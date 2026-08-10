Γιώργος Μαζωνάκης: Η επίσημη ανακοίνωση για το νέο του επαγγελματικό ξεκίνημα

Μια νέα σελίδα στην πορεία του ανοίγει ο Γιώργος Μαζωνάκης, προχωρώντας σε μια δυναμική συνεργασία με τον όμιλο ΜΚ Group – Μαροσούλη – Κοταρίδη.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής συναντά ξανά επαγγελματικά τον Ηλία Μαροσούλη και τον Άγγελο Κοταρίδη, με τους οποίους τον συνδέει κοινή διαδρομή στον χώρο της νυχτερινής ψυχαγωγίας.

“Αθήνα, 10η Αυγούστου του 2026

Μια φορά κι έναν καιρό…Με τον Ηλία γράψαμε τη δική μας ιστορία.Η ψυχαγωγία άφησε το πάλκο και έγινε θέαμα.

Εξέλιξη.

Και τώρα…Στο τώρα…

Τι ωραία να ξανασυναντιέσαι πιο όμορφος και να νιώθεις την ίδια

ΟΙΚΟγένεια.

Εγώ ο Γεώργιος, ο Ηλίας και ο Άγγελος.

Το παρελθόν μας φέρνει εδώ.

Live, συναυλίες, κινηματογράφος, τηλεόραση, θέατρο και animation. Όχι

όπως τα ξέρατε όμως.

Γιατί η πεπατημένη δεν είναι ποτέ ευχαριστημένη…

Και θα περάσετε εσείς καλά…κι εμείς καλύτερα.

Γεώργιος Μαζωνάκης… όπως με βαφτίσανε.Οσο ζώ ΜαΖώ… όπως με βαφτίσατε.”