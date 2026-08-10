Φρίκη σε αριστοκρατική γειτονιά του Καΐρου: «Φίλος» δολοφόνησε 4μελή οικογένεια με «μαϊμού» τροχαίο

Snapshot Τέσσερα μέλη μιας αριστοκρατικής οικογένειας στο Κάιρο δολοφονήθηκαν από φίλο του πατέρα τους με κίνητρο την κλοπή.

Ο δράστης σκότωσε πρώτα τον πατέρα και στη συνέχεια εξαπάτησε τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, ισχυριζόμενος ότι επρόκειτο για τροχαίο ατύχημα.

Ο κατηγορούμενος αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα και ήθελε να κλέψει χρυσά αντικείμενα που φυλάσσονταν σε χρηματοκιβώτιο στο σπίτι της οικογένειας.

Ο δράστης ομολόγησε ότι πέρασε οικογενειακή βραδιά με τα θύματα πριν τα σκοτώσει και αφαίρεσε τα πολύτιμα αντικείμενα μετά τις δολοφονίες. Snapshot powered by AI

Μία τετραπλή δολοφονία συγκλονίζει την Αίγυπτο, σε μία από τις πιο αριστοκρατικές συνοικίες του Καΐρου, με θύματα 4 μέλη μιας οικογένειας, γονείς και δύο παιδιά και ύποπτο έναν φίλο τους.

Τα πτώματα της μητέρας και των δύο κοριτσιών βρέθηκαν μέσα σε ένα σκεπασμένο αυτοκίνητο και του πατέρα 150 μέτρα μακριά.

بنفس الغطا.. أول فيديو للسيارة التي عُثر على جثـ ـامين ضحايا حي النرجس بداخلها بالتجمع#تليجراف_مصر pic.twitter.com/QwU83NjOBP — Egypt Telegraph - تليجراف مصر (@EgyptTelegraph) August 10, 2026

Οι προκαταρκτικές έρευνες αποκάλυψαν ότι ένας από τους φίλους του πατέρα τον σκότωσε με κίνητρο την κλοπή και στη συνέχεια έκρυψε το σώμα του, πριν δελεάσει τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, ισχυριζόμενος ότι ο πατέρας είχε πέσει θύμα τροχαίου ατυχήματος.

Μέχρι στιγμής προκύπτει ότι ο δράστης, αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα και αποφάσισε να ληστέψει την οικογένεια, αφού έμαθε ότι φύλαγε μεγάλη ποσότητα χρυσών αντικειμένων σε χρηματοκιβώτιο εντός της οικίας του που βρίσκεται στην περιοχή του Πέμπτου Οικισμού.

أبشع جريمــ ـــة في القاهرة.. أول فيديو من واقعة حادث سيارة التجمع #تليجراف_مصر pic.twitter.com/fITkBFQrl1 — Egypt Telegraph - تليجراف مصر (@EgyptTelegraph) August 9, 2026

Το σημείο όπου φέρεται να σημειώθηκε το τροχαίο

Ο κατηγορούμενος ομολόγησε επίσης ότι είχε μοιραστεί μια οικογενειακή βραδιά με την οικογένεια τη νύχτα του συμβάντος και ότι παρέσυρε τον πατέρα και τον σκότωσε, στη συνέχεια παρέσυρε την υπόλοιπη οικογένεια με το πρόσχημα του τροχαίου, και αφού σκότωσε την οικογένεια, γύρισε στο σπίτι για να κλέψει το περιεχόμενό του.