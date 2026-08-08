Τι σημαίνει αν κιτρινίσει ένα νύχι και τι μπορείτε να κάνετε γι' αυτό

Τα κίτρινα νύχια δεν είναι πάντα μύκητες — Τι μπορεί να σημαίνει το χρώμα.

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Τι σημαίνει αν κιτρινίσει ένα νύχι και τι μπορείτε να κάνετε γι' αυτό
ΕΥ ΖΗΝ
5'
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Τα κίτρινα νύχια συχνά προκαλούνται από κάτι στην επιφάνεια, όπως σκούρο βερνίκι νυχιών ή λεκέδες από καπνό. Αλλά όταν το χρώμα επιμένει ή εμφανίζεται μαζί με πάχυνση, θρυμματισμό ή αργή ανάπτυξη του νυχιού, τότε μπορεί να υποδηλώνει μυκητιασική λοίμωξη, ψωρίαση ή (πιο σπάνια) ένα ευρύτερο πρόβλημα υγείας.

Η βασική ένδειξη δεν είναι μόνο το χρώμα. Το πόσα νύχια επηρεάζονται, αν το σχήμα τους αλλάζει και αν υπάρχουν άλλα συμπτώματα βοηθούν όλα στον προσδιορισμό του τι σημαίνει το κιτρίνισμα.

Γιατί τα νύχια κιτρινίζουν;

Η προσωρινή χρώση είναι μια από τις απλούστερες εξηγήσεις. Το βερνίκι με έντονη χρώση μπορεί να αφήσει μια κίτρινη απόχρωση, ειδικά όταν χρησιμοποιείται επανειλημμένα χωρίς βάση. Το κάπνισμα και η επαφή με έντονα χρωματισμένες ουσίες μπορούν επίσης να λεκιάσουν την πλάκα του νυχιού.

Η μυκητιασική λοίμωξη των νυχιών είναι μια άλλη συχνή αιτία, ιδιαίτερα στα νύχια των ποδιών. Ο αποχρωματισμός συχνά ξεκινά από την άκρη και μπορεί να εμφανιστεί μαζί με:

  • πάχυνση
  • ευθραυστότητα
  • εύκολο θρυμματισμό
  • συσσώρευση κάτω από το νύχι
  • αποκόλληση από την κοίτη/υπόστρωμα του νυχιού

Τα ζεστά, υγρά υποδήματα και το άνευ θεραπείας πόδι του αθλητή αυξάνουν τον κίνδυνο.

Η ψωρίαση των νυχιών μπορεί να προκαλέσει κίτρινα-καφέ σημεία σαν σταγόνες λαδιού, κοίλωμα, πάχυνση και ανύψωση. Επαναλαμβανόμενο τραύμα από στενά παπούτσια, μανικιούρ ή καθάρισμα κάτω από το νύχι μπορεί επίσης να προκαλέσει διαχωρισμό και αποχρωματισμό.

Πότε μπορούν τα κίτρινα νύχια να υποδηλώνουν κάποια ιατρική πάθηση;

Σε αρκετές περιπτώσεις, ένα κίτρινο, παχύ, αργά αναπτυσσόμενο νύχι χρήζει ιατρικής φροντίδας, ειδικά όταν το βερνίκι ή ο τραυματισμός δεν εξηγούν την αλλαγή. Το σπάνιο σύνδρομο κίτρινων νυχιών επηρεάζει πολλά νύχια και μπορεί να εμφανιστεί μαζί με πρήξιμο στα πόδια ή τα χέρια και αναπνευστικά προβλήματα όπως χρόνιο βήχα, λοιμώξεις των ιγμορείων ή συσσώρευση υγρού γύρω από τους πνεύμονες.

Οι αλλαγές στα νύχια μπορούν επίσης να εμφανιστούν μαζί με διαβήτη, διαταραχές του θυρεοειδούς και άλλες ασθένειες, αλλά τα κίτρινα νύχια δεν είναι ένα αρκετά συγκεκριμένο σύμπτωμα, ώστε να γίνει διαγνωστικό μέσο για κάποια από αυτές. Άλλα συμπτώματα και μια κλινική εξέταση έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία από το χρώμα μόνο του.

μυκητιασικη λοιμωξη σε νυχι χεριου

Μυκητιασική λοίμωξη στο νύχι του αντίχειρα

Bigstock®

Πώς θα καταλάβετε αν πρόκειται για μύκητα των νυχιών

Ο μύκητας γίνεται πιο πιθανός όταν ένα ή περισσότερα νύχια είναι κίτρινα ή καφέ, χοντρά, εύθρυπτα, παραμορφωμένα ή ανυψώνονται. Ωστόσο, η ψωρίαση και το τραύμα μπορεί να έχουν εξίσου όψη στα νύχια, επομένως η θεραπεία δεν πρέπει να βασίζεται μόνο στην εμφάνιση.

Ένας κλινικός ιατρός μπορεί να πάρει αποκόμματα ή ξύσματα νυχιών για εργαστηριακές εξετάσεις πριν συνταγογραφήσει από του στόματος αντιμυκητιασικό φάρμακο. Τα χάπια μπορεί να έχουν παρενέργειες και δεν θα βοηθήσουν εάν η αιτία δεν είναι ο μύκητας.

Τι μπορείτε να κάνετε για τα κίτρινα νύχια

Για απλή χρώση, σταματήστε να χρησιμοποιείτε χρωματιστό βερνίκι για αρκετές εβδομάδες, κρατήστε τα νύχια κοντά και αφήστε το αποχρωματισμένο τμήμα να αναπτυχθεί και να κοπεί φυσικά. Μια διαφανής βάση μπορεί να μειώσει τυχόν μελλοντική χρώση. Αποφύγετε τα σκληρά λευκαντικά, τα οποία μπορεί να ερεθίσουν το δέρμα και να αποδυναμώσουν το νύχι.

Εάν επιβεβαιωθεί μύκητας, η θεραπεία μπορεί να περιλαμβάνει φαρμακευτικό βερνίκι νυχιών ή από του στόματος αντιμυκητιασικά δισκία, ανάλογα με τη σοβαρότητα. Η βελτίωση είναι αργή επειδή ένα διαφανές νύχι εμφανίζεται μόνο καθώς ένα υγιές νύχι αναπτύσσεται από τη βάση. Ένα μεγάλο νύχι μπορεί να χρειαστεί ένα έτος ή και περισσότερο για να αντικατασταθεί πλήρως.

Διατηρείτε τα πέλματά σας καθαρά και στεγνά, αλλάζετε τακτικά κάλτσες, αντιμετωπίστε άμεσα το πόδι του αθλητή και αποφύγετε την κοινή χρήση πετσετών ή εργαλείων νυχιών. Ζητήστε ιατρική συμβουλή νωρίτερα εάν το νύχι είναι επώδυνο, πρησμένο, επιδεινώνεται γρήγορα ή εάν έχετε διαβήτη, κακή κυκλοφορία του αίματος ή εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί μια έλλειψη βιταμινών να προκαλέσει κίτρινα νύχια;

Δεν είναι μια συνηθισμένη εξήγηση. Οι ελλείψεις θρεπτικών συστατικών μπορούν να επηρεάσουν την αντοχή και την ανάπτυξη των νυχιών, αλλά το επίμονο κιτρίνισμα σχετίζεται συχνότερα με χρώση, μύκητες, ψωρίαση ή άλλη πάθηση των νυχιών. Μην ξεκινάτε συμπληρώματα υψηλής δόσης χωρίς να εντοπίσετε την αιτία.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί βερνίκι νυχιών κατά τη διάρκεια της θεραπείας με μύκητες;

Μερικές φορές ναι, αλλά εξαρτάται από το προϊόν και τη θεραπεία. Το συνηθισμένο βερνίκι νυχιών μπορεί να συγκαλύψει την εξέλιξη και να επηρεάσει ορισμένα φάρμακα τοπικής εφαρμογής. Ρωτήστε φαρμακοποιό ή δερματολόγο εάν το βερνίκι είναι κατάλληλο κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Συμπέρασμα

Τα κίτρινα νύχια συνήθως προκαλούνται από χρώση, μύκητες, ψωρίαση ή επαναλαμβανόμενο τραυματισμό, αλλά οι επίμονες αλλαγές δεν πρέπει να υποτιμώνται. Κοιτάξτε πέρα από το χρώμα για τυχόν πάχυνση, ευθραυστότητα, ανύψωση, αργή ανάπτυξη ή συμπτώματα αλλού στο σώμα και ζητήστε διάγνωση πριν χρησιμοποιήσετε αντιμυκητιασικά χάπια ή συμπληρώματα.

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