Voucher για παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ: Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα

Snapshot Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων για τα voucher παιδικών σταθμών ΕΣΠΑ 2026-2027 στην ιστοσελίδα aitisi26.eetaa.gr.

Οι οριστικοί πίνακες θα δημοσιευτούν μετά την εξέταση των ενστάσεων, στις 17 Αυγούστου.

Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτούνται οι προσωπικοί κωδικοί Taxisnet του αιτούντος ή της αιτούσας.

Οι γονείς πρέπει να ελέγξουν τα στοιχεία που επηρεάζουν τη μοριοδότηση και να υποβάλουν ένσταση ηλεκτρονικά από 11 έως 13 Αυγούστου αν διαπιστώσουν λάθη.

Δικαίωμα ένστασης έχουν όλοι οι αιτούντες, ακόμα και αν η αρχική αίτηση δεν είχε οριστικοποιηθεί. Snapshot powered by AI

Αναρτήθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας 10 Αυγούστου στο aitisi26.eetaa.gr οι προσωρινοί πίνακες για τα voucher παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών ΕΣΠΑ 2026-2027, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων.

Μετά την εξέταση των ενστάσεων, οι οριστικοί πίνακες αποτελεσμάτων θα αναρτηθούν στις 17 Αυγούστου

Πώς θα μπείτε στην εφαρμογή

Υπενθυμίζεται πως για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτούνται οι προσωπικοί κωδικοί Taxisnet του αιτούντος ή της αιτούσας. Μέσα από την προσωποποιημένη πληροφόρηση εμφανίζονται η κατάσταση της αίτησης, η μοριοδότηση και τυχόν εκκρεμότητες ή λόγοι για τους οποίους η αίτηση χαρακτηρίστηκε ελλιπής.

Τι θα πρέπει να ελέγξετε

Σημειώνεται ότι, οι προσωρινοί πίνακες δεν αποτελούν ακόμη την τελική απόφαση. Οι γονείς θα πρέπει να ελέγξουν αναλυτικά εάν έχουν καταχωριστεί και αξιολογηθεί σωστά όλα τα στοιχεία που επηρεάζουν τη μοριοδότηση.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα εξής:

Οικογενειακό εισόδημα Αριθμός προστατευόμενων ή εξαρτώμενων παιδιών Ιδιότητα ανέργου ή εργαζομένου Μονογονεϊκή οικογένεια Τριτεκνία ή πολυτεκνία Αναπηρία γονέα ή παιδιού Οικογενειακή κατάσταση Ορθότητα των προσωπικών στοιχείων Δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά Συνολική μοριοδότηση της αίτησης

Εάν κάποιο δικαιολογητικό εμφανίζεται ως μη αποδεκτό ή δεν έχει συνυπολογιστεί ένα οικονομικό ή κοινωνικό κριτήριο, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προχωρήσει σε ηλεκτρονική ένσταση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Μέχρι πότε μπορείτε να υποβάλετε ένσταση

Η διαδικασία υποβολής ενστάσεων θα πραγματοποιηθεί από την Τρίτη 11 έως και την Πέμπτη 13 Αυγούστου.

Η ένσταση πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια το σημείο στο οποίο εντοπίζεται το πρόβλημα. Όπου απαιτείται, θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν το αίτημα επανεξέτασης.

Οι γονείς δεν θα πρέπει να περιμένουν την τελευταία ημέρα, καθώς η προθεσμία είναι περιορισμένη και η έγκαιρη υποβολή αφήνει περιθώριο για την αντιμετώπιση πιθανού τεχνικού προβλήματος.

Σύμφωνα με την ΕΕΤΑΑ, δικαίωμα ένστασης έχουν όλοι οι αιτούντες, ακόμη και στην περίπτωση που η αρχική αίτηση δεν είχε οριστικοποιηθεί.