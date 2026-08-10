Σεν Τροπέ: Συνελήφθησαν τέσσερις Ισπανοί για κλοπή ρολογιού αξίας 260.000 ευρώ

Snapshot Τέσσερις Ισπανοί συνελήφθησαν στο Σεν Τροπέ για την κλοπή ρολογιού αξίας 260.000 ευρώ από Βραζιλιάνο τουρίστα.

Το ρολόι βρέθηκε και επιστράφηκε στον ιδιοκτήτη του μετά από καταδίωξη και σύλληψη των δραστών.

Από την αρχή του καλοκαιριού έχουν καταγραφεί περίπου 15 κλοπές πολυτελών ρολογιών στην περιοχή της Κυανής Ακτής.

Έχουν γίνει οκτώ συλλήψεις σε τέσσερις από τις υποθέσεις κλοπών, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Η χωροφυλακή του Γκασέν-Σεν-Τροπέ ενισχύθηκε με ειδικό κλιμάκιο για την καταπολέμηση της παραβατικότητας στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Τέσσερις Ισπανοί συνελήφθησαν στο Σεν Τροπέ για την κλοπή πολυτελούς ρολογιού από Βραζιλιάνο τουρίστα, αξίας 260.000 ευρώ (300.000 δολαρίων), σύμφωνα με τη γαλλική χωροφυλακή.

Η κλοπή σημειώθηκε την Παρασκευή στο γνωστό θέρετρο της Κυανής Ακτής, που κάθε καλοκαίρι προσελκύει διασημότητες, εύπορους επισκέπτες και τουρίστες από όλο τον κόσμο.

Οι φερόμενοι δράστες διέφυγαν με όχημα, ωστόσο εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν στην πόλη Κογκολέν, κοντά στο Σεν Τροπέ. Σύμφωνα με την εφημαρίδα Nice Matin, της σύλληψής τους προηγήθηκε καταδίωξη στους δρόμους του κόλπου του Σεν Τροπέ.

Το ρολόι βρέθηκε και επιστράφηκε στον ιδιοκτήτη του, ο οποίος δήλωσε ότι η αξία του ανέρχεται σε περίπου 300.000 δολάρια, δηλαδή 261.000 ευρώ.

Περίπου 15 κλοπές από την αρχή του καλοκαιριού

Οι κλοπές ρολογιών πολυτελείας αποτελούν επαναλαμβανόμενο φαινόμενο στην περιοχή τους θερινούς μήνες. Από την αρχή του φετινού καλοκαιριού έχουν καταγραφεί περίπου 15 τέτοιες υποθέσεις.

Σε τέσσερις από αυτές έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά οκτώ συλλήψεις, ενώ οι έρευνες για τις υπόλοιπες συνεχίζονται.

Για την αντιμετώπιση του φαινομένου, η ομάδα χωροφυλακής του Γκασέν-Σεν-Τροπέ έχει ενισχυθεί φέτος με ειδικό κλιμάκιο του κεντρικού γραφείου καταπολέμησης της παραβατικότητας.