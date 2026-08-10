Μαρκ Ζάκερμπεργκ: Το πολυτελές γιοτ του αρνήθηκε να βοηθήσει σκάφος που εξέπεμψε SOS

Το μικρό σκάφος δεν είχε καύσιμα και έμεινε ακυβέρνητο

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Μαρκ Ζάκερμπεργκ: Το πολυτελές γιοτ του αρνήθηκε να βοηθήσει σκάφος που εξέπεμψε SOS
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το γιοτ του Μαρκ Ζάκερμπεργκ αρνήθηκε να βοηθήσει σκάφος που εξέπεμψε SOS ανοιχτά της Αλάσκας.
  • Το σκάφος έμεινε ακυβέρνητο λόγω έλλειψης καυσίμων και έλαβε βοήθεια από κρουαζιερόπλοιο, όχι από το γιοτ του Ζάκερμπεργκ.
  • Εκπρόσωπος του Ζάκερμπεργκ δήλωσε ότι το πλήρωμα του γιοτ δεν άκουσε αρχικά το SOS και ότι η βοήθεια είχε ήδη παρασχεθεί όταν το άκουσαν.
  • Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ και η οικογένειά του δεν βρίσκονταν στο γιοτ τη στιγμή του περιστατικού.
  • Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι το σκάφος δεν ήταν σε άμεσο κίνδυνο όταν ξεκίνησε η επιχείρηση διάσωσης.
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Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η είδηση ότι το πολυτελές γιοτ του ιδρυτή και επικεφαλής της Μeta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ αρνήθηκε να βοηθήσει σκάφος που εξέπεμψε σήμα κινδύνου ανοιχτά της Αλάσκας.

Το μικρό σκάφος δεν είχε καύσιμα και έμεινε ακυβέρνητο. Αν και μέσω ασυρμάτου ζήτησε βοήθεια το γιοτ του Μαρκ Ζάκερμπεργκ που ήταν πιο κοντά του δεν βοήθησε. Αντίθετα το σκάφος πήρε βοήθεια από κρουαζιερόπλοιο που έπλεε στην περιοχή.

Τώρα εκπρόσωπος του «αφεντικού» της Meta, δήλωσε ότι το πλήρωμα του γιοτ δεν άκουσε το SOS μέσω ασυρμάτου και όταν τελικά την άκουσε ένα άλλο πλοίο που βρισκόταν κοντά είχε ήδη προσφέρει βοήθεια.Η ειδησεογραφική ιστοσελίδα «Alaska Beacon» ανέφερε ότι το σκάφος είχε εκπέμψει σήμα κινδύνου μέσω της αμερικανικής ακτοφυλακής την περασμένη εβδομάδα και ότι ένα κοντινό μικρό κρουαζιερόπλοιο, το «Wilderness Legacy», το ρυμούλκησε στον κοντινό κόλπο Farragut στη νοτιοανατολική Αλάσκα και το ανεφοδίασε με καύσιμα.

Μαρκ Ζάκερμπεργκ

Ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, αποχωρεί μετά την κατάθεσή του σε μια δίκη που κρίνει αν οι πλατφόρμες κοινωνικών μέσων δημιουργούν σκόπιμα εθισμό και βλάπτουν τα παιδιά. 18 Φεβρουαρίου 2026.

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Αν και βρισκόταν πιο κοντά, το γιοτ του Ζάκερμπεργκ, με το όνομα «Launchpad», δεν είχε ανταποκριθεί στην κλήση. Η εφημερίδα «Alaska Beacon» υποστήριξε επίσης ότι ο εκπρόσωπος του Ζάκερμπεργκ ενημέρωσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την Κυριακή ότι το γιοτ «Launchpad» δεν άκουσε αρχικά την κλήση για βοήθεια.«Ο Μαρκ και η οικογένειά του δεν βρίσκονταν επί του σκάφους τη στιγμή του συμβάντος.

Όπως σημείωσε η ακτοφυλακή, το σκάφος δεν βρισκόταν σε κίνδυνο, και όταν το πλήρωμα εντόπισε την επικοινωνία της ακτοφυλακής σε διαφορετικό ραδιοκανάλι από αυτό στο οποίο λειτουργούσαν, η επιχείρηση διάσωσης είχε ήδη ξεκινήσει. Είμαστε ευγνώμονες που όλοι είναι ασφαλείς», σημειώνει στο email ο εκπρόσωπος του Ζάκερμπεργκ.

Ένας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου είχε περιγράψει νωρίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι αρχές είχαν επικοινωνήσει μέσω ασυρμάτου με το γιοτ του Ζάκερμπεργκ και ότι «αρνήθηκαν επανειλημμένα να απαντήσουν».

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