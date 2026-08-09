Τραμπ:  "Κρατάμε χαμηλούς τόνους" με το Ιράν

Έπειτα από μήνες αμερικανικών στρατιωτικών επιθέσεων στο Ιράν, κυρώσεων και αποκλεισμού, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η κυβέρνησή του παρακολουθεί την αύξηση της οικονομικής πίεσης στο Ιράν, σύμφωνα με συνέντευξη που παραχώρησε στον αμερικανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios.

"Κρατάμε χαμηλούς τόνους" με το Ιράν, δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια σύντομης τηλεφωνικής επικοινωνίας. "Μόνο εν μέρει διαπραγματευόμαστε μαζί τους. Απλά παρακολουθούμε το Ιράν με τον τεράστιο πληθωρισμό του και το γεγονός ότι δεν έχουν χρήματα", τόνισε.