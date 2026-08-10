Φρίκη σε αριστοκρατική γειτονιά του Καΐρου: «Φίλος» δολοφόνησε 4μελή οικογένεια με «μαϊμού» τροχαίο

Παρέσυρε μητέρα και κόρες στο σημείο όπου είχε δολοφονήσει τον πατέρα, με πρόσχημα ότι είχε πέσει θύμα τροχαίου

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Φρίκη σε αριστοκρατική γειτονιά του Καΐρου: «Φίλος» δολοφόνησε 4μελή οικογένεια με «μαϊμού» τροχαίο
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Τέσσερα μέλη μιας αριστοκρατικής οικογένειας στο Κάιρο δολοφονήθηκαν από φίλο του πατέρα τους με κίνητρο την κλοπή.
  • Ο δράστης σκότωσε πρώτα τον πατέρα και στη συνέχεια εξαπάτησε τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, ισχυριζόμενος ότι επρόκειτο για τροχαίο ατύχημα.
  • Ο κατηγορούμενος αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα και ήθελε να κλέψει χρυσά αντικείμενα που φυλάσσονταν σε χρηματοκιβώτιο στο σπίτι της οικογένειας.
  • Ο δράστης ομολόγησε ότι πέρασε οικογενειακή βραδιά με τα θύματα πριν τα σκοτώσει και αφαίρεσε τα πολύτιμα αντικείμενα μετά τις δολοφονίες.
Snapshot powered by AI

Μία τετραπλή δολοφονία συγκλονίζει την Αίγυπτο, σε μία από τις πιο αριστοκρατικές συνοικίες του Καΐρου, με θύματα 4 μέλη μιας οικογένειας, γονείς και δύο παιδιά και ύποπτο έναν φίλο τους.

Τα πτώματα της μητέρας και των δύο κοριτσιών βρέθηκαν μέσα σε ένα σκεπασμένο αυτοκίνητο και του πατέρα 150 μέτρα μακριά.

Οι προκαταρκτικές έρευνες αποκάλυψαν ότι ένας από τους φίλους του πατέρα τον σκότωσε με κίνητρο την κλοπή και στη συνέχεια έκρυψε το σώμα του, πριν δελεάσει τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, ισχυριζόμενος ότι ο πατέρας είχε πέσει θύμα τροχαίου ατυχήματος.

koritsiaegypt.jpg

Μέχρι στιγμής προκύπτει ότι ο δράστης, αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα και αποφάσισε να ληστέψει την οικογένεια, αφού έμαθε ότι φύλαγε μεγάλη ποσότητα χρυσών αντικειμένων σε χρηματοκιβώτιο εντός της οικίας του που βρίσκεται στην περιοχή του Πέμπτου Οικισμού.

Το σημείο όπου φέρεται να σημειώθηκε το τροχαίο

Ο κατηγορούμενος ομολόγησε επίσης ότι είχε μοιραστεί μια οικογενειακή βραδιά με την οικογένεια τη νύχτα του συμβάντος και ότι παρέσυρε τον πατέρα και τον σκότωσε, στη συνέχεια παρέσυρε την υπόλοιπη οικογένεια με το πρόσχημα του τροχαίου, και αφού σκότωσε την οικογένεια, γύρισε στο σπίτι για να κλέψει το περιεχόμενό του.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χριστοδουλάκης: «Δεν είμαι ο μόνος από το ΠΑΣΟΚ που στοχοποιείται» – Η απάντησή του για τις συμβάσεις των €9 εκατ. της Datamed

17:24ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ο καύσωνας «γονατίζει» τους γύπες – Πάνω από 20 μεταφέρθηκαν στην ΑΝΙΜΑ

17:22ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μίλτος Τεντόγλου: «Είμαι καλά, θα με δείτε στον τελικό» - Πώς ο αέρας επηρέασε το πρώτο του άλμα

17:22ΚΟΣΜΟΣ

Μαρκ Ζάκερμπεργκ: Το πολυτελές γιοτ του αρνήθηκε να βοηθήσει σκάφος που εξέπεμψε SOS

17:17ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη σε αριστοκρατική γειτονιά του Καΐρου: «Φίλος» δολοφόνησε τετραμελή οικογένεια, παρασύροντάς την με «μαϊμού» τροχαίο

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Καβάλα - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

17:10ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νίκος Καλογερόπουλος: Το συγκινητικό «αντίο» από φίλους και συναδέλφους - «Αυτός δεν μας χρωστούσε τίποτα, μας τα έδωσε όλα»

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Αιολικά πάρκα στο «στόχαστρο» του εισαγγελέα και της Πυροσβεστικής - Ελέγχονται οι άδειες

17:04ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νίκος Καλογερόπουλος: Οι αποβολές από τα Γυμνάσια, οι παρακολουθήσεις στη Χούντα και η ατάκα με τον Μαρξ

17:00ΕΥ ΖΗΝ

Η καλύτερη ώρα για περπάτημα για μείωση της αρτηριακής πίεσης

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Μύλος στο Ηράκλειο: Η μητέρα «κάρφωσε» στην Αστυνομία την κόρη για ναρκωτικά κι εκείνη την κατήγγειλε για ενδοοικογενειακή βία

16:52ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία-Σαουδική Αραβία-Πακιστάν: Πώς το «Ισλαμικό ΝΑΤΟ» αλλάζει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή

16:51ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ιππείς της Πύλου: «Λέω αυτά που θέλει να πει ο καθένας» - Το έργο «σταθμός» του Νίκου Καλογερόπουλου

16:42ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο από την επίθεση σε διυλιστήριο στην «καρδιά» της Ρωσίας – Τουλάχιστον 13 νεκροί

16:41ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τεντόγλου: «Ω, ρε τι έκανε» - Διέκοψε τις δηλώσεις του για να δει το άλμα του Ιντσόλι στα 8μ34 - «Θα με δείτε στον τελικό»

16:41ΕΛΛΑΔΑ

Καραμπόλα στη λεωφόρο Μεσογείων - Προβλήματα στην κυκλοφορία

16:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επιστολή UEFA κατά Ινφαντίνο: «Πρόδωσε την εμπιστοσύνη μας, μας εξαπάτησε»

16:36ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Κινηματογραφική καταδίωξη των «κομάντο» του Λιμενικού - Έκλεβαν ψάρια από ιχθυοκαλλιέργεια

16:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ κατά Τσίπρα: "Αστεία η δήλωση ότι συγκρούεται με τα συμφέροντα"

16:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας για Ράμφο: «Συνέβαλλε στη μελέτη της διαμόρφωσης της νεοελληνικής ταυτότητας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:24ΚΑΙΡΟΣ

«Κλείδωσε» ο καιρός του 15Αύγουστου – Σοβαρή αλλαγή από την Πέμπτη λόγω συστήματος Ωμέγα Εμποδισμού

15:44ΕΘΝΙΚΑ

Mήνυμα στη Σαουδική Αραβία - Τι αλλάζει στο καθεστώς ενοικίασης ελληνικών Patriot στο Ριάντ

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Αρναούτογλου για καιρό Δεκαπενταύγουστου: Ανατροπή με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και ψυχρούς βοριάδες

15:55NEWSBOMB

Μήλος: Πώς έγινε η διάσωση του 33χρονου από τον βράχο 20 μέτρων στη Φυριπλάκα - Φωτογραφίες

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Τοξικοεξαρτημένο βρέφος που μεγάλωνε 8 μήνες σε νοσοκομείο βρήκε ανάδοχη οικογένεια

16:41ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τεντόγλου: «Ω, ρε τι έκανε» - Διέκοψε τις δηλώσεις του για να δει το άλμα του Ιντσόλι στα 8μ34 - «Θα με δείτε στον τελικό»

16:08ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Μπογκοτά - Εκκενώθηκαν κτήρια, αναφέρθηκαν ζημιές

12:59TRAVEL

Λούρος: Η παραλία των 17 χιλιομέτρων που αξίζει μια απόδραση

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Οργή για γονείς 3χρονης στην Κίνα: Την πάχυναν στα 35 κιλά με την τάση... mukbang

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Καβάλα - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Μύλος στο Ηράκλειο: Η μητέρα «κάρφωσε» στην Αστυνομία την κόρη για ναρκωτικά κι εκείνη την κατήγγειλε για ενδοοικογενειακή βία

16:41ΕΛΛΑΔΑ

Καραμπόλα στη λεωφόρο Μεσογείων - Προβλήματα στην κυκλοφορία

15:49ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν είχα οργασμό μέχρι τα 28 μου. Για χρόνια, πίστευα ότι το σώμα μου είχε κάποιο πρόβλημα»

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό πύρινο μέτωπο στην Ηλεία: Μετά τη Γαστούνη ξέσπασε φωτιά και στα Κοττέικα - 7 εναέρια

16:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για τις ριπές των ανέμων τις επόμενες ώρες - «Καμπανάκι» για 5 περιοχές

17:00ΕΥ ΖΗΝ

Η καλύτερη ώρα για περπάτημα για μείωση της αρτηριακής πίεσης

23:51ΚΟΣΜΟΣ

Λεονάρντο Ντι Κάπριο: «Ένεση» 200 εκατ. δολαρίων στη φύση - Το γιγαντιαίο σχέδιο για το περιβάλλον

11:32ΚΟΣΜΟΣ

«Έφυγε στοιχειωμένος από τους δαίμονές του» - Συγκλονίζει ο πατέρας του Λίαμ Πέιν - Για πρώτη φορά στο φως φωτογραφίες από τις τελευταίες του ώρες

20:57ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νίκος Καλογερόπουλος: Η ιστορία πίσω από τον «Μήτσο» και τον «Μάιμο» που υποδυόταν στο «Κάμπινγκ»

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Αυγούστου: Πότε θα δείτε το λαμπρότερο φεγγάρι του έτους - Οι εκδηλώσεις σε μνημεία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ