Περσείδες, έκλειψη Ηλίου και ευθυγράμμιση έξι πλανητών: Το τριπλό ουράνιο φαινόμενο που έρχεται

Αναλυτικά τα τρία φαινόμενα που θα δούμε την Τετάρτη

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Περσείδες, έκλειψη Ηλίου και ευθυγράμμιση έξι πλανητών: Το τριπλό ουράνιο φαινόμενο που έρχεται
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το βράδυ της 12ης προς 13η Αυγούστου θα σημειωθεί τριπλό ουράνιο φαινόμενο με Περσείδες, ολική έκλειψη Ηλίου και ευθυγράμμιση έξι πλανητών.
  • Η κορύφωση της βροχής διαττόντων των Περσείδων θα συμβεί σε συνθήκες Νέας Σελήνης, χωρίς σεληνόφως, επιτρέποντας καλύτερη παρατήρηση.
  • Η ολική έκλειψη Ηλίου θα είναι ορατή κυρίως σε περιοχές μεταξύ Ρωσίας, Γροιλανδίας, Πορτογαλίας και Ισπανίας, με διάρκεια σκοταδιού έως 2,5 λεπτά.
  • Πριν την ανατολή της Τετάρτης, έξι πλανήτες (Δίας, Ερμής, Άρης, Ουρανός, Κρόνος, Ποσειδώνας) θα εμφανιστούν ευθυγραμμισμένοι στον ουρανό, ορατοί κυρίως με γυμνό μάτι ή τηλεσκόπιο.
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Το βράδυ της Τετάρτης, 12ης προς 13η Αυγούστου, θα σημειωθεί ένα εντυπωσιακό τριπλό ουράνιο φαινόμενο, το οποίο αξίζει να μην χάσουμε: τις Περσείδες, μία ολική έκλειψη Ηλίου και την ευθυγράμμιση έξι πλανητών!

Η κορύφωση των Περσείδων συμπίπτει φέτος με Νέα Σελήνη, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει σεληνόφως, το οποίο θα μας εμπόδιζε από το παρατηρήσουμε το φαινόμενο στον ουρανό.

ΠΕΡΣΕΙΔΕΣ ΤΑ ΠΕΦΤΑΣΤΕΡΙΑ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Αναλυτικά τα τρία φαινόμενα που θα δούμε την Τετάρτη:

Περσείδες

Οι Περσείδες είναι βροχή διαττόντων (μετέωρα ή πεφταστέρια όπως είναι κοινώς γνωστά στην παράδοση).

Πρόκειται για μικρά κομμάτια (μέχρι και σε μορφή σκόνης) τα οποία είναι απομεινάρια του κομήτη Σουίφτ-Τάτλ (109P/Swift-Tuttle) και όταν εισέρχονται στην ατμόσφαιρα της Γης με τεράστιες ταχύτητες, καίγονται, εξαιτίας της συμπίεσης της ατμόσφαιρας μπροστά στο αστρικό μέσα σε δευτερόλεπτα. Όποια από αυτά είναι αρκετά μεγάλα ώστε να φτάσουν στην επιφάνεια της Γης ονομάζονται μετεωρίτες, ενώ όσα είναι τόσο λαμπρά που φαίνονται να σχίζουν τον ουρανό ονομάζονται βολίδες. Συνήθως στο μέγιστο της βροχής πέφτει ένα μετέωρο το λεπτό.

Περσείδες

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, η καλύτερη νύχτα για παρατήρηση του φαινομένου αναμένεται από την Τετάρτη 12 προς την Πέμπτη 13 Αυγούστου, όταν η βροχή των διαττόντων φτάνει στην κορύφωσή της.

Οι καλύτερες ώρες θα είναι μετά τα μεσάνυχτα και κυρίως από τις 02:00 έως λίγο πριν από την αυγή.

«Επιλέξτε ένα σκοτεινό μέρος, μακριά από τα φώτα των πόλεων, αφήστε τα μάτια σας περίπου 20 λεπτά να προσαρμοστούν στο σκοτάδι και κοιτάξτε ψηλά. Δεν χρειάζονται τηλεσκόπια. Μόνο σκοτεινός ουρανός, λίγη υπομονή και μια καλοκαιρινή νύχτα», τονίζει ο κύριος Κολυδάς.

Έκλειψη Ηλίου

Την ίδια ημέρα, κοντά στη δύση του Ήλιου, θα πραγματοποιηθεί ολική έκλειψη Ηλίου.

Πρόκειται για την πλήρη ευθυγράμμιση του Ήλιου και της Σελήνης, η οποία θα προκαλέσει μία στιγμιαία «συσκότιση» στον πλανήτη και συγκεκριμένα στο τόξο μεταξύ Ρωσίας-Γροιλανδίας-Πορτογαλίας και Ισπανίας. Το σκοτάδι δεν θα κρατήσει περισσότερο από 2,5 λεπτά, αλλά αναλόγως από που θα βρεθεί κανείς για να το δει, μπορεί να είναι διαφορετικό το θέαμα.

Πρόκειται για την πρώτη ολική ηλιακή έκλειψη που θα είναι ορατή στην ηπειρωτική Ευρώπη από το 2006, γεγονός που αναμένεται να προσελκύσει πλήθος παρατηρητών και τουριστών στις περιοχές, από τις οποίες θα περάσει το «μονοπάτι της ολότητας».

Το εντυπωσιακό φαινόμενο οφείλεται σε μια ιδιαίτερη «κοσμική σύμπτωση».

Έκλειψη ηλίου

Παρότι ο Ήλιος είναι περίπου 400 φορές μεγαλύτερος από τη Σελήνη, βρίσκεται επίσης περίπου 400 φορές μακρύτερα από τη Γη. Έτσι, από τη σωστή θέση, η Σελήνη φαίνεται να έχει σχεδόν ακριβώς το ίδιο μέγεθος με τον Ήλιο και μπορεί να τον καλύψει πλήρως, αφήνοντας ορατό το ηλιακό στέμμα.

Οι πρώτοι που θα βρεθούν «στο σκοτάδι» είναι οι κάτοικοι απομακρυσμένης περιοχής στη βόρεια Ρωσία, ενώ στη συνέχεια ακολουθεί η Γροιλανδία, η Ισλανδία, η Ισπανία και το βορειοανατολικό άκρο της Πορτογαλίας. Στην Ισπανία, η ζώνη της έκλειψης θα εκτείνεται από την περιοχή του Οβιέδο στα βόρεια έως τη Μαγιόρκα.

Για τους παρατηρητές στην Ισπανία, η φάση της ολικής έκλειψης θα είναι σχετικά σύντομη και θα σημειωθεί λίγο πριν από τη δύση του Ηλίου. Μια μερική έκλειψη θα είναι ορατή σε μια πολύ μεγαλύτερη περιοχή, που περιλαμβάνει μεγάλο μέρος της Ευρώπης, τον Καναδά, τις βόρειες Ηνωμένες Πολιτείες και τη βορειοδυτική Αφρική.

Ευθυγράμμιση έξι πλανητών

Τέλος, νωρίς το πρωί της Τετάρτης, πριν ανατείλει ο Ήλιος, περίπου στις 05:30, έξι πλανήτες θα απλώνονται κατά μήκος του ουρανού και θα φαίνονται με γυμνό μάτι.

Ο λόγος για τον Δία, τον Ερμή, τον Άρη, τον Ουρανό, τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα.

Ο Δίας, ο Κρόνος και ο Άρης θα φαίνονται με γυμνό μάτι, ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας θα είναι ορατοί μόνο με τηλεσκόπιο, ενώ ο Ερμής θα είναι αρκετά δύσκολος να παρατηρηθεί καθώς βρίσκεται πολύ χαμηλά στον ορίζοντα.

Ευθυγράμμιση πλανητών

Να σημειωθεί ότι η εντυπωσιακή «γραμμή» που βλέπουμε εμείς από τη Γη είναι στην πραγματικότητα μια οπτική ψευδαίσθηση!

Οι πλανήτες βρίσκονται σε τεράστιες αποστάσεις μεταξύ τους, διάσπαρτοι στο ηλιακό σύστημα. Η ευθυγράμμιση συμβαίνει επειδή όλοι κινούνται σχεδόν στο ίδιο επίπεδο, την εκλειπτική, με αποτέλεσμα από τη δική μας οπτική γωνία να φαίνονται παρατεταγμένοι στον ίδιο άξονα.

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