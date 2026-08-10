Υεμένη: Νέες επιθέσεις των Χούθι στο λιμάνι αλ Μάχα στην Ερυθρά Θάλασσα
Οι Χούθι ανακοίνωσαν εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων και drones εναντίον σαουδαραβικών θέσεων και αποθηκών όπλων.
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Οι Χούθι εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και drones στο λιμάνι αλ Μάχα στην Ερυθρά Θάλασσα.
- Στόχοι των επιθέσεων ήταν σαουδαραβικές στρατιωτικές θέσεις και αποθήκες όπλων.
- Βίντεο του Al Masirah έδειξαν την εκτόξευση πολλαπλών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.
- Προηγούμενη επίθεση στο ίδιο λιμάνι είχε προκαλέσει τουλάχιστον επτά νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.
Νέες επιθέσεις εξαπέλυσαν οι Χούθι στην πόλη-λιμάνι αλ Μάχα, στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με εκπρόσωπο των ενόπλων δυνάμεων της Υεμένης.
Βίντεο που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Al Masirah, το οποίο συνδέεται με τους Χούθι, έδειξαν την εκτόξευση αρκετών βαλλιστικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.
Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρί, ανέφερε ότι στόχοι των επιθέσεων ήταν συγκεντρώσεις σαουδαραβικών δυνάμεων και αποθήκες όπλων.
Ο στρατός της Υεμένης είχε ανακοινώσει ότι προηγούμενη επίθεση στο λιμάνι, την Κυριακή, είχε στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον επτά ανθρώπους, ενώ δεκάδες τραυματίστηκαν.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:34 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν: Αλλαγή του επικεφαλής του ανώτατου οργάνου ασφαλείας
20:14 ∙ ΕΛΛΑΔΑ