Δύο συλλήψεις σε Μαρούσι και Χίο για πυρκαγιές - Είχαν ψησταριά δίπλα σε δασική έκταση

Snapshot Συνελήφθησαν δύο άτομα σε Μαρούσι και Χίο για παραβάσεις πυροπροστασίας και πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια.

Ένας 86χρονος στο Μαρούσι χρησιμοποίησε ψησταριά κοντά σε δασική έκταση την ημέρα με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.

Στη Χίο η πυρκαγιά προκλήθηκε από αμέλεια κατά τη χρήση βενζινοκίνητης αντλίας σε αγροτεμάχιο.

Από 1η Ιανουαρίου έως 9 Αυγούστου 2026 έχουν επιβληθεί 684 πρόστιμα και πραγματοποιηθεί 277 συλλήψεις για παραβάσεις πυρκαγιών.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και καλούν τους πολίτες να τηρούν τα μέτρα πυρασφάλειας. Snapshot powered by AI

Σε δύο συλλήψεις, στο Μαρούσι και τη Χίο, προχώρησαν οι αρμόδιες ανακριτικές αρχές, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί πυροπροστασίας και πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούν τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος. Και οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στη διαδικασία του αυτοφώρου.

Μάλιστα, στην περίπτωση του Αμαρουσίου, ένας 86χρονος εντοπίστηκε να χρησιμοποιεί ψησταριά σε σημείο κοντά σε δασική έκταση, σε μια ημέρα κατά την οποία ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην περιοχή είχε χαρακτηριστεί πολύ υψηλός.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, ο ηλικιωμένος συνελήφθη σήμερα, 9 Αυγούστου, από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών, καθώς διαπιστώθηκε να κάνει χρήση συσκευής έψησης πλησίον δασικής περιοχής. Την ίδια ημέρα ίσχυε για την περιοχή δείκτης επικινδυνότητας κατηγορίας 4.

Στη Χίο, η δεύτερη σύλληψη αφορά περιστατικό πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην Παρπαριά, στη Δημοτική Ενότητα Αμανής. Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, η φωτιά προκλήθηκε από αμέλεια κατά τη χρήση βενζινοκίνητης αντλίας, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει μικρής έκτασης αγροτική πυρκαγιά μέσα σε αγροτεμάχιο.

Εκατοντάδες πρόστιμα και συλλήψεις από την αρχή του έτους

Η Πυροσβεστική επισημαίνει ότι οι έλεγχοι και οι επιχειρησιακές δράσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών συνεχίζονται σε ολόκληρη τη χώρα.

Από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 9 Αυγούστου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 684 διοικητικά πρόστιμα, με το συνολικό ύψος τους να ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ και να ανέρχεται συγκεκριμένα σε 1.052.830,24 ευρώ.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας έχουν πραγματοποιηθεί 277 συλλήψεις. Από αυτές, οι 248, ποσοστό 89,53%, αφορούν περιστατικά πυρκαγιάς που αποδίδονται σε αμέλεια, ενώ οι υπόλοιπες 29, ποσοστό 10,47%, συνδέονται με πρόθεση.

Σε αυξημένη ετοιμότητα οι αρμόδιες υπηρεσίες

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και τα κατά τόπους Ανακριτικά Κλιμάκια παραμένουν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, καθώς οι καιρικές συνθήκες έχουν επιδεινωθεί, με υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρούς ανέμους να αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών.

Στόχος των αρμόδιων υπηρεσιών είναι η άμεση διερεύνηση κάθε περιστατικού πυρκαγιάς και, όπου διαπιστώνονται παραβάσεις, η απόδοση των προβλεπόμενων ευθυνών.

Η Πυροσβεστική καλεί τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις απαγορεύσεις και τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών, να ενημερώνονται καθημερινά για τον προβλεπόμενο κίνδυνο πυρκαγιάς και να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε περιόδους υψηλού κινδύνου, καθώς η υπεύθυνη συμπεριφορά, η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή απαγορευμένων ενεργειών αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών.