Γαύδος: Drone της Frontex εντόπισε βάρκα με μετανάστες - Διασώθηκαν 26 αλλοδαποί

Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), στη θαλάσσια περιοχή 36 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, λέμβος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες εντοπίστηκε από εναέριο μέσο της Frontex, το οποίο συμμετείχε στην επιχείρηση επιτήρησης.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, ενώ στην περιοχή έσπευσε και παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Λιβερίας, το οποίο προχώρησε στην περισυλλογή των επιβαινόντων. Συνολικά διασώθηκαν 26 αλλοδαποί, οι οποίοι μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας Χανίων, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν δυσχερείς, με ανέμους βορειοβορειοδυτικούς εντάσεως 6 έως 7 μποφόρ, γεγονός που καθιστούσε την επιχείρηση απαιτητική και επικίνδυνη.