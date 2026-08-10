Τεντόγλου: «Ω, ρε τι έκανε» - Διέκοψε τις δηλώσεις του για να δει το άλμα του Ιντσόλι στα 8μ34

Snapshot Ο Μίλτος Τεντόγλου διέκοψε τις δηλώσεις του για να παρακολουθήσει το άλμα του Φραντσέσκο Ιντσόλι στα 8,34 μέτρα.

Ο Τεντόγλου εξέφρασε θαυμασμό για το άλμα του Ιντσόλι, κάνοντας παρατηρήσεις για το μέγεθος του.

Ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ εκτίμησε το άλμα περίπου στα 8,15 μέτρα, ενώ ο Τεντόγλου το προσδιόρισε σωστά πάνω από 8,40 μέτρα.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια των δηλώσεων του Τεντόγλου μετά την πρόκρισή του στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ανοιχτού στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Snapshot powered by AI

Ο Μίλτος Τεντόγλου, γνωστός για τον... ανορθόδοξο τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τις τηλεοπτικές του εμφανίσεις, έδωσε άλλο ένα ρεσιτάλ μακριά από το ταρτάν.

Την ώρα που έκανε δηλώσεις στην ΕΡΤ για την πρόκρισή του στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ανοιχτού στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας, διέκοψε τη συζήτηση για να δει το άλμα που πραγματοποιούσε εκείνη τη στιγμή ο Φραντσέσκο Ιντσόλι.

Ο Ιταλός άλτης απογειώθηκε στα 8μ34 και ο Τεντόγλου δεν έκρυψε τον θαυμασμό του.

Στο βίντεο που ακολουθεί, ο Τεντόγλου λέει «κάτσε λίγο...» κι αφού κάνει μια μικρή παύση 4-5 δευτερολέπτων ακούγεται να λέει «τι έκανε». Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα κι αφού είδε το άλμα σε επανάληψη λέει «ω ρε, τι έκανε ρε...» για να προσθέσει ότι «ήταν πολύ μεγάλο, πάνω από 8μ40».

Ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ θέλησε να πει κι αυτός τη δική του εκτίμηση, και είπε ότι είναι γύρω στο 8μ15, ωστόσο, όπως αποδείχθηκε, ο... παλιός είναι αλλιώς, με τον Τεντόγλου να «πέφτει μέσα».

«Είμαι καλά, θα με δείτε στον τελικό»

Ο Μίλτος Τεντόγλου μπορεί να κατάφερε με άνεση να εξασφαλίσει τη θέση του στον τελικό, αφού χρειάστηκε μόνο 2 - αντί για τα 3 που δικαιούται - άλματα, ωστόσο ξεκαθάρισε πως δεν χρειάστηκε να φτάσει στα όριά του στον προκριματικό, αφήνοντας να εννοηθεί ότι κρατά τα καλύτερα για την αυριανή μεγάλη μάχη.

«Είμαι καλά. Τώρα στον προκριματικό δεν χρειαζόταν να το δείξω αυτό, θα με δείτε στον τελικό».

Μάλιστα, ο Έλληνας πρωταθλητής εξήγησε για ποιο λόγο το πρώτο του άλμα δεν ήταν τόσο καλό. Ο Τεντόγλου στάθηκε αρχικά στην πρωινή ώρα του προκριματικού αγώνα, ενώ τόνισε πως τον επηρέασε και ο άνεμος με αποτέλεσμα να πατήσει αρκετά πίσω από τη βαλβίδα και να χάσει πολύτιμα εκατοστά.

«Το ότι ο προκριματικός γίνεται πρωί είναι δύσκολο για μένα. Στο πρώτο μου άλμα αναγκάστηκα λόγω του ανέμου να πατήσω πολύ πίσω. Ήταν ένα παρατημένο άλμα, αλλιώς θα έκανα το όριο από την πρώτη προσπάθεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.