Τραγωδία στην Πάρο: Ο μπάρμαν του beach bar βούτηξε για να σώσει τον 4χρονο που πνίγηκε στην πισίνα

Snapshot Ένα 4χρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα beach bar στην Πάρο, μετά από απομάκρυνση από τους γονείς του που ήταν στη θάλασσα.

Δύο νεαρές γυναίκες εντόπισαν το παιδί χωρίς τις αισθήσεις του και σήμαναν συναγερμό, ενώ ο μπάρμαν ανέσυρε το παιδί από την πισίνα.

Γιατρός και διασώστες του ΕΚΑΒ προσπάθησαν ανάνηψη χωρίς επιτυχία.

Έχουν προσαχθεί ο ιδιοκτήτης του beach bar, που φέρεται να ήταν δηλωμένος ναυαγοσώστης, και οι γονείς του παιδιού.

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού και την τήρηση των μέτρων ασφαλείας στον χώρο. Snapshot powered by AI

Τραγική κατάληξη είχε ένα περιστατικό στην Πάρο, όπου ένα 4χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του μετά από πνιγμό σε πισίνα beach bar.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το παιδί φαίνεται πως απομακρύνθηκε από την προσοχή των γονιών του, οι οποίοι βρίσκονταν εκείνη την ώρα στη θάλασσα. Κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, το αγοράκι κατέληξε στην πισίνα του καταστήματος.

Το παιδί εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του δύο νεαρές γυναίκες, οι οποίες αντιλήφθηκαν άμεσα τι είχε συμβεί και σήμαναν συναγερμό. Ακολούθησε κινητοποίηση των ανθρώπων που βρίσκονταν στον χώρο.

Ο μπάρμαν του beach bar βούτηξε στην πισίνα και ανέσυρε το παιδί, ενώ ένας γιατρός που βρισκόταν στο σημείο προσπάθησε να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Λίγο αργότερα έφτασε και το ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να συνεχίζουν τις προσπάθειες ανάνηψης. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, το παιδί δεν κατάφερε να επανέλθει.

Για την υπόθεση έχουν προσαχθεί ο ιδιοκτήτης του beach bar, ο οποίος φέρεται να είχε δηλωθεί ως ναυαγοσώστης στον χώρο, καθώς και οι γονείς του 4χρονου.

Οι Αρχές εξετάζουν λεπτομερώς τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί βρέθηκε στην πισίνα, ενώ παράλληλα διερευνάται αν στον χώρο εφαρμόζονταν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να αποσαφηνιστεί πώς σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό και αν υπήρξαν παραλείψεις που συνέβαλαν στην απώλεια του παιδιού.

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