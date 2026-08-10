Φωτιά στον Κουβαρά: «Ο αέρας είναι τρελός, στρίβει συνέχεια» είπε ο δήμαρχος Λαυρεωτικής

Snapshot Η φωτιά στον Κουβαρά εξελίσσεται σε δύσβατη χαράδρα με ανέμους έως 7 μποφόρ που δυσκολεύουν την κατάσβεση.

Στο πεδίο επιχειρούν 200 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων και 9 εναέρια μέσα, ενώ συνδράμουν δήμοι με υδροφόρες και μηχανήματα.

Η φωτιά κινείται ανατολικά σε ορεινή περιοχή με χαμηλή βλάστηση και το μέτωπο βρίσκεται στα όρια των δήμων Σαρωνικού και Λαυρεωτικής.

Ο δήμαρχος Λαυρεωτικής ανέφερε ότι ο άνεμος αλλάζει συνεχώς κατεύθυνση, γεγονός που δημιουργεί αβεβαιότητα για την εξέλιξη της πυρκαγιάς.

Έχουν εκδοθεί δύο μηνύματα από το 112 για ετοιμότητα και απομάκρυνση κατοίκων, ενώ υπάρχει ανησυχία για πιθανή αλλαγή κατεύθυνσης του αέρα που θα επιδεινώσει την κατάσταση. Snapshot powered by AI

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας στην περιοχή του Αγίου Στυλιανού, στον Κουβαρά του Δήμου Σαρωνικού.

Σύμφωνα με όσα είπε η εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Έφη Παπαβραμοπούλου, μιλώντας στην ΕΡΤ, στην περιοχή πνέουν πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι που φτάνουν τα 7 μποφόρ και για αυτό η πυρκαγιά γρήγορα πήρε διαστάσεις, ως αποτέλεσμα να σταλούν δύο μηνύματα από το 112, το πρώτο για ετοιμότητα και το δεύτερο για απομάκρυνση των κατοίκων από την περιοχή.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά η κ. Παπαβραμοπούλου, αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά κινείται ανατολικά και είναι στον ορεινό όγκο της περιοχής, στον οποίο υπάρχει χαμηλή βλάστηση. Ανέφερε, ωστόσο, πως το σημείο που καίει η φωτιά είναι δύσβατο, καθώς βρίσκεται μέσα σε χαράδρα, γεγονός που μαζί με τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή καθιστούν δύσκολο το έργο της κατάσβεσης.

Επιπλέον, ανέφερε πως έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο πεδίο 200 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων και 9 εναέρια μέσα, ενώ συμμετέχουν και 23 πυροσβέστες από τη Γαλλία και συνδράμουν οι Δήμοι με υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, τόνισε ότι οι δυνάμεις προσπαθούν για τη βελτίωση της εικόνας της πυρκαγιάς και ότι «πάμε προς σταθεροποίηση».

Λίγο μετά τις 11 το πρωί ωστόσο, η εικόνα από το μέτωπο της φωτιάς είναι βελτιωμένη.

«Αν γυρίσει ο αέρας δεν ξέρουμε τι θα γίνει»

Στην ΕΡΤ μίλησε και ο δήμαρχος Λαυρεωτικής, Δημήτρης Λουκάς, ο οποίος χαρακτήρισε τον αέρα «τρελό», καθώς, όπως είπε αλλάζει συνεχώς κατεύθυνση.

Η φωτιά καίει ακόμα και είναι στο ρέμα, τόνισε ο δήμαρχος, σημειώνοντας πως στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Όπως φαίνεται από τα βίντεο που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας, το μεγαλύτερο κομμάτι των εκτάσεων που καίγονται είναι καθαρισμένες, με τον δήμαρχο να αναφέρει ότι «βοηθάει το γεγονός ότι δεν έχει χόρτα».

Ο κ. Λουκάς τόνισε ότι ο δήμος βρίσκεται σε ετοιμότητα να συνδράμει με όποιον τρόπο μπορεί, ενώ ήδη έχει στείλει δυνάμεις στο σημείο, με τη φωτιά να βρίσκεται στα όρια του Κουβαρά που ανήκει στον δήμο Σαρωνικού με την Κερατέα που βρίσκεται στον δήμο Λαυρεωτικής.

Τέλος, ο δήμαρχος υπογράμμισε ότι πολύ μακριά από το μέτωπο της φωτιάς υπάρχουν κατασκηνώσεις, ωστόσο αν γυρίσει ο αέρας «δεν ξέρουμε τι θα γίνει» και για αυτό «είμαστε σε ετοιμότητα». «Αν ο αέρας αλλάξει φορά, όλα είναι πιθανά», επεσήμανε.

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Βίντεο και φωτογραφίες: Νίκος Ραζής

Νίκος Ραζής / Newsbomb.gr

Νίκος Ραζής / Newsbomb.gr

Στον Κουβαρά ο Τουρνάς

Στον Κουβαρά μετέβη ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, όπου βρέθηκε κοντά στους πυροσβέστες που επιχειρούν στο πεδίο και ενημερώθηκε για την εξέλιξη της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργείου, η εικόνα της πυρκαγιάς είναι πλέον βελτιωμένη, με καπνογόνα σημεία.

«Στόχος να μην επεκταθεί η φωτιά»

Μιλώντας στην ΕΡΤ και ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, τόνισε ότι «στόχος είναι σε πρώτο χρόνο να μην επεκταθεί η φωτιά και σε δεύτερο χρόνο να οριοθετηθεί».

«Με τις καταθέσεις και τους αυτόπτες μάρτυρες που είναι στην περιοχή θα βρούμε ποια είναι η αιτία εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κάτι», συμπλήρωσε.

Καίει κοντά σε οικίες η φωτιά

Σημειώνεται ότι, η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 8 η ώρα το πρωί της Δευτέρας, καίγοντας κοντά σε οικίες. Από τα πρώτα λεπτά εκδήλωσης της φωτιάς, πτηνοτροφική μονάδα παραδόθηκε στις φλόγες, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, καίγεται το μεγαλύτερο μέρος της, γεγονός που έχει προκαλέσει και έντονους μαύρους καπνούς στην περιοχή.

Γρήγορα εστάλη από την Πολιτική Προστασία μήνυμα του 112, καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα, ενώ λίγο αργότερα εστάλη και μήνυμα για εκκένωση προς τα Καλύβια Θορικού.

Για την κατάσβεση της φωτιάς, κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης, καθώς και εναέρια μέσα, οι οποίες ενισχύονται συνεχώς. Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν 200 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 41 οχήματα, (συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από Γαλλία και 24 πυροσβεστών με 5 οχήματα από Ρουμανία που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών), ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 9 εναέρια μέσα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Σαρωνικού.

Και η ΕΛ.ΑΣ. συνδράμει στην επιχείρηση στον Κουβαρά

Σε πλήρη ανάπτυξη βρίσκονται και οι αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή του Κουβαρά. Λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη, στην περιοχή έχουν διατεθεί και επιχειρούν συνολικά 47 αστυνομικοί με 23 οχήματα από Υπηρεσίες Τάξης, Άμεσης Δράσης, Ασφάλειας και Τροχαίας.

Οι δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας συνδράμουν:

Στην προστασία των πολιτών

Στην εκκένωση οικισμών

Στη ρύθμιση της κυκλοφορίας

Στη διευκόλυνση του έργου των συναρμόδιων Υπηρεσιών.

Ο Δήμος Σαρωνικού έχει θέσει σε πλήρη κινητοποίηση και ετοιμότητα όλους τους μηχανισμούς του, και σύμφωνα με ανάρτηση στο Facebook, όχημα του Δήμου βρίσκεται επί της οδού Αγ. Στυλιανού, στην περιοχή όπου έχει εκδηλωθεί η πυρκαγιά, για οποιαδήποτε μεταφορά κατοίκων.

Παράλληλα, το κτήριο της Κοινότητας Καλυβίων επί της Πλατείας Ευαγγελιστρίας, θα παραμείνει ανοιχτό για κάθε δημότη που έχει ανάγκη, ενώ το Κλειστό Γυμναστήριο Καλυβίων "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" στην οδό Δασκάλου Καμπά είναι ανοιχτό για τη διάσωση των ζώων. Ο Δήμος απευθύνει έκκληση για εθελοντές που μπορούν να συνδράμουν στον συγκεκριμένο χώρο για τη φύλαξη των ζώων.

Διακοπές κυκλοφορίας

Λόγω της φωτιάς διενεργούνται οι κάτωθι εκτροπές κυκλοφορίας:

Επί της Λ. Σουνίου από το ύψος της Λ. Λαυρίου, ρεύμα προς Αγ. Στυλιανού.

Επί της Ελ. Βενιζέλου από το ύψος της οδού Αγ. Γεωργίου.

Υπενθυμίζεται ότι, η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Σε κατάσταση Red Code σήμερα η χώρα

Κατόπιν της συνεδρίασης της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου σχετικά με την πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιών, οι ακόλουθες περιοχές τίθενται σήμερα σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code), καθώς, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4).

Οι περιοχές σε Red Code:

H Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της Νήσου Κυθήρων)

Οι Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Η Περιφέρεια Κρήτης

Οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Ευβοίας (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Οι Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Οι Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Η Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

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