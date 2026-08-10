ΑΑΔΕ: Κατασχέθηκαν 1.296 φιάλες παράνομου φρέον – Πάνω από 338.000 ευρώ οι διαφυγόντες δασμοί

Snapshot Κατασχέθηκαν 1.296 φιάλες παράνομου ψυκτικού υγρού από τις τελωνειακές αρχές της ΑΑΔΕ σε δύο ελέγχους στους Κήπους και στη Δοϊράνη.

Στον πρώτο έλεγχο εντοπίστηκαν 1.000 φιάλες ψυκτικού υγρού R404A σε φορτηγό με τουρκικές πινακίδες, με αξία φορτίου 884.400 ευρώ και διαφυγόντες δασμούς 283.538,64 ευρώ.

Στη Δοϊράνη βρέθηκαν 296 φιάλες ψυκτικού υγρού R134a σε κρύπτη εμπορευματοκιβωτίου από τη Βόρεια Μακεδονία, με επιβαρύνσεις δασμών ύψους 55.000 ευρώ.

Τα εμπορεύματα κατασχέθηκαν πλήρως και οι έρευνες για τις υποθέσεις συνεχίζονται από τις αρμόδιες αρχές. Snapshot powered by AI

Στην κατάσχεση συνολικά 1.296 φιαλών παράνομου ψυκτικού υγρού προχώρησαν οι τελωνειακές αρχές της ΑΑΔΕ, έπειτα από δύο ελέγχους στους Κήπους και στη Δοϊράνη.

Στην πρώτη περίπτωση, στις 7 Αυγούστου, οι ελεγκτές του Τελωνείου Κήπων πραγματοποίησαν έλεγχο σε φορτηγό με τουρκικές πινακίδες και ρυμουλκούμενο, έπειτα από στοχευμένη ανάλυση κινδύνου.

Κάτω από δηλωμένο φορτίο γυψοσανίδων εντοπίστηκαν 1.000 φιάλες ψυκτικού υγρού τύπου R404A, η εισαγωγή του οποίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαγορεύεται.

Η αξία του φορτίου υπολογίζεται σε 884.400 ευρώ, ενώ οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι ανέρχονται σε 283.538,64 ευρώ.

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Άλλες 296 φιάλες στη Δοϊράνη

Λίγες ώρες νωρίτερα, στο Τελωνείο Δοϊράνης, οι ελεγκτές εντόπισαν ακόμη 296 φιάλες ψυκτικού υγρού τύπου R134a μέσα σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη κενού εμπορευματοκιβωτίου που προερχόταν από τη Βόρεια Μακεδονία.

Για τη συγκεκριμένη ποσότητα καταλογίστηκαν δασμοί και φόροι ύψους 55.000 ευρώ.

Όλα τα εμπορεύματα κατασχέθηκαν, ενώ οι έρευνες για τις δύο υποθέσεις συνεχίζονται από τις αρμόδιες αρχές.