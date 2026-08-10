Ηράκλειο: Έβαλε GPS στο αυτοκίνητο της πρώην του και την παρακολουθούσε
Η 22χρονη κατήγγειλε τον 23χρονο στην αστυνομία
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Συσκευή GPS είχε τοποθετήσει στο αυτοκίνητο της πρώην συντρόφου του ένας 23χρονος στο Ηράκλειο, προκειμένου να την παρακολουθεί, σύμφωνα με την καταγγελία της 22χρονης στις αρχές.
Όπως μεταδίδει το cretalive.gr, η καταγγελία έγινε στις 8 Αυγούστου στον Δήμο Μαλεβιζίου και αφορά τον πρώην σύντροφό της και σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η 22χρονη, η συσκευή είχε τοποθετηθεί στο αυτοκίνητο της χωρίς τη γνώση και τη συναίνεσή της, με σκοπό την παρακολούθηση στις μετακινήσεις της.
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