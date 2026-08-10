Φρίκη σε αριστοκρατική γειτονιά του Καΐρου: «Φίλος» δολοφόνησε 4μελή οικογένεια με «μαϊμού» τροχαίο
Παρέσυρε μητέρα και κόρες στο σημείο όπου είχε δολοφονήσει τον πατέρα, με πρόσχημα ότι είχε πέσει θύμα τροχαίου
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- Τέσσερα μέλη μιας αριστοκρατικής οικογένειας στο Κάιρο δολοφονήθηκαν από φίλο του πατέρα τους με κίνητρο την κλοπή.
- Ο δράστης σκότωσε πρώτα τον πατέρα και στη συνέχεια εξαπάτησε τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, ισχυριζόμενος ότι επρόκειτο για τροχαίο ατύχημα.
- Ο κατηγορούμενος αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα και ήθελε να κλέψει χρυσά αντικείμενα που φυλάσσονταν σε χρηματοκιβώτιο στο σπίτι της οικογένειας.
- Ο δράστης ομολόγησε ότι πέρασε οικογενειακή βραδιά με τα θύματα πριν τα σκοτώσει και αφαίρεσε τα πολύτιμα αντικείμενα μετά τις δολοφονίες.
Μία τετραπλή δολοφονία συγκλονίζει την Αίγυπτο, σε μία από τις πιο αριστοκρατικές συνοικίες του Καΐρου, με θύματα 4 μέλη μιας οικογένειας, γονείς και δύο παιδιά και ύποπτο έναν φίλο τους.
Τα πτώματα της μητέρας και των δύο κοριτσιών βρέθηκαν μέσα σε ένα σκεπασμένο αυτοκίνητο και του πατέρα 150 μέτρα μακριά.
Οι προκαταρκτικές έρευνες αποκάλυψαν ότι ένας από τους φίλους του πατέρα τον σκότωσε με κίνητρο την κλοπή και στη συνέχεια έκρυψε το σώμα του, πριν δελεάσει τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, ισχυριζόμενος ότι ο πατέρας είχε πέσει θύμα τροχαίου ατυχήματος.
Μέχρι στιγμής προκύπτει ότι ο δράστης, αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα και αποφάσισε να ληστέψει την οικογένεια, αφού έμαθε ότι φύλαγε μεγάλη ποσότητα χρυσών αντικειμένων σε χρηματοκιβώτιο εντός της οικίας του που βρίσκεται στην περιοχή του Πέμπτου Οικισμού.
Το σημείο όπου φέρεται να σημειώθηκε το τροχαίο
Ο κατηγορούμενος ομολόγησε επίσης ότι είχε μοιραστεί μια οικογενειακή βραδιά με την οικογένεια τη νύχτα του συμβάντος και ότι παρέσυρε τον πατέρα και τον σκότωσε, στη συνέχεια παρέσυρε την υπόλοιπη οικογένεια με το πρόσχημα του τροχαίου, και αφού σκότωσε την οικογένεια, γύρισε στο σπίτι για να κλέψει το περιεχόμενό του.