειαζόταν να πολεμήσει το Ισραήλ για να επηρεάσει τους υπολογισμούς του. Η πολιτική του αξία θα βρισκόταν στο να καταστήσει τις πιθανές συνέπειες μιας περαιτέρω περιφερειακής κλιμάκωσης λιγότερο προβλέψιμες και, συνεπώς, πιο δαπανηρές.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου αρνήθηκε να σχολιάσει τη συμφωνία, όμως η σιωπή δεν θα πρέπει να συγχέεται με αδιαφορία, καθώς οι Ισραηλινοί στρατιωτικοί σχεδιαστές δύσκολα μπορούν να αγνοήσουν την αναδυόμενη δομή συλλογικής άμυνας που συνδέει την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία και το πυρηνικά εξοπλισμένο Πακιστάν. Το Ισραήλ έχει επί μακρόν επωφεληθεί από ένα κατακερματισμένο στρατηγικό περιβάλλον, στο οποίο τα αραβικά και μουσουλμανικά κράτη διέθεταν σημαντικές στρατιωτικές δυνατότητες αλλά παρέμεναν διχασμένα από αντιπαλότητες, ασύμβατες συμμαχίες και ανταγωνιστικές σχέσεις με την Ουάσινγκτον. Η σταδιακή μείωση αυτών των διαιρέσεων αλλάζει τη στρατηγική εξίσωση ακόμη και πριν εμφανιστεί οποιοδήποτε κοινό στρατιωτικό αρχηγείο, ολοκληρωμένο δίκτυο αντιαεροπορικής άμυνας ή σύστημα κοινών στρατιωτικών σχεδιασμών.

Το Ιράν κατέχει μια πιο αμφίσημη θέση σε αυτή την αρχιτεκτονική και ενδέχεται τελικά να γίνει είτε ένας από τους στόχους της αποτροπής είτε ένας από τους συμμετέχοντες. Η ικανότητα της Τεχεράνης να επιφέρει σοβαρό κόστος στις αμερικανικές δυνάμεις και στους εταίρους τους έχει αναμφίβολα ενισχύσει την περιφερειακή της θέση, ενώ η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν θα είχαν ελάχιστο ενδιαφέρον να αντικαταστήσουν την υπερβολική εξάρτηση από την Ουάσινγκτον με αποδοχή μιας ιρανικής περιφερειακής κυριαρχίας. Εάν η αυτοπεποίθηση του Ιράν εξελιχθεί σε προσπάθεια εγκαθίδρυσης μιας πιο σαφούς ηγεμονίας στον Κόλπο ή στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, το πλαίσιο της Μέκκας θα μπορούσε να καταστεί ένας φυσικός μηχανισμός εξισορρόπησης. Ωστόσο, είναι εξίσου πιθανό να συμβεί το αντίθετο, καθώς μια ολοένα πιο συμπεριληπτική περιφερειακή δομή ασφάλειας θα μπορούσε τελικά να προσφέρει στο Ιράν μια θέση μέσα σε ένα ευρύτερο σύστημα αμοιβαίων εγγυήσεων. Έτσι, η συμμαχία θα μπορούσε να μετατραπεί από ένα μπλοκ σχεδιασμένο για τον περιορισμό συγκεκριμένων αντιπάλων σε θεμέλιο μιας περιφερειακής ισορροπίας, στην οποία καμία μεμονωμένη δύναμη —ισραηλινή, ιρανική ή άλλη— δεν θα μπορούσε να κυριαρχήσει επί των υπολοίπων.

Μια νέα διαχωριστική γραμμή, αλλά όχι ένας νέος Ψυχρός Πόλεμος

Υπάρχει ακόμη μία διάσταση σε αυτή τη διαδικασία που ενδέχεται να αποκτήσει ολοένα μεγαλύτερη σημασία, ιδιαίτερα εάν το πλαίσιο της Μέκκας επεκταθεί. Το Ισραήλ συμμετέχει ήδη στο I2U2 μαζί με την Ινδία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρότι το I2U2 δεν αποτελεί στρατιωτική συμμαχία και έχει επικεντρωθεί κυρίως σε επενδύσεις, τεχνολογία, ενέργεια, επισιτιστική ασφάλεια και υποδομές, συνυπάρχει με ολοένα πυκνότερες στρατηγικές και αμυντικές σχέσεις που συνδέουν τα ίδια κράτη. Η Ινδία έχει οικοδομήσει μια εξαιρετικά στενή αμυντική συνεργασία με το Ισραήλ, ενώ το Νέο Δελχί και το Αμπού Ντάμπι έχουν επίσης ενισχύσει τη στρατιωτική και τεχνολογική τους συνεργασία, δημιουργώντας το περίγραμμα ενός ακόμη δικτύου του οποίου η στρατηγική σημασία θα μπορούσε να αυξηθεί καθώς η τάξη στη Μέση Ανατολή γίνεται πιο κατακερματισμένη.

Ωστόσο, θα ήταν πρόωρο να χαράξουμε μια καθαρή διαχωριστική γραμμή, με τη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Πακιστάν στη μία πλευρά και το Ισραήλ, την Ινδία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στην άλλη. Τα ΗΑΕ αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα του γιατί η αναδυόμενη τάξη είναι απίθανο να μοιάζει με την άκαμπτη πολιτική των μπλοκ του 20ού αιώνα. Το Αμπού Ντάμπι διατηρεί στενές σχέσεις με το Ισραήλ και την Ινδία, ενώ ταυτόχρονα συντονίζεται με τη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία, την Αίγυπτο και το Πακιστάν σε μια σειρά περιφερειακών ζητημάτων και εκφράζει επανειλημμένα θέσεις επικριτικές απέναντι στις ισραηλινές ενέργειες. Η Ινδία παρουσιάζει μια παρόμοια περίπτωση, καθώς η στρατηγική της σχέση με το Ισραήλ συνυπάρχει με ολοένα σημαντικότερες οικονομικές, ενεργειακές και πολιτικές σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ και τον ευρύτερο Κόλπο. Αντί για δύο αμοιβαία αποκλειόμενα στρατιωτικά στρατόπεδα, η περιοχή ενδέχεται επομένως να κινείται προς μια πολύ πιο σύνθετη δομή αλληλεπικαλυπτόμενων ευθυγραμμίσεων, στην οποία τα κράτη συνεργάζονται σε έναν τομέα, ανταγωνίζονται σε έναν άλλο και αποφεύγουν σκόπιμα να τοποθετήσουν όλη τη στρατηγική τους εξάρτηση σε έναν και μόνο εταίρο.

Αυτή ακριβώς η ασάφεια αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της αναδυόμενης πολυπολικής τάξης. Η Σαουδική Αραβία μπορεί να διατηρεί εκτεταμένους δεσμούς ασφαλείας με τις ΗΠΑ, ενώ παράλληλα αγοράζει τουρκική στρατιωτική τεχνολογία και οικοδομεί αμυντικό σύμφωνο με το Πακιστάν. Η Τουρκία μπορεί να παραμένει εντός του ΝΑΤΟ, ενώ δημιουργεί ανεξάρτητους μηχανισμούς ασφαλείας με κράτη εκτός ΝΑΤΟ. Η Ινδία μπορεί να εμβαθύνει τη στρατηγική της συνεργασία με το Ισραήλ χωρίς να θεωρεί τη Σαουδική Αραβία αντίπαλο. Και τα ΗΑΕ μπορούν να συνεργάζονται με το Ισραήλ, ενώ ταυτόχρονα προσπαθούν να διατηρήσουν σταθερές σχέσεις με το Ιράν. Η σημασία της Μέκκας δεν βρίσκεται στη δημιουργία μιας νέας διπολικής αντιπαράθεσης, αλλά στην επιτάχυνση της διάβρωσης ενός παλαιότερου συστήματος, στο οποίο τα περιφερειακά κράτη αναμενόταν να οργανώνουν τις σχέσεις τους κυρίως γύρω από τις γεωπολιτικές προτιμήσεις εξωτερικών δυνάμεων.

Για τη Ρωσία και την Κίνα, ένας τέτοιος μετασχηματισμός δημιουργεί φυσικά ευκαιρίες. Οι χώρες που επιδιώκουν μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία είναι πιθανό να διαφοροποιήσουν τις στρατιωτικές προμήθειες, τις τεχνολογικές συνεργασίες, τις επενδυτικές ροές και τις διπλωματικές τους σχέσεις. Η Μόσχα εξακολουθεί να διαθέτει ανταγωνιστικές δυνατότητες σε τομείς όπως η αντιαεροπορική άμυνα, η αεροπορία, οι πυραυλικές τεχνολογίες και ο ηλεκτρονικός πόλεμος, οι οποίες παραμένουν εξαιρετικά σχετικές με τις ανησυχίες ασφαλείας της νέας ομάδας. Το Πεκίνο, από την άλλη πλευρά, διαθέτει τους οικονομικούς πόρους και την πολιτική επιρροή για να υποστηρίξει περιφερειακές συμφωνίες που μειώνουν την εξάρτηση των κρατών της Μέσης Ανατολής από οποιοδήποτε μεμονωμένο δυτικό κέντρο. Ούτε η Ρωσία ούτε η Κίνα χρειάζεται αυτές οι χώρες να «αλλάξουν στρατόπεδο». Το βασικό χαρακτηριστικό του νέου περιβάλλοντος είναι ακριβώς ότι τα ολοένα ισχυρότερα κράτη δεν πιστεύουν πλέον ότι πρέπει να επιλέγουν μόνο μία πλευρά.

Το «ΝΑΤΟ της Μέσης Ανατολής» της Ουάσινγκτον — χωρίς την Ουάσινγκτον

Για δεκαετίες, διαδοχικές αμερικανικές κυβερνήσεις επεξεργάζονταν διάφορες εκδοχές ενός «ΝΑΤΟ της Μέσης Ανατολής», οραματιζόμενες ένα δίκτυο Αμερικανών εταίρων ικανών να συνδυάσουν στρατιωτικούς πόρους, να περιορίσουν το Ιράν, να προστατεύσουν στρατηγικές υποδομές και, τελικά, να ενισχύσουν μια περιφερειακή τάξη υπό αμερικανική ηγεσία. Η ιδέα απέτυχε επανειλημμένα, επειδή τα κράτη που υποτίθεται ότι θα συμμετείχαν διαφωνούσαν σχετικά με τις απειλές, δεν εμπιστεύονταν το ένα το άλλο και παρέμεναν άνετα με την εξάρτηση από την Ουάσινγκτον ως τον απόλυτο εγγυητή της ασφάλειάς τους.

Τώρα κάτι αξιοσημείωτα παρόμοιο αρχίζει να αναδύεται, αλλά υπό εντελώς διαφορετικές πολιτικές συνθήκες και για πολύ διαφορετικούς λόγους. Η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν δεν ενεργούν επειδή η Ουάσινγκτον κατάφερε να τα ενσωματώσει σε μια νέα αμερικανική αρχιτεκτονική, αλλά επειδή η αστάθεια των τελευταίων ετών τα έχει πείσει ότι καμία εξωτερική δύναμη, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, δεν θα πρέπει να παραμείνει το μοναδικό θεμέλιο της ασφάλειάς τους. Η συμμαχία αποτελεί επομένως προϊόν όχι της αμερικανικής στρατηγικής κυριαρχίας αλλά της φθίνουσας αποκλειστικότητάς της. Η μελλοντική της επέκταση θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα σύστημα στο οποίο η Ουάσινγκτον θα παραμένει σημαντική, χωρίς όμως να διατηρεί τη δυνατότητα να καθορίζει αυτόματα ποιοι θα πρέπει να είναι οι εχθροί και οι εταίροι της περιοχής.

Για την ίδια τη Μέση Ανατολή, αυτή η εξέλιξη θα μπορούσε τελικά να αποδειχθεί σταθεροποιητική, εφόσον εξελιχθεί προς μια συμπεριληπτική ισορροπία αντί για ένα ακόμη εχθρικό μπλοκ. Η περιοχή έχει περάσει δεκαετίες παγιδευμένη ανάμεσα σε εξωτερικές παρεμβάσεις, άλυτες διακρατικές διαφορές, ιδεολογικές αντιπαραθέσεις και συμφωνίες ασφαλείας που σχεδιάστηκαν σε μεγάλο βαθμό εκτός της ίδιας της περιοχής. Η πραγματική σταθερότητα, όμως, μπορεί να προκύψει μόνο όταν οι βασικές περιφερειακές δυνάμεις αναπτύξουν μηχανισμούς που καθιστούν την κλιμάκωση δαπανηρή για όλους και τον συμβιβασμό προτιμότερο από τη μόνιμη αντιπαράθεση. Ένα σύστημα ικανό να περιορίζει τη μονομερή δράση του Ισραήλ χωρίς να επιδιώκει την καταστροφή του, να περιορίζει τις φιλοδοξίες του Ιράν χωρίς να επιχειρεί να το απομονώσει μόνιμα και να μειώνει την αραβική και τουρκική εξάρτηση από εξωτερικούς στρατιωτικούς προστάτες θα αντιπροσώπευε κάτι που η Μέση Ανατολή σπάνια έχει διαθέσει — μια τάξη ασφαλείας που θα είχε δημιουργηθεί πρωτίστως από την ίδια την περιοχή.

Η αμερικανική ομπρέλα δεν έχει εξαφανιστεί, ούτε η αμερικανική ισχύς πρόκειται να εξαφανιστεί από τη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, η υπόθεση ότι κάθε ουσιαστική περιφερειακή δομή ασφάλειας πρέπει τελικά να οικοδομείται γύρω από την Ουάσινγκτον αρχίζει να εξαφανίζεται. Το «ΝΑΤΟ της Μέσης Ανατολής» που κάποτε οραματίζονταν οι Αμερικανοί στρατηγικοί σχεδιαστές μπορεί πράγματι να παίρνει μορφή — μόνο που τώρα σχεδιάζεται από τις ίδιες τις περιφερειακές δυνάμεις, σύμφωνα με τη δική τους αντίληψη για τις απειλές και, ενδεχομένως, με την ικανότητα να περιορίσει όχι μόνο το Ιράν αλλά και τον στενότερο περιφερειακό σύμμαχο της Αμερικής.

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