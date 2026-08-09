Το τελευταίο αντίο του Μέσι στον πατέρα του - Η ιδιωτική τελετή στο Ροσάριο

Η κηδεία του Χόρχε Μέσι, πατέρα του Λιονέλ Μέσι, πραγματοποιήθηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο στην πόλη Πέρες, κοντά στο Ροσάριο

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Το τελευταίο αντίο του Μέσι στον πατέρα του - Η ιδιωτική τελετή στο Ροσάριο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Χόρχε Μέσι είχε σημαντικό ρόλο στην προσωπική και επαγγελματική ζωή του γιου του, διαχειριζόμενος την καριέρα του από τα πρώτα της βήματα.
  • Ο Λιονέλ Μέσι ταξίδεψε από το Μαϊάμι στο Ροσάριο συνοδευόμενος από τη σύζυγό του και τα παιδιά τους για την κηδεία.
  • Παρά τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας, φίλαθλοι συγκεντρώθηκαν έξω από το νεκροταφείο για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στον Μέσι και την οικογένειά του.
  • Συμπαίκτες του Μέσι από την εθνική Αργεντινής εξέφρασαν την πρόθεση να ταξιδέψουν στο Ροσάριο για να στηρίξουν τον αρχηγό τους.
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Σε στενό οικογενειακό κύκλο πραγματοποιήθηκε την Κυριακή (9/8) η κηδεία του Χόρχε Μέσι, με τον Λιονέλ Μέσι να βρίσκεται στο πλευρό της οικογένειάς του στη γενέτειρά του, το Ροσάριο.

Ο πατέρας του Αργεντινού σούπερ σταρ έφυγε από τη ζωή το Σάββατο, σε ηλικία 68 ετών. Ο Χόρχε Μέσι είχε καθοριστικό ρόλο τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική πορεία του γιου του, καθώς εκτός από σταθερό σημείο αναφοράς για τον Λιονέλ, υπήρξε και ο άνθρωπος που διαχειρίστηκε την καριέρα του από τα πρώτα της βήματα.

Ο αρχηγός της εθνικής Αργεντινής ταξίδεψε το βράδυ του Σαββάτου από το Μαϊάμι προς το Ροσάριο με ιδιωτικό αεροσκάφος, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Αντονέλα Ροκούτσο, και τα τρία παιδιά τους. Από εκεί κατευθύνθηκαν στην πόλη Πέρες, όπου είχε οργανωθεί ιδιωτική τελετή στο νεκροταφείο Ελ Πράδο, με αυστηρά περιορισμένη πρόσβαση.

Η τελετή ολοκληρώθηκε πριν από το μεσημέρι, όπως έδειξε η αποχώρηση οχημάτων από τον χώρο, αλλά και των ανδρών της ιδιωτικής ασφάλειας που βρίσκονταν εκεί από την προηγούμενη ημέρα. Την ολοκλήρωση της κηδείας επιβεβαίωσαν και αρκετά αργεντίνικα μέσα ενημέρωσης.

Παρά τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας, από νωρίς το πρωί φίλαθλοι είχαν συγκεντρωθεί έξω από το νεκροταφείο, θέλοντας να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στον Μέσι και την οικογένειά του. Στα κάγκελα είχαν τοποθετηθεί μια φανέλα με το Νο10, λουλούδια και χειρόγραφα μηνύματα, ανάμεσά τους και το «Κουράγιο Λέο, σε αγαπάμε».

Ανάμεσα στους λίγους υποστηρικτές που βρέθηκαν στο σημείο ήταν και ο 15χρονος Λούκας Μπλάνκο, κάτοικος της Πέρες, ο οποίος θέλησε να αφήσει το δικό του μήνυμα στον Αργεντινό σταρ.

«Έχει χαρίσει τόση χαρά στη χώρα μας. Τώρα θέλουμε κι εμείς να του ανταποδώσουμε λίγη από αυτή και να του δείξουμε ότι είμαστε δίπλα του», ανέφερε.

Την ίδια ώρα, ένα ζευγάρι από την Τρες Αρόγιος, περίπου 700 χιλιόμετρα μακριά από το Ροσάριο, ταξίδεψε στην περιοχή προκειμένου να εκφράσει τη συμπαράστασή του στον Μέσι. «Θέλαμε να είμαστε εδώ και να σταθούμε δίπλα στον Λέο σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Στο πλευρό του αρχηγού τους θέλησαν να βρεθούν και συμπαίκτες του από την εθνική Αργεντινής. Από το Σάββατο είχαν εκφράσει την πρόθεσή τους να ταξιδέψουν στο Ροσάριο, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστό αν θα παρευρίσκονταν στην κηδεία ή αν θα επέλεγαν να συναντήσουν ιδιωτικά την οικογένεια.

«Είμαι βέβαιος ότι θα του κάνει καλό να είμαστε εκεί», δήλωσε ο Λεάντρο Παρέδες, μέσος της Μπόκα Τζούνιορς και πρώην παίκτης της Παρί Σεν Ζερμέν, μετά την αναμέτρηση της ομάδας του με τη Βελέζ.

Ο ίδιος αποκάλυψε πως επρόκειτο να επικοινωνήσει με τους υπόλοιπους διεθνείς, προκειμένου να αποφασίσουν αν θα ταξίδευαν στο Ροσάριο άμεσα ή την επόμενη ημέρα.

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