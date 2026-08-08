Μπράντον Κλαρκ: Αυτή είναι η αιτία θανάτου του NBAer – Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου του φόργουορντ των Μέμφις Γκρίζλις, Μπράντον Κλαρκ.

Ο 29άχρονος μπασκετμπολίστας πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι υπήρχαν ηρωίνη και κοκαΐνη στον οργανισμό του, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας της κομητείας του Λος Άντζελες.

«Η Ιατροδικαστική Υπηρεσία της κομητείας του Λος Άντζελες (DME) προσδιόρισε ως αιτία θανάτου του 29άχρονου επαγγελματία καλαθοσφαιριστή, Μπράντον Κλαρκ, τις επιδράσεις της ηρωίνης και της κοκαΐνης», ανέφερε η υπηρεσία. Οι διασώστες εντόπισαν τον Κλαρκ χωρίς τις αισθήσεις του στο υπνοδωμάτιο του σπιτιού του, την 11η Μαΐου, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Διαπιστώθηκε ο θάνατός του 15 λεπτά μετά την άφιξη των διασωστών, περίπου στις 17:00.

Την επόμενη ημέρα, ιατροδικαστής πραγματοποίησε εξέταση προκειμένου να προσδιορίσει την αιτία του θανάτου. Η πιστοποίηση ολοκληρώθηκε την Παρασκευή (07/08).

Λίγο μετά την είδηση του θανάτου του, το NBC4 του Λος Άντζελες μετέδωσε ότι οι Αρχές ερευνούσαν την υπόθεση ως «πιθανή υπερβολική δόση». Στο σημείο βρέθηκαν σύνεργα χρήσης ναρκωτικών, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Τον Απρίλιο, ο Κλαρκ είχε συλληφθεί στο Αρκάνσας και αντιμετώπιζε πολλαπλές κατηγορίες, μεταξύ άλλων για υπερβολική ταχύτητα και κατοχή ναρκωτικών, σύμφωνα με τα ηλεκτρονικά αρχεία κρατουμένων.

Ο Κλαρκ είχε επιλεγεί στο νούμερο 21 του Ντραφτ του 2019 από τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, προτού παραχωρηθεί στους Μέμφις Γκρίζλις μερικές εβδομάδες αργότερα.

Τον Δεκέμβριο, είχε υποστεί τραυματισμό που έθεσε τέλος στη σεζόν του, καθώς υπέστη θλάση β’ βαθμού στη δεξιά γάμπα κατά τη διάρκεια του πρώτου δεκαλέπτου της εντός έδρας αναμέτρησης των Γκρίζλις με τους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς.