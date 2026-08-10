Επιστολή UEFA κατά Ινφαντίνο: «Πρόδωσε την εμπιστοσύνη μας, μας εξαπάτησε»

Η UEFA, η Ασιατική Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία (AFC) και η CONCACAF, η οποία είναι υπεύθυνη για το ποδόσφαιρο στη Βόρεια, την Κεντρική Αμερική και την Καραϊβική, εξέδωσαν τη Δευτέρα κοινή ανακοίνωση, ασκώντας έντονη κριτική στον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, για τη στάση του σχετικά με την προτεινόμενη πώληση μεριδίου των εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο Ινφαντίνο έπληξε την εμπιστοσύνη «μέσω εξαπάτησης» με την πρόταση, η οποία πλέον έχει εγκαταλειφθεί, και ότι «έθεσε τον εαυτό του πάνω από το σύνολο». Παράλληλα, οι τρεις συνομοσπονδίες ζήτησαν τη διενέργεια μιας πλήρως ανεξάρτητης έρευνας για όσα συνέβησαν.

«Η δύναμη του ποδοσφαίρου βρισκόταν πάντα στην ενότητά του» αναφέρεται στο κλείσιμο της ανακοίνωσης, η οποία υπογραμμίζει:

«Ζητάμε τώρα να γίνει σεβαστή αυτή η ενότητα και να υπάρξει μια ηγεσία που υπηρετεί το ποδόσφαιρο και δεν επιδιώκει να το εξουσιάζει».