Τραγωδία στην Πάρο: Στον Εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης beach bar μετά τον θάνατο 4χρονου σε πισίνα

Snapshot Ιδιοκτήτης beach bar στην Πούντα Πάρου συνελήφθη και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια μετά τον θάνατο 4χρονου αγοριού στην πισίνα της επιχείρησης.

Οι γονείς του παιδιού συνελήφθησαν αρχικά αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι το ίδιο βράδυ μετά τις διαδικασίες.

Η έρευνα επικεντρώνεται στη λειτουργία και επίβλεψη της πισίνας, καθώς και στον ρόλο του ιδιοκτήτη που ήταν και ναυαγοσώστης του χώρου.

Το παιδί βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην πισίνα από πελάτισσες και παρά τις προσπάθειες ανάνηψης κατέληξε στο Κέντρο Υγείας Πάρου.

Το beach bar παρέμεινε κλειστό την Κυριακή 9 Αυγούστου σε ένδειξη πένθους για το θάνατο του παιδιού. Snapshot powered by AI

Ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου αναμένεται να βρεθεί σήμερα ο ιδιοκτήτης beach bar στην Πούντα της Πάρου, μετά την τραγωδία που σημειώθηκε το Σάββατο, όταν ένα 4χρονο αγόρι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την πισίνα της επιχείρησης και λίγο αργότερα κατέληξε.

Ο ιδιοκτήτης του beach bar συνελήφθη από τις Αρχές και, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, αντιμετωπίζει κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Για την ίδια κατηγορία συνελήφθησαν αρχικά και οι γονείς του παιδιού, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι το βράδυ του Σαββάτου, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται πλέον η λειτουργία και η επίβλεψη της πισίνας, αλλά και ο ρόλος του ιδιοκτήτη, ο οποίος ήταν καταχωρισμένος και ως ναυαγοσώστης της εγκατάστασης. Οι Αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, εάν βρισκόταν στο σημείο την ώρα του περιστατικού και εάν ασκούσε τα προβλεπόμενα καθήκοντά του.

Πώς σημειώθηκε η τραγωδία

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 15:15 το μεσημέρι του Σαββάτου, σε πισίνα παραθαλάσσιας επιχείρησης στην περιοχή της Πούντας.

Το παιδί εντόπισαν μέσα στο νερό, χωρίς τις αισθήσεις του, δύο γυναίκες που βρίσκονταν ως πελάτισσες στον χώρο. Ακολούθησε άμεση κινητοποίηση και ένας εργαζόμενος της επιχείρησης, που απασχολείται ως μπάρμαν, ανέσυρε το 4χρονο από την πισίνα.

Στο σημείο ξεκίνησαν προσπάθειες ανάνηψης, ενώ το παιδί μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας της Πάρου. Οι διασώστες συνέχισαν τις προσπάθειες κατά τη διαδρομή, ενώ και οι γιατροί του Κέντρου Υγείας επιχείρησαν να το επαναφέρουν.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών, το παιδί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στο μικροσκόπιο η επίβλεψη της πισίνας

Οι έρευνες των Αρχών επικεντρώνονται πλέον στην αλληλουχία των γεγονότων που προηγήθηκαν της τραγωδίας.

Μεταξύ άλλων, εξετάζεται πώς το παιδί απομακρύνθηκε από τους γονείς του και κατάφερε να φτάσει στην πισίνα, καθώς και ποιες ήταν οι συνθήκες λειτουργίας και εποπτείας του χώρου τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στον ρόλο του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ο οποίος εμφανίζεται ως δηλωμένος ναυαγοσώστης. Οι Αρχές καλούνται να διαπιστώσουν εάν βρισκόταν στην πισίνα κατά τον κρίσιμο χρόνο και εάν είχε αναλάβει την προβλεπόμενη εποπτεία των λουομένων.

Η έρευνα αναμένεται να ρίξει φως και στις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το 4χρονο παιδί βρέθηκε μέσα στην πισίνα.

Κλειστό το beach bar μέχρι νεωτέρας

Η επιχείρηση αποφάσισε να μην λειτουργήσει σήμερα, Κυριακή 9 Αυγούστου, σε ένδειξη πένθους για τον θάνατο του παιδιού.

Σε ανακοίνωσή της, η επιχείρηση εκφράζει τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του 4χρονου και στους συγγενείς του.

«Συνέβη ένα θλιβερό γεγονός που στάθηκε μοιραίο, γιατί στοίχισε τη ζωή ενός μικρού παιδιού», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Παράλληλα, η επιχείρηση σημειώνει ότι εκφράζει «βαθιά και ειλικρινή συλλυπητήρια στους γονείς και τους συγγενείς» και γνωστοποιεί ότι το beach bar θα παραμείνει κλειστό στις 9 Αυγούστου «ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του μικρού αγοριού».

Με νεότερη ανακοίνωση γνωστοποιείται πως η επιχείρηση θα παραμείνει κλειστή μέχρι νεωτέρας.«Το beach bar εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του μικρού παιδιού που έφυγε τόσο άδικα. Το κατάστημα θα παραμείνει κλειστό έως νεωτέρας. Ευχαριστούμε θερμά για την κατανόηση», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες της τραγωδίας και να αποδοθούν, όπου προκύπτουν, οι προβλεπόμενες ευθύνες.

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