Ξεκάθαρη δέσμευση Χαρδαλιά: «Καμία ανεμογεννήτρια στις πληγείσες περιοχές»

Με σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση τοποθετείται ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, στον απόηχο των καταστροφικών πυρκαγιών που έπληξαν τη Δυτική Αττική. Σε ανάρτησή του ξεκαθαρίζει ότι προτεραιότητα της Περιφέρειας είναι η αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών και κυρίως η διασφάλιση των συνθηκών για τη φυσική αναγέννηση των δασών.

Παράλληλα, ο κ. Χαρδαλιάς ανοίγει μέτωπο απέναντι στο ενδεχόμενο εγκατάστασης ανεμογεννητριών και βιομηχανικών έργων ΑΠΕ σε προστατευόμενες, αναδασωτέες ή πυρόπληκτες περιοχές, δηλώνοντας ότι η Περιφέρεια δεν πρόκειται να εγκρίνει σχετικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

«Κάθε σπιθαμή» των περιοχών που επλήγησαν θα προστατευθεί, τονίζει χαρακτηριστικά ο περιφερειάρχης, υπογραμμίζοντας ότι η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να συνδέεται με την επιβάρυνση των βουνών και των οικοσυστημάτων που προσπαθούν να αναγεννηθούν.

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