Daily Mail: «Ο Αφγανός είχε γυρίσει την πλάτη στον Χριστιανισμό και συμπεριφερόταν ως εργένης»

Snapshot Ο 26χρονος Αφγανός Σαρίφ Αχμαντζάι κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας ιεραποστόλου Λίζας Ρος, η σορός της οποίας βρέθηκε σε βαλίτσα στην Αθήνα.

Ο Αχμαντζάι είχε ασπαστεί τον ευαγγελικό χριστιανισμό μετά την άφιξή του στην Ελλάδα το 2016, παντρεύτηκε την Αλάινα Χολ και ίδρυσε μαζί της φιλανθρωπική οργάνωση για πρόσφυγες.

Τους τελευταίους μήνες πριν τη δολοφονία, ο Αχμαντζάι φέρεται να είχε απομακρυνθεί από τον χριστιανισμό και να συμπεριφερόταν σαν εργένης, προκαλώντας ανησυχία στη σύζυγό του.

Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι έκρυψε το πτώμα, έκλεψε χρήματα και χρησιμοποίησε τα προσωπικά αντικείμενα της Λίζας για να παραπλανήσει τους δικούς της, ενώ αρνείται την κατηγορία της ανθρωποκτονίας.

Η σύζυγος του Αχμαντζάι ενημέρωσε την αστυνομία για τις υποψίες της και κρύβεται με το παιδί τους στην Αθήνα, ενώ ο Αχμαντζάι αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράνομη οπλοκατοχή. Snapshot powered by AI

Με εκτενές ρεπορτάζ η βρετανική εφημερίδα Daily Mail αναφέρεται στην υπόθεση της δολοφονίας της 38χρονης Σκωτσέζας και τη σύλληψη του 26χρονου Αφγανού Σαρίφ Αχμαντζάι, την πορεία του από το Αφγανιστάν μέχρι την Ελλάδα, τον γάμο του με την πλούσια Βρετανίδα συζύγου του αλλά και την απομάκρυνσή του από τον χριστιανισμό το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα η εφημερίδα φιλοξενεί δηλώσεις από φίλες του ζευγαριού και της οικογένειας της Βρετανίδας.

Σύμφωνα με την Daily Mail, από τη στιγμή που πάτησε το πόδι του στο ελληνικό νησί της Λέσβου το 2016, ο γεννημένος στο Αφγανιστάν Σαρίφ Αχμαντζάι ξεκίνησε μια εξαιρετική προσπάθεια να επανεφεύρει τον εαυτό του. «Αυτή είναι η ζωή μου. Δεν έχω οικογένεια. Όλοι οι δικοί μου έχουν πεθάνει», είπε σε έναν δημοσιογράφο που επισκέφθηκε το προσφυγικό κέντρο της Μόριας, εννέα μήνες αργότερα, στις αρχές του 2017.

Σε ηλικία 16 ετών και λιγότερο από ένα χρόνο μετά την αναχώρησή του από την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, Καμπούλ και αφού είχε πληρώσει λαθρέμπορους για να τον μεταφέρουν στην Ευρώπη μέσω του Ιράν και της Τουρκίας, ο Αχμαντζάι είχε ήδη εγκαταλείψει την μουστουλμανική πίστη του και είχε ασπαστεί τον ευαγγελικό χριστιανισμό της ΜΚΟ που τον υποστήριζε.

Αυτή η θρησκευτική μεταστροφή τον μετέτρεψε σε πρότυπο στον αγώνα για τους πρόσφυγες και τον έκανε έναν από τους πιο αφοσιωμένους υποστηρικτές του. Η νέα του ζωή ως ευσεβούς χριστιανού του έφερε επίσης έναν γάμο με μια πλούσια Αμερικανίδα ιεραπόστολο, ένα διαμέρισμα στην Αθήνα, διακοπές σε όλη την Ευρώπη και ακόμη και τη δική του φιλανθρωπική οργάνωση για τους πρόσφυγες, την οποία ίδρυσε μαζί με τη σύζυγό του Αλάινα, με την ονομασία «Love Every Nation». Το ζευγάρι καλωσόρισε το πρώτο του παιδί, ένα αγόρι, μόλις πριν από τέσσερις μήνες.

Ο Σαρίφ Αχμαντζάι με την σύζυγό του μετά από αγώνα πυγμαχίας

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ο 26χρονος ερασιτέχνης πυγμάχος και προσωπικός γυμναστής ήρθε σε επαφή με την Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος, γνωστή ως Λίζα, τη Βρετανίδα ιεραπόστολο της οποίας το πτώμα βρέθηκε μέσα σε μια βαλίτσα σε μια υποβαθμισμένη περιοχή της ελληνικής πρωτεύουσας τον περασμένο μήνα.

Ενώ ο Αχμαντζάι αρνείται ότι σκότωσε την 38χρονη κόρη δικηγόρου από το Εδιμβούργο, την οποία γνώρισε μαζί με τη σύζυγό του κατά τη διάρκεια της εθελοντικής εργασίας τους, παραδέχεται ότι ξεφορτώθηκε το πτώμα της, έκλεψε το κινητό της και χρησιμοποίησε τις τραπεζικές της κάρτες για να κλέψει χιλιάδες ευρώ, καθώς και ότι έστειλε μηνύματα στους δικούς της για να τους κάνει να πιστέψουν ότι ήταν ακόμα ζωντανή.

Καταγράφηκε από κάμερες κλειστού κυκλώματος να σέρνει μια μαύρη βαλίτσα που περιείχε το πτώμα της Λίζας προς μια εγκαταλελειμμένη αποθήκη.

Η σύζυγός του είχε παρατηρήσει μία αλλαγή τους τελευταίους μήνες, λένε φίλοι του ζευγαριού

Η αρχική έκθεση του Έλληνα ιατροδικαστή δεν κατάφερε να προσδιορίσει την αιτία θανάτου, αλλά πιο λεπτομερείς εξετάσεις κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για «προφανή εγκληματική πράξη, πιθανώς ασφυξία».

Εν τω μεταξύ, η 28χρονη σύζυγος του Αχμαντζάι κρύβεται τώρα με τον μικρό γιο τους στην Αθήνα, αφού ενημέρωσε την αστυνομία για τις ανησυχίες της σχετικά με την υγεία της Λίζας και την πιθανή εμπλοκή του συζύγου της. Αυτή την εβδομάδα, δύο στενές φίλες του ζευγαριού και του θύματος που διαμένουν στην ελληνική πρωτεύουσα μίλησαν αποκλειστικά στην Daily Mail, σε μια προσπάθεια να εξηγήσουν ακριβώς πώς αυτό το φαινομενικά συγκινητικό παραμύθι για πρόσφυγες μετατράπηκε σε μια ιστορία τρόμου τόσο τεράστιων διαστάσεων.

Οι δύο γυναίκες, που είναι ευαγγελικές χριστιανές από τις νότιες πολιτείες των ΗΠΑ και εργάζονταν επίσης ως εθελόντριες, ανέφεραν ότι η Αλάινα είχε παρατηρήσει μια αλλαγή στον «πολύ όμορφο» σύζυγό της τους τελευταίους 18 μήνες.

Ο 28χρονος Σαρίφ Αχμαντζάι

«Υπήρχαν προβλήματα στο γάμο. Ένιωθε ότι είχε αρχίσει να αμφισβητεί την αφοσίωσή του στο χριστιανισμό. Η Αλάινα μεγάλωσε σε ένα πολύ πιστό χριστιανικό σπίτι, ενώ η παιδική ηλικία του Σαρίφ ήταν προφανώς διαφορετική, καθώς προερχόταν από μια αυστηρά μουσουλμανική χώρα. Έγινε πιο απόμακρος και φαινόταν να επικεντρώνεται περισσότερο στην πυγμαχία και στους φίλους του παρά στο να κάνει το «έργο του Θεού», όπως το έθεσε η Αλάινα», είπε μία από τις γυναίκες.

Και συνέχισε: «Νομίζω ότι πήγαινε πιο συχνά στο γυμναστήριο πυγμαχίας παρά στην εκκλησία και η Αλάινα άρχισε να ανησυχεί γι’ αυτό». Η Αλάινα ανησυχούσε επίσης, όπως είπαν, ότι ο σύζυγός της σύχναζε σε μπαρ στην Αθήνα «σαν να ήταν εργένης». «Ένιωθε ότι είχε αλλάξει και δεν ήταν τόσο παθιασμένος με τον Χριστιανισμό όσο όταν γνωρίστηκαν», πρόσθεσαν.

«Προσηλυτίστηκε στον Χριστιανισμό μέσα σε ένα χρόνο από την άφιξή του στην Ελλάδα και, καθώς περνούσε ο καιρός, ίσως άρχισε να αναρωτιέται αν το έκανε επειδή πραγματικά πίστευε σε αυτό ή επειδή ήθελε να ενισχύσει την υπόθεσή του ως πρόσφυγας. Έχουμε ακούσει για πολλές περιπτώσεις σαν αυτή», ανέφεραν.

«Ίσως την χτύπησε σε μία κρίση οργής»

Εν μέσω αυτής της αυξανόμενης συζυγικής έντασης, η Λίζα έφτασε στην Ελλάδα στα τέλη Ιουνίου και παρέμεινε στο Κερατσίνι μέχρι τις 10 Ιουλίου, προτού μετακομίσει στο διαμέρισμα που χρησιμοποιούσε η φιλανθρωπική οργάνωση της Αλάινα και του Αχμαντζάι. Πιστεύουν ότι η Λίζα βρέθηκε μπλεγμένη στις δυσκολίες του ζευγαριού και, ως αφοσιωμένη χριστιανή η ίδια, ενδέχεται να αμφισβήτησε τον Αχμαντζάι σχετικά με την ασταθή πίστη του. «Η Αλάινα είναι πολύ ανοιχτή όσον αφορά τα συναισθήματά της. Μας το μοιράστηκε αυτό και είμαι σίγουρη ότι το μοιράστηκε και με τη Λίζα. Η Αλάινα θεωρούσε τη Λίζα φίλη της και πρέπει να της είχε ανοιχτεί», είπε μία άλλη φίλη.

«Ίσως να αμφισβήτησε τον Σαρίφ και αυτός να την χτύπησε σε μια κρίση οργής. Ήταν πυγμάχος, πολύ δυνατός, και αρκούσε μια γροθιά ή μια ώθηση για να τραυματιστεί σοβαρά κάποιος», τόνισε. Η Λίζα, την οποία περιγράφουν ως «μία γυναίκα που τα λέει σταράτα, ειλικρινή, τον τύπο του ανθρώπου που θα είχε πει κάτι», επισκεπτόταν την Αθήνα τα τελευταία δέκα χρόνια στο πλαίσιο του ιεραποστολικού της έργου.

Η Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος εργαζόταν εθελοντικά στην Αθήνα όταν γνώρισε το ζευγάρι

Η ζωή της Λίζα στη Σκωτία και η πορεία της μέχρι την Κυψέλη

Αλλά ακόμη και ως παιδί, η Λίζα έβαζε τους άλλους πάνω από τον εαυτό της. Μια φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στην Edinburgh Evening News τον Νοέμβριο του 1998 τη δείχνει, σε ηλικία δέκα ετών, να κάθεται ανάμεσα μαζί με αρκουδάκια που πωλούνταν σε μια φιλανθρωπική εκδήλωση της εκκλησίας για τη συγκέντρωση χρημάτων προς όφελος των θυμάτων του τυφώνα Μιτς στην Κεντρική Αμερική.

Η Λίζα Ρος σε μικρή ηλικία

Μεγάλωσε μαζί με τους γονείς της, τον δικηγόρο Κεν και την πρώην δασκάλα Τζούλι, καθώς και με τη δίδυμη αδελφή της Τζόαν και τα μικρότερα αδέλφια της, την Κέιτι και τον Τζέιμς, σε ένα εξοχικό σπίτι στα περίχωρα του προαστίου Κούρι του Εδιμβούργου.

Μεγαλωμένη σε μια ευσεβή χριστιανική οικογένεια, αφιέρωσε ολόκληρη την ενήλικη ζωή της στα ταξίδια σε όλο τον κόσμο, βοηθώντας όσους είχαν ανάγκη. Σε δήλωση που εκδόθηκε αυτή την εβδομάδα, η οικογένειά της την περιέγραψε ως «καλοσυνάτη, με αρχές και ανιδιοτελή».

Οι αρχές της την οδήγησαν τελικά στην Αθήνα, όπου εργάστηκε για την «One Heart», μια χριστιανική ΜΚΟ που παρέχει ιατρική υποστήριξη σε πρόσφυγες, και για το «Melissa Network», ένα δίκτυο υποστήριξης για μετανάστριες και πρόσφυγες που εδρεύει επίσης στην ελληνική πρωτεύουσα.

Μεγαλωμένη σε μια ευσεβή χριστιανική οικογένεια, η Λίζα αφιέρωσε ολόκληρη την ενήλικη ζωή της στο να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, βοηθώντας παράλληλα όσους είχαν ανάγκη

Πώς έφυγε από το Αφγανιστάν ο Αχμαντζάι

Μέσα από αυτό το έργο γνώρισε την Αλάινα Χολ και, κατά τύχη, τον Σαρίφ Αχμαντζάι. Η παιδική ηλικία του Αχμαντζάι στο Αφγανιστάν που μαστίζεται από τον πόλεμο δεν θα μπορούσε να είναι πιο διαφορετική από αυτή της Λίζας.

Γεννημένος στην πόλη Γκαρντέζ στο νοτιοανατολικό Αφγανιστάν, ο πατέρας του, όπως ισχυρίζεται, ήταν διοικητής στον αφγανικό στρατό και σκοτώθηκε από πυροβολισμούς ανταρτών των Ταλιμπάν όταν ο Αχμαντζάι ήταν τεσσάρων ετών.

Ο μεγαλύτερος αδελφός του, ο Σαμουήλ, απήχθη από τους Ταλιμπάν και δεν επέστρεψε ποτέ. Η υπόλοιπη οικογένειά του – η μητέρα του, η μεγαλύτερη αδελφή του και ο μικρότερος αδελφός του – σκοτώθηκαν, όπως λέει, από βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας τον Νοέμβριο του 2015, αφότου η οικογένεια είχε μετακομίσει στην πρωτεύουσα Καμπούλ. «Δεν υπήρχε κανένας λόγος να μείνω στην Καμπούλ», έγραψε στον ιστότοπο της φιλανθρωπικής οργάνωσης που ίδρυσε μαζί με την Αμερικανίδα σύζυγό του. «Ήταν οδυνηρό να βρίσκομαι εκεί. Πήρα τα χρήματα που μου άφησε η οικογένειά μου και αποφάσισα να φύγω».

Ο Σαρίφ Αχμαντζάι έπαιρνε μέρος σε αγώνες πυγμαχίας

Ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2015, διασχίζοντας τα βουνά με τα πόδια για να φτάσει στο Ιράν, πριν τον σταματήσουν στα σύνορα και τον στείλουν πίσω στο Αφγανιστάν. Ένα μήνα αργότερα, στις αρχές του 2016, ξεκίνησε ξανά, πληρώνοντας λαθρέμπορους για να τον περάσουν από τα σύνορα από το Ιράν στην Τουρκία. Πέρασε μερικούς μήνες στην Κωνσταντινούπολη πριν ταξιδέψει με μικρό σκάφος προς την Ελλάδα.

Οι δύο πρώτες προσπάθειές του απέτυχαν, αφού το σκάφος στο οποίο βρισκόταν αναχαιτίστηκε από την τουρκική ακτοφυλακή. Την τρίτη φορά, όπως ισχυρίζεται, το δικό του ήταν το μόνο από τα τρία σκάφη γεμάτα με μετανάστες που έφτασε με ασφάλεια στη Λέσβο. Τα άλλα βυθίστηκαν. «Επιτέλους είχα φτάσει στην Ευρώπη», έγραψε στη δραματική του αφήγηση την οποία εκείνος και η σύζυγός του είχαν αρχίσει να γράφουν σε βιβλίο που υμνεί τη ζωή.

«Ήμουν μόλις 16 ετών και δεν είχα κανέναν», έγραψε. «Ήξερα ότι δεν μπορούσα να τα παρατήσω, οπότε έκανα φίλους, άρχισα να μαθαίνω αγγλικά και άρχισα να μεταφράζω για έναν οργανισμό στο στρατόπεδο».

Πώς ασπάστηκε τον χριστιανισμό

Ο Ερυθρός Σταυρός έχει πλέον διαγράψει ένα τετράλεπτο κινούμενο σχέδιο που είχε δημιουργήσει για το ταξίδι του Αχμαντζάι από το Αφγανιστάν στην Ευρώπη. Σε αυτό, ο ίδιος ανέφερε ότι η αρχική του πρόθεση ήταν να έρθει στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου έχει μια θεία που του είχε υποσχεθεί να τον φροντίσει.

Η ζωή στο υπερπλήρες προσφυγικό στρατόπεδο της Μόρια ήταν αναμφίβολα δύσκολη.Το 2016, η Λέσβος βρισκόταν στην πρώτη γραμμή της προσφυγικής κρίσης στην Ευρώπη, λόγω της θέσης της, μόλις λίγα μίλια μακριά από τις τουρκικές ακτές.

Στον Αχμαντζάι, ωστόσο, προσφέρθηκε ένα δωμάτιο στο σπίτι του Αμερικανού ιεραπόστολου Τζέρεμι Χόλομαν, συντονιστή της μεγαλύτερης ομάδας παροχής βοήθειας που δραστηριοποιούνταν στη Μόρια, μιας χριστιανικής ευαγγελικής οργάνωσης αρωγής με την ονομασία EuroRelief.

Η σύζυγος του Χόλομαν, η Μαριάννα, δίδαξε αγγλικά στον Αχμαντζάι. Ο ίδιος αναφερόταν στο ζευγάρι ως «οικογένειά» του. Κανείς από τους δύο δεν απάντησε στα ηλεκτρονικά μηνύματα που τους στάλθηκαν αυτή την εβδομάδα με ερωτήσεις σχετικά με τις σχέσεις τους μαζί του.

Ωστόσο, ένα ζευγάρι που φιλοξένησε τον Αχμαντζάι μετά την πυρκαγιά που κατέστρεψε τη σκηνή του κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο στρατόπεδο, δήλωσε αυτή την εβδομάδα στην εφημερίδα Daily Mail ότι ένιωσαν συντριβή όταν έμαθαν για τη σύλληψή του και επέμειναν ότι δεν είχε επιδείξει ποτέ συμπεριφορά που να τους προκαλέσει ανησυχία.

Τον Αύγουστο του 2016, η EuroRelief, η οποία αποτελεί μέρος ενός μεγαλύτερου οργανισμού με την ονομασία Hellenic Ministries, δέχτηκε έντονη κριτική μετά από αναφορές ότι οι εργαζόμενοι της διανέμουν έντυπα προσηλυτισμού μέσα σε αραβικά αντίτυπα του Ευαγγελίου του Αγίου Ιωάννη στους μετανάστες, οι οποίοι ήταν κατά κύριο λόγο μουσουλμάνοι.

Υπήρξαν επίσης ισχυρισμοί για προνομιακή μεταχείριση προς τους χριστιανούς πρόσφυγες ή όσους είχαν προσηλυτιστεί. Η οργάνωση δήλωσε τότε ότι αποδοκίμαζε τη διανομή υλικού «προσηλυτισμού», αλλά δεν μπορούσε να αποκλείσει το ενδεχόμενο μεμονωμένοι εργαζόμενοι της να είχαν μοιράσει οι ίδιοι τα φυλλάδια.

Αν και είναι αδύνατο να προσδιοριστεί ποιος ή τι ακριβώς κρυβόταν πίσω από τον προσηλυτισμό του στον χριστιανισμό, ο Αχμαντζάι γρήγορα έγινε ενθουσιώδης εθελοντής της EuroRelief και τελικά του χορηγήθηκε άσυλο. Γνώρισε τη μελλοντική του σύζυγο όταν αυτή ταξίδεψε στο νησί ως 18χρονη εθελόντρια, η οποία επίσης συνεργαζόταν με την EuroRelief.

Οι γονείς της δεν ήθελαν να παντρευτεί τον Αφγανό

Η Αλάινα, κόρη πιλότου της FedEx από το Ρίνγκγκολντ της Τζόρτζια, μεγάλωσε σε μια εύπορη και βαθιά θρησκευόμενη οικογένεια μελών της Εκκλησίας των Βαπτιστών και φοίτησε, όπως και ο μεγαλύτερος αδελφός της, σε ιδιωτικό χριστιανικό σχολείο. Το σπίτι τους βρισκόταν σε μια κλειστή κοινότητα, ενώ οι Χολ διαθέτουν επίσης ένα εξοχικό αξίας 750.000 δολαρίων στα βουνά Μπλου Ριτζ.

Η Αλάινα και ο Αχμαντζάι έγιναν φίλοι πριν ερωτευτούν, αφού ο Αχμαντζάι μετακόμισε στην Αθήνα το 2020. Αντάλλαξαν γαμήλιους όρκους κατά τη διάρκεια μίας παραδοσιακής γαμήλιας τελετής στην Ελλάδα το 2023. Σύμφωνα με τη θεία της Αλάινα, οι γονείς της, ο Τομ και η Σούζαν, είχαν σοβαρές αμφιβολίες για αυτόν τον γάμο και «ποτέ δεν ήθελαν να παντρευτούν».

Η έγγαμη ζωή φαίνεται σίγουρα να ήταν ευνοϊκή για τον Αχμαντζάι. Τα τελευταία χρόνια, οι σελίδες του στο Instagram είναι γεμάτες με φωτογραφίες του ζευγαριού να χαμογελά, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε διακοπές σε όλη την Ευρώπη. Πέρασαν χρόνο στη Ρώμη, το Μιλάνο, το Παρίσι, το Βερολίνο, το Άμστερνταμ και τις Βρυξέλλες. Ταξίδεψαν στη Σεβίλλη και πήγαν να δουν φάλαινες στην Πορτογαλία.

Σε μια φωτογραφία που δημοσίευσε ο Αχμαντζάι, έγραψε: «Απλά ευγνώμων για το δώρο της ζωής». Στο επίκεντρο της σχέσης τους, τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα, φαίνεται να βρισκόταν η κοινή τους αγάπη για τον Θεό και τη Βίβλο, καθώς και η μικρή φιλανθρωπική οργάνωσή τους, «Love Every Nation», την οποία ίδρυσαν το 2023. Διένειμαν τρόφιμα, γάλα για βρέφη και φάρμακα σε οικογένειες που είχαν ανάγκη, δηλώνοντας στην ιστοσελίδα τους: «Αγαπάμε τον Ιησού και θέλουμε και οι άλλοι να Τον γνωρίσουν».

Ο Αχμαντζάι, ο οποίος κατέκτησε έναν ελληνικό τίτλο πυγμαχίας στην κατηγορία ελαφρών βαρών τον Μάρτιο, πρόσφερε επίσης δωρεάν προπόνηση σε αγόρια. Σε ένα βίντεο στην ιστοσελίδα τους, το οποίο έχει πλέον αφαιρεθεί, ο Αχμαντζάι είπε, μιλώντας με αμερικανική προφορά: «Είμαι ευγνώμων στον Θεό που μου επέτρεψε να διδάσκω πυγμαχία και που μπορώ να μοιράζομαι τον Χριστό. Αυτό είναι ένα μεγάλο δώρο από τον Θεό».

Τα σημάδια της απογοήτευσής του

Ωστόσο, ο Αχμαντζάι είχε επίσης δείξει σημάδια απογοήτευσης. Σε αναρτήσεις στο Facebook που χρονολογούνται από πέρυσι, ο Αχμαντζάι κατηγόρησε ορισμένες χριστιανικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ότι εκμεταλλεύονται πρόσφυγες και εθελοντές για οικονομικό όφελος.

Ισχυρίστηκε ότι ορισμένες χρέωναν στους εθελοντές τέλη εγγραφής και έγραψε για συνωστισμό στα καταλύματα και κατάχρηση δωρεών. Μοιράστηκε εικόνες που προωθούσαν το σύνθημα «Μποϊκοτάρετε τις διεφθαρμένες ΜΚΟ». Η Αλάινα δήλωσε στην αστυνομία αυτή την εβδομάδα ότι εκείνη και ο Αχμαντζάι γνώρισαν για πρώτη φορά τη Λίζα στην Αθήνα τον Φεβρουάριο, ενώ εργάζονταν εθελοντικά. Την περιέγραψε ως «πολύ ευχάριστο και γλυκό άτομο, καλοκάγαθο, με καλή ψυχή».

Ο 26χρονος Αφγανός είχε κατηγορήσει σε ανάρτησή του ΜΚΟ που εκμεταλλεύονταν τους πρόσφυγες

Ισχυρίστηκε ότι, αφού οι τρεις τους είχαν πάει μια βόλτα, ο σύζυγός της παρέμεινε σε επαφή με τη Λίζα, η οποία του ζήτησε βοήθεια για τη διανομή Βίβλων, για αρκετές ημέρες. Εν τω μεταξύ, είδε τη Λίζα για τελευταία φορά στις 12 Ιουλίου, μετά από μια συνάντηση μελέτης της Βίβλου.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, στις 15 Ιουλίου η Αλάινα είδε ένα μήνυμα κειμένου που έστειλε η Λίζα στον Αχμαντζάι, στο οποίο έγραφε: «Σ' ευχαριστώ για την πρόθεσή σου να έρθεις μαζί μου». Εκείνο το βράδυ, όπως είπε η Αλάινα, ξύπνησε και διαπίστωσε ότι ο σύζυγός της είχε εξαφανιστεί.

Αφού έλεγξε την εφαρμογή «Find Friends» στο κινητό της, είδε ότι βρισκόταν στο διαμέρισμα της οδού Ρεθύμνου, όπου έμενε η Λίζα. Όταν τον ρώτησε, της είπε ότι είχε βγει να δει έναν ποδοσφαιρικό αγώνα και ότι είχε περάσει από το διαμέρισμα για να πάει στην τουαλέτα. Η σορός της Λίζας ανακαλύφθηκε στις 18 Ιουλίου.

Τις επόμενες ημέρες, η Αλάινα είπε ότι ο σύζυγός της φαινόταν αναστατωμένος, αποδίδοντας το λόγο στον θάνατο ενός συγγενή του στην Ινδία. Πήρε την ίδια και τον γιο τους στο ορεινό θέρετρο της Αράχωβας.

«Έδωσα τη βαλίτσα με τη σορό σε έναν γέρο ονόματι Νίκο»

Αφού έμαθε ότι είχε βρεθεί ένα πτώμα μέσα σε μια βαλίτσα, η Αλαίνα ξύπνησε τη νύχτα της 29ης Ιουλίου με ένα «φρικτό» προαίσθημα. Το πρωί έστειλε ένα μήνυμα στη Λίζα και έλαβε δύο απαντήσεις που της κίνησε υποψίες.

Δεδομένου ότι δεν έλαβε καμία απάντηση, επικοινώνησε με την αστυνομία αργότερα την ίδια μέρα για να εκφράσει τις ανησυχίες της και ο Αχμαντζάι συνελήφθη την 1η Αυγούστου.«Αυτά τα μηνύματα δεν ταιριάζουν με το στυλ της Λίζας, τόσο όσον αφορά το επίπεδο των αγγλικών της όσο και τη χρήση emoji που δεν χρησιμοποιούσε ποτέ», είπε στους αστυνομικούς η Αλάινα.

«Όλα τα παραπάνω με έκαναν να νιώσω περίεργα. Ειδικά ο συνδυασμός των ημερομηνιών, των μηνυμάτων και της συμπεριφοράς του συζύγου μου. Έχω διάφορες σκέψεις που με κάνουν να νιώθω άβολα».

Στη συνέχεια, οι ντετέκτιβ βρήκαν βίντεο από κάμερες ασφαλείας που έδειχναν τον σύζυγό της να φεύγει από το διαμέρισμα στην οδό Ρεθύμνου με μια βαλίτσα.Μετά τη σύλληψή του, ισχυρίστηκε ότι βρήκε τη Λίζα να πεθαίνει στο μπάνιο το βράδυ της 15ης Ιουλίου, όπου «έφτυνε κάτι σαν νερό από το στόμα της».

Η μεταγωγή του Αφγανού στον Ανακριτή Eurokinissi

«Της μίλησα δύο ή τρεις φορές, αλλά δεν απάντησε. Πάγωσα, τα πόδια μου. Μούδιασαν», είπε. Λέει ότι επέστρεψε την επόμενη μέρα και τη βρήκε νεκρή. Ισχυρίζεται ότι πανικοβλήθηκε και ρώτησε έναν ηλικιωμένο άνδρα κοντά σε μια στάση λεωφορείου τι έπρεπε να κάνει αφού βρήκε ένα πτώμα.

«Ο ηλικιωμένος άνδρας μου είπε ότι αυτό που έπρεπε να κάνω ήταν να το μεταφέρω έξω από το σπίτι, αλλιώς θα έμπλεκα σε μπελάδες. Κάθισα και σκέφτηκα αυτά που μου είπε για μερικές ώρες». Ο Αχμαντζάι λέει ότι επέστρεψε στο διαμέρισμα την επόμενη μέρα και έβαλε το πτώμα της Λίζας σε μια βαλίτσα, πριν την τοποθετήσει στο πορτ-μπαγκάζ του κόκκινου Peugeot της συζύγου του. Οδήγησε προς ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο κοντά στο σπίτι του.

«Εκεί βρήκα τον ηλικιωμένο άνδρα για τον οποίο σου μίλησα, αυτόν που μου έδωσε τη συμβουλή. Μου είπε να αφήσω τη βαλίτσα σ’ αυτόν και ότι θα το αναλάμβανε», ανέφερε στην κατάθεσή του. «Από ό,τι ξέρω, ο γέρος αυτός ονομάζεται Νίκος και συχνάζει στο μέρος όπου άφησα τη βαλίτσα».

Τα χρήματα που έκλεψε χρησιμοποιώντας τις τραπεζικές κάρτες της Λίζας, είπε, προορίζονταν για να πληρώσει τον Νίκο, ο οποίος «με εκβίαζε λέγοντας ότι θα τα έλεγε όλα στην αστυνομία». Είναι σχεδόν αυτονόητο ότι η αστυνομία δεν πιστεύει ότι ο Νίκος υπήρξε ποτέ.

Αστυνομικοί στο κτίριο όπου εντοπίστηκε η βαλίτσα με την σορό της Λίζας Ρος Intime

Στο δικαστήριο της Ευελπίδων στην Αθήνα αυτή την εβδομάδα, ο Αχμαντζάι κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία εκ προμελέτης, ληστεία και αδικήματα σχετικά με όπλα, αφού οι ανακριτές εντόπισαν στο σπίτι του ένα αντίγραφο πιστολιού τύπου Glock και ένα μαχαίρι στρατιωτικού τύπου.

Όπως συμβαίνει συχνά, η απελπισμένη ιστορία που παρουσίασε για την υπεράσπισή του είναι εξίσου εκπληκτική με εκείνη που είχε διηγηθεί όταν έφτασε στη Λέσβο πριν από μια δεκαετία, όταν ονειρευόταν ένα καλύτερο μέλλον στην Ευρώπη. Μέχρι να ξεδιπλωθούν αυτά τα αποτρόπαια γεγονότα στην Αθήνα, φαινόταν πραγματικά ότι εκείνο το όνειρο είχε γίνει πραγματικότητα.

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