Γερμανία: Σημαντική αύξηση των θεάσεων... UFO - «Λαμβάνουμε από τρεις έως έξι αναφορές την ημέρα»

Η Γερμανία καταγράφει σημαντική αύξηση στις αναφορές για θεάσεις UFO, σύμφωνα με το Κεντρικό Ερευνητικό Δίκτυο για Εξαιρετικά Ουράνια Φαινόμενα (CENAP), το μεγαλύτερο ιδιωτικό δίκτυο της χώρας για την αναφορά και διερεύνηση περιστατικών UFO. Η αύξηση των αναφορών συμπίπτει με τη δημοσιοποίηση από το Πεντάγωνο αποχαρακτηρισμένων αρχείων σχετικά με φαινόμενα που θεωρείται ότι ενδέχεται να συνδέονται με εξωγήινη δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τον διευθυντή του CENAP, Χανς-Γιούργκεν Κέλερ, το δίκτυο δεν έχει δεχθεί ποτέ στο παρελθόν τόσο μεγάλο αριθμό αναφορών για άγνωστα ανώμαλα φαινόμενα — τον επίσημο όρο που χρησιμοποιείται πλέον για τα UFO — όσο σήμερα.

«Λαμβάνουμε από τρεις έως έξι αναφορές την ημέρα», δήλωσε στην Euronews σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε την Κυριακή. Όπως ανέφερε, μέχρι τον Αύγουστο του 2026 ο ίδιος και η ομάδα του είχαν διερευνήσει περίπου 14.000 αναφορές θεάσεων, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει σε ποια χρονική περίοδο αντιστοιχεί ο αριθμός αυτός.

Ο Κέλερ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο «να υπάρχει ζωή εκεί έξω», δήλωσε όμως ότι παραμένει επιφυλακτικός απέναντι στις περισσότερες θεάσεις. Όπως εξήγησε, η συντριπτική πλειονότητα των περιστατικών αποδεικνύεται ότι αφορά αεροσκάφη, τμήματα πυραύλων, δορυφόρους, μετεωρίτες, πλανήτες, αερόστατα ή ακόμη και λέιζερ από εκδηλώσεις, τα οποία μπορούν να είναι ορατά από απόσταση πολλών χιλιομέτρων. Ορισμένες περιπτώσεις παραμένουν ανεξήγητες επειδή οι ερευνητές δεν διαθέτουν κρίσιμες πληροφορίες, όπως βίντεο υψηλής ανάλυσης.

Ωστόσο, ο Κέλερ τόνισε ότι το γεγονός πως κάτι παραμένει ανεξήγητο δεν σημαίνει ότι είναι εξωγήινο. Παράλληλα, συμβούλεψε όσους ενδιαφέρονται να αναζητούν UFO να χρησιμοποιούν δωρεάν εφαρμογές αστρονομίας, οι οποίες μπορούν να αναγνωρίζουν ουράνια σώματα απλώς στρέφοντας το κινητό τηλέφωνο προς τον ουρανό.

Το Πεντάγωνο αναζωπυρώνει τη φρενίτιδα γύρω από τα UFO

Οι συζητήσεις γύρω από τα εξωγήινα φαινόμενα έχουν ενταθεί μετά τις δημοσιοποιήσεις από το Πεντάγωνο υλικού που προηγουμένως ήταν απόρρητο και αφορούσε υποτιθέμενες θεάσεις εξωγήινων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έδωσε τον Φεβρουάριο εντολή για τη δημοσιοποίηση των αρχείων, μετά τον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος είχε δηλώσει σε συνέντευξή του σε podcast ότι οι εξωγήινοι είναι «πραγματικοί». Ο Τραμπ κατηγόρησε τον Ομπάμα ότι αποκάλυψε ακατάλληλα διαβαθμισμένες πληροφορίες και δεσμεύτηκε να αποχαρακτηρίσει τα αρχεία.

Η διαδικασία δημοσιοποίησης ξεκίνησε τον Μάιο με περίπου 160 έγγραφα και ακολούθησαν ακόμη τέσσερις παρτίδες βιντεοληπτικού υλικού και καταθέσεων μαρτύρων.

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