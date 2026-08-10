Σπάνια χελώνα που ξεβράστηκε σε παραλία της Ουαλίας θα μεταφερθεί αεροπορικώς στον Κόλπο του Μεξικού

Ο Ρόσι, μια χελώνα Ρίντλεϊ του Κεμπ, το μικρότερο και πιο σπάνιο είδος θαλάσσιας χελώνας παγκοσμίως, ξεβράστηκε σε άσχημη κατάσταση σε μια παραλία του νησιού Άνγκλεσι τον Δεκέμβριο του 2023, όπου βρέθηκε και περιθάλφθηκε από το προσωπικό του κέντρου έρευνας και θαλάσσιας εκπαίδευσης Anglesey Sea Zoo.

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Σπάνια χελώνα που ξεβράστηκε σε παραλία της Ουαλίας θα μεταφερθεί αεροπορικώς στον Κόλπο του Μεξικού
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Μια σπάνια χελώνα Ρίντλεϊ του Κεμπ, ο Ρόσι, που ξεβράστηκε σε παραλία της Ουαλίας το 2023, ανάρρωσε πλήρως και θα μεταφερθεί αεροπορικώς στον Κόλπο του Μεξικού.
  • Η μεταφορά του Ρόσι απαιτεί ειδικό κιβώτιο και συνεχή φροντίδα για ενυδάτωση και προστασία από αφυδάτωση, λόγω της ευαίσθητης επιδερμίδας και ματιών του.
  • Ο σχεδιασμός της επιχείρησης μεταφοράς διήρκεσε δύο χρόνια και περιλαμβάνει ταξίδι με ελικόπτερο και αεροπλάνο από την Ουαλία στις ΗΠΑ.
  • Το Anglesey Sea Zoo σχεδιάζει να απελευθερώσει τον Ρόσι στη φύση και να δημιουργήσει κέντρο διάσωσης για σπάνιες θαλάσσιες χελώνες.
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Μια σπάνια χελώνα που ξεβράστηκε σε μια παραλία της Ουαλίας το 2023, θα μεταφερθεί αεροπορικώς πίσω στην πατρίδα της, στον Κόλπο του Μεξικού.

Ο Ρόσι, μια χελώνα Ρίντλεϊ του Κεμπ (ή αλλιώς Λεπιδόχελυς του Ατλαντικού), το μικρότερο και πιο σπάνιο είδος θαλάσσιας χελώνας παγκοσμίως, ξεβράστηκε σε άσχημη κατάσταση σε μια παραλία του νησιού Άνγκλεσι τον Δεκέμβριο του 2023, όπου βρέθηκε και περιθάλφθηκε από το προσωπικό του κέντρου έρευνας και θαλάσσιας εκπαίδευσης Anglesey Sea Zoo.

Τώρα, που ο Ρόσι έχει πλέον αναρρώσει πλήρως, ειδικοί έχουν ξεκινήσει μια προσεκτικά συντονισμένη επιχείρηση για να τον μεταφέρουν αεροπορικώς στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, φροντίζοντας να μην ξεραθεί κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

«Για να κρατάμε το δέρμα του λιπαρό, χρησιμοποιούμε λιπαντικό για την κολπική ξηρότητα, καθώς δεν του προκαλεί ερεθισμό στα μάτια», δήλωσε στο BBC ο Ματ Ντέιβιντσον, επικεφαλής του Anglesey Sea Zoo.

Ρόσι - Χελώνα

Ο Ρόσι, μία σπάνια χελώνα Ρίντλεϊ του Κεμπ

Anglesey Sea Zoo μέσω BBC

Ο σχεδιασμός της επιχείρησης διήρκεσε σχεδόν δύο χρόνια - χρειάστηκε να κατασκευαστεί ένα ειδικό κιβώτιο μεταφοράς, καθώς και να επιλυθούν οι πολύπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες ανάμεσα στην Ουαλία και τις ΗΠΑ.

Ο Ρόσι, ο οποίος ζει στη θάλασσα, θα πρέπει να ταξιδέψει έξω από το νερό – πρώτα με ελικόπτερο από το Άνγκλεσι στο Λονδίνο και, στη συνέχεια, με άλλη πτήση προς το Χιούστον του Τέξας, στις ΗΠΑ.

Αυτό σημαίνει ότι το ταξίδι του θα πρέπει να ολοκληρωθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα, και το προσωπικό θα πρέπει να βρίσκεται συνεχώς δίπλα του για να βεβαιωθούν ότι δεν θα αφυδατωθεί.

«Θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι το κέλυφος θα είναι όλη την ώρα λιπαρό, οπότε χρησιμοποιούμε βαζελίνη από το να αποτρέψουμε την αφυδάτωση», εξήγησε ο Ντέιβιντσον.

Το ίδιο ισχύει και για το δέρμα του Ρόσι, που είναι πολύ ευαίσθητο, όπως και τα μάτια του, τα οποία θα πρέπει να ενυδατώνονται συνεχώς, αλλιώς θα αρχίσει να ξεφλουδίζει.

Όταν ο Ρόσι βρέθηκε το 2023, ο οποίος πήρε το όνομά του επειδή ανακαλύφθηκε σε μια παραλία στο Ρόσνεϊγκρ στο νησί Άνγκλσι, ήταν λιγότερο από δύο ετών και ετοιμοθάνατος, καθώς υπέφερε από κρυοπάγημα επειδή είχε παραμείνει σε πολύ πιο κρύα νερά από εκείνα του φυσικού του περιβάλλοντος.

Ρόσι - Χελώνα

Ο Ρόσι όταν είχε βρεθεί το 2023

Anglesey Sea Zoo μέσω BBC

Το προσωπικό του Anglesey Sea Zoo πιστεύει ότι ο Ρόσι χάθηκε ενώ περιπλανιόταν σε θερμές θάλασσες λόγω ισχυρών υπόγειων ρευμάτων.

«Χελώνες που έχουν υποστεί κρυοπαγήματα σπάνια επιβιώνουν χωρίς εξειδικευμένη βοήθεια. Πραγματικά δεν ξέραμε αν ο Ρόσι θα τα καταφέρει», δήλωσε συγκινημένος ο Φράνκι Χόμπρο, ιδιοκτήτης του Anglesey Sea Zoo. «Αλλά τελικά τα κατάφερε».

Οι χελώνες Ρίντλεϊ του Κεμπ είναι οι πιο σπάνιες θαλάσσιες χελώνες στον κόσμο και γεννούν τα αυγά τους μόνο σε δύο παραλίες -στο Μεξικό και στο Τέξας των ΗΠΑ.

Το προσωπικό του Anglesey Sea Zoo ελπίζει ότι η απελευθέρωση του Ρόσι στη φύση θα αποτελέσει ένα μικρό βήμα προς την επιβίωση του είδους, ενώ παράλληλα κατασκευάζει ένα ειδικό κέντρο διάσωσης χελωνών, σε περίπτωση που ξανασυναντήσουν κάποια χελώνα σαν τον Ρόσι, που θα χρειαστεί την βοήθειά τους.

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