ΔΥΠΑ: Ανοιχτές οι αιτήσεις για τις 30 ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ) - Δείτε τις 46 ειδικότητες

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Γιάννης Φιλιππάκος

ΔΥΠΑ: Ανοιχτές οι αιτήσεις για τις 30 ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ) - Δείτε τις 46 ειδικότητες
ΠΑΙΔΕΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ανοιχτές είναι οι αιτήσεις για τις 30 Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) της ΔΥΠΑ για το έτος κατάρτισης 2026-2027, με 46 ειδικότητες διαθέσιμες.
  • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξαρτήτως ηλικίας, με υποβολή αιτήσεων έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2026 μέσω της ψηφιακής πύλης gov.gr.
  • Οι σπουδές διαρκούν πέντε εξάμηνα και περιλαμβάνουν θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση 1.200 ωρών και ένα εξάμηνο αμειβόμενης πρακτικής άσκησης 960 ωρών.
  • Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης και τις εξετάσεις πιστοποίησης, οι απόφοιτοι λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 5 σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων.
  • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν έως τρεις ειδικότητες κατά σειρά προτίμησης από δύο διαφορετικές ΣΑΕΚ.
Snapshot powered by AI

Συνεχίζεται η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή σπουδαστών στις 30 Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) της ΔΥΠΑ για το έτος κατάρτισης 2026–2027, σε 46 ειδικότητες με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), με χρήση προσωπικών κωδικών TAXISNet, έως και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 23:59, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-saek-tis-dypa

Η διαδρομή πλοήγησης στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη είναι:

gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνουν τον τίτλο σπουδών και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, τα οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε μορφή PDF.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής επιλέγοντας έως τρεις (3) ειδικότητες κατάρτισης, κατά σειρά προτίμησης, από το σύνολο των σαράντα έξι (46) προσφερόμενων ειδικοτήτων των ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ, σε έως δύο (2) Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Οι 30 ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ παρέχουν σύγχρονη και ποιοτική αρχική επαγγελματική κατάρτιση, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και της οικονομίας. Μέσω της συνδυασμένης παροχής θεωρητικής, εργαστηριακής και πρακτικής εκπαίδευσης, οι καταρτιζόμενοι αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις, επαγγελματικές δεξιότητες και πιστοποιημένα προσόντα, ενισχύοντας ουσιαστικά τις δυνατότητες απασχόλησης και επαγγελματικής τους εξέλιξης.

Η φοίτηση έχει συνολική διάρκεια πέντε (5) εξαμήνων και περιλαμβάνει τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικών ωρών ειδικότητας, καθώς και ένα (1) εξάμηνο αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης, συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη συμμετοχή στις προβλεπόμενες εξετάσεις πιστοποίησης, οι απόφοιτοι αποκτούν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 5, σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων.

Οι ειδικότητες

Οι ειδικότητες του έτους κατάρτισης 2026-2027 είναι οι εξής:

Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

2

ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

3

ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

4

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

5

ΒΟΗΘΟΣ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

6

ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

7

ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

8

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

9

ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

10

ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ – ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ

11

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

12

ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΜΑΚΙΓΙΑΖ

13

ΕΙΔΙΚΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ

14

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

15

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΤΗΣΕΩΝ

16

ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

17

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

18

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ – ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

19

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

20

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

21

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

22

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

23

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

24

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

25

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS)

26

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

27

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ MARKETING ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

28

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

29

ΤΕΧΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

30

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

31

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

32

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ

33

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

34

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

35

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ, ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

36

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑΣ

37

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ, WEB DESIGNER-DEVELOPER, VIDEO GAMES)

38

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

39

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)

40

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

41

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

42

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ ΚΑΙ ΞΥΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

43

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

44

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ

45

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

46

ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης στο Breitbart: «Η νίκη Τραμπ άλλαξε τη μεταναστευτική πολιτική παγκοσμίως» – Η συνέντευξη που αναδημοσίευσε ο Αμερικανός πρόεδρος

03:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

ΑΑΔΕ: Κατασχέθηκαν 1.296 φιάλες παράνομου φρέον – Πάνω από 338.000 ευρώ οι διαφυγόντες δασμοί

03:32ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στον Κορινθιακό Κόλπο – Βόρεια του Ξυλοκάστρου το επίκεντρο

03:08ΚΟΣΜΟΣ

Μαλί: Τουλάχιστον 10 στρατιωτικοί νεκροί σε επίθεση τζιχαντιστών στη Σαν

02:44ΠΑΙΔΕΙΑ

ΔΥΠΑ: Ανοιχτές οι αιτήσεις για τις 30 ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ) - Δείτε τις 46 ειδικότητες

02:20ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υψηλές θερμοκρασίες: Τι πρέπει να προσέξουν οδηγοί και επιβάτες κατά τη διάρκεια οδήγησης

01:56ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: 55 εμπορικά πλοία άλλαξαν πορεία στο πλαίσιο του αποκλεισμού του Ιράν

01:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Το ιρανικό ριάλ είναι σκουπίδι – Το Ιράν δεν έχει χρήματα»

01:10ΚΟΣΜΟΣ

Τι προβλέπει το σχέδιο 15 σημείων του Τραμπ για τη Γάζα που απέρριψε ο Νετανιάχου

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Νέες επιθέσεις των Χούθι στο λιμάνι αλ Μάχα στην Ερυθρά Θάλασσα

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Σεν Τροπέ: Συνελήφθησαν τέσσερις Ισπανοί για κλοπή ρολογιού αξίας 260.000 ευρώ

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρός άνδρας που έχασε τη ζωή του ενώ κολυμπούσε

23:55ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός σε γήπεδο γκολφ όπου βρισκόταν ο Τραμπ: «Σηκώθηκαν» F-16 για αναχαιτίσεις αεροσκαφών

23:51ΚΟΣΜΟΣ

Λεονάρντο Ντι Κάπριο: «Ένεση» 200 εκατ. δολαρίων στη φύση - Το γιγαντιαίο σχέδιο για το περιβάλλον

23:41ΚΟΣΜΟΣ

Σικελία: Αρχαίο ρωμαϊκό ναυάγιο 2.000 ετών αποκαλύφθηκε στον βυθό

23:38ΕΛΛΑΔΑ

Γαύδος: Drone της Frontex εντόπισε βάρκα με μετανάστες - Διασώθηκαν 26 αλλοδαποί

23:34ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Αλλαγή του επικεφαλής του ανώτατου οργάνου ασφαλείας

23:31ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Σχεδόν μισό κιλό κάνναβης και ναρκωτικά χάπια σε σπίτι – Δύο συλλήψεις

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Νεκρός εντοπίσθηκε στο σπίτι του ένας 66χρονος άνδρας

23:11ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Πυροσβέστες και ΕΚΑΒ στη Σαμαριά για επισκέπτη με πιθανό καρδιακό επεισόδιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:51ΚΟΣΜΟΣ

Λεονάρντο Ντι Κάπριο: «Ένεση» 200 εκατ. δολαρίων στη φύση - Το γιγαντιαίο σχέδιο για το περιβάλλον

03:32ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στον Κορινθιακό Κόλπο – Βόρεια του Ξυλοκάστρου το επίκεντρο

20:57ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νίκος Καλογερόπουλος: Η ιστορία πίσω από τον «Μήτσο» και τον «Μάιμο» που υποδυόταν στο «Κάμπινγκ»

22:11ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 08/08/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2,8 εκατ. ευρώ

21:08ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Συγκλονίζει ο πατέρας του άτυχου 4χρονου αγοριού - Λεπτό προς λεπτό οι δραματικές στιγμές

15:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκέρτσος για τις τραπεζικές καταθέσεις: «Στατιστική παγίδα» το ότι 7 στους 10 έχουν κάτω από €1.000

03:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης στο Breitbart: «Η νίκη Τραμπ άλλαξε τη μεταναστευτική πολιτική παγκοσμίως» – Η συνέντευξη που αναδημοσίευσε ο Αμερικανός πρόεδρος

23:55ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός σε γήπεδο γκολφ όπου βρισκόταν ο Τραμπ: «Σηκώθηκαν» F-16 για αναχαιτίσεις αεροσκαφών

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος

21:48ΚΟΣΜΟΣ

Το τελευταίο αντίο του Μέσι στον πατέρα του - Η ιδιωτική τελετή στο Ροσάριο

03:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

ΑΑΔΕ: Κατασχέθηκαν 1.296 φιάλες παράνομου φρέον – Πάνω από 338.000 ευρώ οι διαφυγόντες δασμοί

17:13ΕΛΛΑΔΑ

Σκιάθος: 15χρονος καταγγέλλει 17χρονο για σεξουαλική κακοποίηση

21:06ΕΛΛΑΔΑ

Daily Mail: «Αναστενάζουν» τα πορτοφόλια των τουριστών στην Κέρκυρα - «Δεν θα ξαναέρθουμε»

19:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φειδίας Παναγιώτου: Σάλος με την εμφάνισή του με σορτς σε εκδήλωση μνήμης για τους Ισαάκ και Σολωμού

16:26ΕΛΛΑΔΑ

Τέλος στο καθημερινό «έμφραγμα» του Κηφισού - Οδική «ανάσα» 40 χλμ. ο νέος άξονας Ελευσίνα-Οινόφυτα

17:14ΕΛΛΑΔΑ

Παρέμβαση εισαγγελέα για το ελικόπτερο που προσγειώθηκε δίπλα σε λουόμενους στη Μήλο

20:31ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Νέα Υόρκη: 27χρονη και βρέφος 5 μηνών νεκροί μετά την ανατροπή σκάφους

22:39ΚΑΙΡΟΣ

Meteo: Στους 39,6 °C η υψηλότερη θερμοκρασία την Κυριακή

02:44ΠΑΙΔΕΙΑ

ΔΥΠΑ: Ανοιχτές οι αιτήσεις για τις 30 ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ) - Δείτε τις 46 ειδικότητες

16:43ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ιστορικό ρεκόρ 37 ετών για τις θαλάσσιες χελώνες Καρέτα-Καρέτα - Ξεπέρασαν τις 4.100 οι φωλιές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ