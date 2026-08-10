Υεμένη: Νέες επιθέσεις των Χούθι στο λιμάνι αλ Μάχα στην Ερυθρά Θάλασσα

Snapshot Οι Χούθι εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και drones στο λιμάνι αλ Μάχα στην Ερυθρά Θάλασσα.

Στόχοι των επιθέσεων ήταν σαουδαραβικές στρατιωτικές θέσεις και αποθήκες όπλων.

Βίντεο του Al Masirah έδειξαν την εκτόξευση πολλαπλών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Προηγούμενη επίθεση στο ίδιο λιμάνι είχε προκαλέσει τουλάχιστον επτά νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Snapshot powered by AI

Νέες επιθέσεις εξαπέλυσαν οι Χούθι στην πόλη-λιμάνι αλ Μάχα, στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με εκπρόσωπο των ενόπλων δυνάμεων της Υεμένης.

Βίντεο που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Al Masirah, το οποίο συνδέεται με τους Χούθι, έδειξαν την εκτόξευση αρκετών βαλλιστικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρί, ανέφερε ότι στόχοι των επιθέσεων ήταν συγκεντρώσεις σαουδαραβικών δυνάμεων και αποθήκες όπλων.

🚨 HOUTHIS LAUNCH MAJOR MISSILE ATTACK ON AL-MAKHA PORT



The Houthis fired more than 20 missiles at Al-Makha port in southwestern Yemen, targeting a shipment of military equipment shortly after it arrived.



At least 7 Saudi-backed National Resistance Forces were killed and 35… pic.twitter.com/3C5ItTE2nz — Mossad Commentary (@MOSSADil) August 9, 2026

Ο στρατός της Υεμένης είχε ανακοινώσει ότι προηγούμενη επίθεση στο λιμάνι, την Κυριακή, είχε στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον επτά ανθρώπους, ενώ δεκάδες τραυματίστηκαν.