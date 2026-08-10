Ηράκλειο: Έβαλε GPS στο αυτοκίνητο της πρώην του και την παρακολουθούσε

Συσκευή GPS είχε τοποθετήσει στο αυτοκίνητο της πρώην συντρόφου του ένας 23χρονος στο Ηράκλειο, προκειμένου να την παρακολουθεί, σύμφωνα με την καταγγελία της 22χρονης στις αρχές.

Όπως μεταδίδει το cretalive.gr, η καταγγελία έγινε στις 8 Αυγούστου στον Δήμο Μαλεβιζίου και αφορά τον πρώην σύντροφό της και σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η 22χρονη, η συσκευή είχε τοποθετηθεί στο αυτοκίνητο της χωρίς τη γνώση και τη συναίνεσή της, με σκοπό την παρακολούθηση στις μετακινήσεις της.

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