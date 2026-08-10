Διπλό πύρινο μέτωπο στην Ηλεία: Μετά τη Γαστούνη ξέσπασε φωτιά και στα Κοττέικα - 7 εναέρια
Φωτιά καίει παράλληλα και στη Γαστούνη Ηλείας
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Νέος συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Δευτέρας 10 Αυγούστου, καθώς παράλληλα με τη φωτιά στη Γαστούνη, ξέσπασε νέο πύρινο μέτωπο, αυτή τη φορά στα Κοττέικα.
Η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση, ενώ για την κατάσβεσή της στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα αλλά και εθελοντές, ενώ από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
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