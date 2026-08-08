Από τη Νέα Ζηλανδία μέχρι τον Αμαζόνιο: Τα 15 ξενοδοχεία που ξεχώρισαν οι ταξιδιώτες ανά τον κόσμο

Snapshot Τα Best of the Best Awards 2026 του Tripadvisor αναδεικνύουν τα πιο ιδιαίτερα ξενοδοχεία παγκοσμίως, επιλέγοντας τα κορυφαία καταλύματα που ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τον αριθμό κριτικών τους το 2025.

Η κατηγορία One-of-a-Kind επιβραβεύει ξενοδοχεία που προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες πέρα από την κλασική πολυτέλεια, όπως ξενοδοχεία σε γερανούς, δεντρόσπιτα και υποβρύχιες σουίτες.

Το Faralda Crane Hotel στο Άμστερνταμ, ένα ξενοδοχείο σε παλιό γερανό, κατέχει την κορυφή της λίστας με σουίτες που προσφέρουν πανοραμική θέα και ιδιωτικό Jacuzzi σε μεγάλο ύψος.

Το Treehouse Lodge στον Αμαζόνιο και το Skylodge Adventure Suites στην Ιερή Κοιλάδα του Περού προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες διαμονής σε δεντρόσπιτα και διάφανες κάψουλες αντίστοιχα, με έμφαση στη φύση και την περιπέτεια.

Το Conrad Maldives Rangali Island στις Μαλδίβες ξεχωρίζει για την υποβρύχια σουίτα Muraka και το πρώτο υποθαλάσσιο εστιατόριο στον κόσμο, προσφέροντας μια ιδιαίτερη εμπειρία διαμονής μέσα στη θάλασσα. Snapshot powered by AI

Υπάρχει κάτι ξεχωριστό στην άφιξη σε ένα ξενοδοχείο που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Δεν είναι απλώς ένας χώρος για ύπνο, αλλά ένας προορισμός από μόνος του, γεμάτος εμπειρίες, αναμνήσεις και —ας είμαστε ειλικρινείς— εντυπωσιακές ευκαιρίες για φωτογραφίες.

Το Tripadvisor ανακοίνωσε τους νικητές των ετήσιων Travelers’ Choice Best of the Best Hotel Awards και η φετινή λίστα είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή.

Για να καταφέρει ένα ξενοδοχείο να συμπεριληφθεί στη συγκεκριμένη κατάταξη, πρέπει να βρίσκεται στο κορυφαίο 1% ανάμεσα σε περισσότερες από 8 εκατομμύρια καταχωρίσεις της πλατφόρμας, με βάση τόσο την ποιότητα όσο και τον αριθμό των κριτικών που άφησαν οι ταξιδιώτες μέσα στο 2025. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα υψηλό «κατώφλι», που κάνει τη διάκριση ακόμη πιο σημαντική.

Ένα από τα στοιχεία που ξεχωρίζουν στα βραβεία του 2026 είναι η επιστροφή της κατηγορίας One-of-a-Kind, η οποία επιβραβεύει καταλύματα που προσφέρουν κάτι πολύ περισσότερο από την κλασική πολυτέλεια.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ένα ξενοδοχείο μέσα σε γερανό στο Άμστερνταμ, ενώ ακολουθούν καταλύματα χτισμένα στην άκρη γκρεμών, δεντρόσπιτα στον Αμαζόνιο, δωμάτια μέσα σε σπηλιές, πλωτές βίλες και φυσικά η διάσημη υποβρύχια σουίτα στις Μαλδίβες.

Η φετινή επιλογή επιβεβαιώνει ότι οι πιο αξέχαστες διαμονές δεν είναι απαραίτητα οι πιο συμβατικά πολυτελείς, αλλά εκείνες που καταφέρνουν να εκπλήξουν τον ταξιδιώτη και να μετατρέψουν το ίδιο το ξενοδοχείο σε εμπειρία.

Τα 15 πιο ιδιαίτερα ξενοδοχεία στον κόσμο

1. Faralda Crane Hotel — Άμστερνταμ, Ολλανδία

Το Faralda Crane Hotel μεταμόρφωσε έναν παλιό γερανό του λιμανιού του Άμστερνταμ σε ένα από τα πιο ιδιαίτερα ξενοδοχεία της πόλης. Ψηλά πάνω από το νερό, στο εσωτερικό του εντυπωσιακού βιομηχανικού οικοδομήματος, βρίσκονται μόλις τρεις σουίτες, καθεμία με τη δική της ξεχωριστή αισθητική.

Faralda Crane Hotel / Άμστερνταμ

Οι Free Spirit, Secret Suite και Mystique διαθέτουν τολμηρούς, θεατρικούς εσωτερικούς χώρους και πανοραμική θέα στην πόλη και το λιμάνι. Στην κορυφή του γερανού βρίσκεται και ένας ιδιωτικός χώρος στην ταράτσα με Jacuzzi, προσφέροντας μια πραγματικά μοναδική εμπειρία πάνω από τον ορίζοντα του Άμστερνταμ.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το Tripadvisor, το συγκεκριμένο κατάλυμα «πηγαίνει το industrial chic σε άλλο επίπεδο», φιλοξενώντας τρεις maximalist σουίτες μέσα στον ιστό ενός πραγματικού γερανού, με αποκορύφωμα το υπαίθριο υδρομασάζ σε εντυπωσιακό ύψος και θέα 360 μοιρών.

2. Valley Views Glamping — Kurow, Νέα Ζηλανδία

Το Valley Views Glamping, κοντά στο Kurow, απλώνεται σε μια έκταση περίπου 100 στρεμμάτων στην κοιλάδα Waitaki της Νέας Ζηλανδίας και αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά glamping καταλύματα της λίστας.

Το off-grid retreat προσφέρει ανεμπόδιστη θέα προς τις κοιλάδες Waitaki και Hakataramea, ενώ περιβάλλεται από δάσος επτά εκταρίων και τους πρόποδες του όρους Domett.

Οι επισκέπτες μπορούν να μείνουν σε έξι γεωδαιτικούς θόλους, ανάμεσά τους και ένας μεγαλύτερος deluxe dome που μπορεί να φιλοξενήσει έως τέσσερα άτομα. Στο εσωτερικό, η διακόσμηση παραμένει λιτή αλλά ιδιαίτερα ζεστή: super king-size κρεβάτια, πουπουλένια παπλώματα, κεριά, φωτάκια, καθιστικό και ένα μεγάλο παράθυρο που «καδράρει» το τοπίο της κοιλάδας.

Valley Views Glamping / Νέα Ζηλανδία

Κάθε dome διαθέτει επίσης ιδιωτικό deck και υπαίθρια μπανιέρα, δημιουργώντας την αίσθηση απόλυτης απομόνωσης μέσα στη φύση.

Το Tripadvisor συνοψίζει την εμπειρία εύστοχα: «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το τοπίο της Νέας Ζηλανδίας κόβει την ανάσα. Και ένας από τους καλύτερους τρόπους να το απολαύσεις είναι μέσα από έναν off-grid γεωδαιτικό θόλο, με ανεμπόδιστη θέα από το κρεβάτι σου — ή ακόμη καλύτερα, από μια θερμαινόμενη υπαίθρια μπανιέρα μέσα στο δάσος».

3. Eagle Brae — Beauly, Ηνωμένο Βασίλειο

Το Eagle Brae, ανάμεσα στο Glen Affric και το Glen Strathfarrar, προσφέρει μια διαφορετική εμπειρία διαμονής στα Σκωτσέζικα Highlands, συνδυάζοντας την πολυτέλεια με τη φύση.

Το κατάλυμα αποτελείται από ανεξάρτητες ξύλινες κατοικίες με στέγες καλυμμένες με γρασίδι, κατασκευασμένες από χειροποίητους κορμούς κέδρου. Παράλληλα, αξιοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διατηρώντας έναν πιο αυθεντικό και «χειροποίητο» χαρακτήρα που ταιριάζει απόλυτα στο άγριο τοπίο των Highlands.

Cabin Parus at Eagle Brae / Σκωτία

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το Tripadvisor, «αν αναζητάτε cottagecore αισθητική επιπέδου Hobbit, κατευθυνθείτε στο Eagle Brae, περίπου μία ώρα από το Ινβερνές της Σκωτίας, όπου σας περιμένουν 10 ξύλινες καμπίνες με χορταριασμένες στέγες. Μπόνους: μπορείτε να πάρετε μαζί και τον σκύλο σας».

4. Taj Lake Palace — Udaipur, Ινδία

Το Taj Lake Palace είναι ένα από τα πιο εμβληματικά ξενοδοχεία της Ινδίας. Το κατάλευκο παλάτι από μάρμαρο μοιάζει να επιπλέει πάνω στη λίμνη Pichola, στην Udaipur, δημιουργώντας μια από τις πιο εντυπωσιακές ξενοδοχειακές εικόνες στον κόσμο.

Χτίστηκε αρχικά ως βασιλική κατοικία με την ονομασία Jag Niwas μεταξύ 1743 και 1746 για τον Maharana Jagat Singh II, ενώ το 1963 μετατράπηκε σε ξενοδοχείο υπό τον Maharana Bhagwat Singh Mewar.

Taj Lake Palace / Ινδία

Σήμερα διαθέτει 65 δωμάτια και 18 σουίτες, με ανακαινισμένους εσωτερικούς χώρους, στοιχεία εμπνευσμένα από τη Mughal αισθητική και πανοραμική θέα προς τη λίμνη, τους γύρω λόφους και το City Palace.

Το Tripadvisor σημειώνει ότι «η πρώην βασιλική κατοικία, την οποία ίσως αναγνωρίσουν οι θαυμαστές του James Bond από την ταινία Octopussy, βρίσκεται στη μέση μιας λίμνης και είναι προσβάσιμη μόνο με βάρκα». Από εκεί και πέρα, η εμπειρία είναι συνώνυμη της χλιδής, από την πολυτελή πισίνα μέχρι τα δωμάτια γεμάτα έργα τέχνης.

5. Shinta Mani Wild — Ou Bak Roteh, Καμπότζη

Το Shinta Mani Wild βρίσκεται μέσα σε μια προστατευόμενη κοιλάδα ποταμού, ανάμεσα σε τρία εθνικά πάρκα της Καμπότζης, και αποτελεί ένα από τα πιο ιδιαίτερα luxury camps στον κόσμο.

Το project δημιουργήθηκε από τον designer και ιδιοκτήτη Bill Bensley με στόχο να προστατευθεί η περιοχή από τη λαθροθηρία, την εξόρυξη και την αποψίλωση, ενώ παράλληλα δημιουργήθηκαν θέσεις εργασίας για τις τοπικές κοινότητες.

Το camp εκτείνεται για περίπου 1,5 χιλιόμετρο κατά μήκος του ποταμού και διαθέτει 15 safari-style σκηνές, τοποθετημένες σε απόσταση μεταξύ τους ώστε να εξασφαλίζουν ιδιωτικότητα.

Shinta Mani Wild — Ou Bak Roteh / Καμπότζη

Η εμπειρία ισορροπεί ανάμεσα στην άγρια φύση και την υψηλή αισθητική: indoor-outdoor χώροι διαβίωσης, θέα στο ποτάμι, το Landing Zone Bar, το Waterfall Restaurant και το Boulders Spa, όπου προσφέρονται θεραπείες εμπνευσμένες από τις παραδόσεις των Χμερ.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο, ωστόσο, είναι ο τρόπος άφιξης. Οι επισκέπτες μπορούν να φτάσουν στο κατάλυμα με zipline μέσα από τις κορυφές των δέντρων, πριν οδηγηθούν σε μια εμπειρία απόλυτης πολυτέλειας.

Όπως σημειώνει το Tripadvisor, «όλα ξεκινούν από το check-in, όταν φτάνεις στο lobby με zipline πάνω από τα δέντρα. Από εκεί και πέρα, ακολουθεί πολυτέλεια χωρίς όρια, με tented suites, ποτά δίπλα στο ποτάμι την ώρα του ηλιοβασιλέματος και spa treatments».

6. Treehouse Lodge — Payorote, Περού

Το Treehouse Lodge, κοντά στο Iquitos του Περού, προσφέρει μια εμπειρία διαμονής κυριολεκτικά πάνω από το έδαφος του Αμαζονίου.

Οι επισκέπτες μένουν σε ανοιχτά treehouses χτισμένα ψηλά ανάμεσα στα δέντρα, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με σχοινένιες γέφυρες.

Κάθε πρωί, το ξύπνημα γίνεται με τους ήχους των πουλιών, των πιθήκων και του ποταμού που κυλά κάτω από τα δωμάτια, δημιουργώντας την αίσθηση ότι βρίσκεσαι στην καρδιά του τροπικού δάσους.

Treehouse Lodge — Payorote, Περού

Η διαμονή περιλαμβάνει γεύματα, προσωπικό ξεναγό και οργανωμένες εξορμήσεις στη ζούγκλα, ενώ οι καθημερινές κρουαζιέρες στον ποταμό μεταφέρουν τους ταξιδιώτες ακόμη βαθύτερα στον Αμαζόνιο.

Το Tripadvisor το περιγράφει χαρακτηριστικά: «Υπάρχουν ξενοδοχεία σε δεντρόσπιτα — και υπάρχει και αυτή η all-inclusive εκδοχή στον Αμαζόνιο. Σχοινένιες γέφυρες συνδέουν τα ανοιχτά δωμάτια του lodge, ενώ καθημερινές river cruises σε οδηγούν βαθιά μέσα στο τροπικό δάσος».

7. La Tour d'Eole — Ντάχλα, Μαρόκο

Το La Tour d'Eole βρίσκεται ανάμεσα στον Ατλαντικό Ωκεανό και τη Σαχάρα, με θέα στον κόλπο της Ντάχλα, ένα από τα πιο εντυπωσιακά παράκτια τοπία του Μαρόκου.

Το resort απευθύνεται σε ταξιδιώτες που αγαπούν τον άνεμο, το νερό και την αίσθηση ελευθερίας που προσφέρει το ανοιχτό τοπίο. Τα bungalows, οι βίλες, τα εστιατόρια, τα bars και η Ocean Academy έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να αναδεικνύουν τους βράχους, τους αμμόλοφους και τα τιρκουάζ νερά της λιμνοθάλασσας.

La Tour d'Eole — Ντάχλα, Μαρόκο

Το kitesurfing και το windsurfing αποτελούν τις βασικές δραστηριότητες, όμως ακόμη και ένα απλό ηλιοβασίλεμα από τη βεράντα μπορεί να εξελιχθεί σε εμπειρία που δύσκολα ξεχνιέται.

Όπως σημειώνει το Tripadvisor, «το να φτάσεις σε αυτό το εντυπωσιακό desert resort στις ακτές της Βόρειας Αφρικής είναι η μισή περιπέτεια. Η άλλη μισή; Η Ocean Academy, που υπόσχεται να σε μετατρέψει σε σχεδόν επαγγελματία του kitesurfing ή του windsurfing μέχρι το check-out».

8. Nayara Bocas del Toro — Bocas del Toro, Παναμάς

Το Nayara Bocas del Toro είναι ένα adults-only, all-inclusive eco-resort στο Isla Frangipani, προσβάσιμο αποκλειστικά με βάρκα από την καραϊβική ακτή του Παναμά.

Η απομόνωση αποτελεί βασικό μέρος της εμπειρίας. Overwater villas, μονοπάτια μέσα στη ζούγκλα, κρυμμένα καταφύγια ανάμεσα στις κορυφές των δέντρων και κρυστάλλινα νερά προς κάθε κατεύθυνση δημιουργούν ένα σκηνικό απόλυτης χαλάρωσης.

Nayara Bocas del Toro — Bocas del Toro, Παναμάς

Όπως αναφέρει το Tripadvisor, «τα overwater bungalows μπορεί να θεωρούνται σχεδόν αυτονόητα στις Μαλδίβες, όμως στη Νότια Αμερική αποτελούν σπάνια πολυτέλεια. Εδώ, μια βουτιά βρίσκεται πάντα λίγα μόλις βήματα μακριά, ενώ το spa προσφέρει απόλυτη χαλάρωση για όλο το σώμα».

9. Fingal Hotel — Εδιμβούργο, Ηνωμένο Βασίλειο

Το Fingal Hotel φέρνει μια αίσθηση παλιάς ναυτικής αίγλης στην περιοχή Leith του Εδιμβούργου. Το πλοίο, που κάποτε ανήκε στο Northern Lighthouse Board, έχει μετατραπεί σε ένα κομψό πλωτό ξενοδοχείο με 23 καμπίνες, εστιατόριο και χώρους εκδηλώσεων.

Οι εσωτερικοί χώροι αντλούν έμπνευση από τη ναυτική ιστορία του σκάφους, χωρίς όμως να γίνονται υπερβολικά θεματικοί. Το αποτέλεσμα συνδυάζει τη γυαλισμένη κομψότητα ενός yacht με τον αυθεντικό χαρακτήρα ενός πλοίου που έχει πραγματικά ταξιδέψει.

Fingal Hotel — Εδιμβούργο, Ηνωμένο Βασίλειο

Παράλληλα, η τοποθεσία του προσφέρει εύκολη πρόσβαση στο κέντρο της πόλης, κάνοντας τη διαμονή τόσο ιδιαίτερη όσο και πρακτική.

Όπως αναφέρει το Tripadvisor, «το πλοίο μπορεί να παραμένει μόνιμα αγκυροβολημένο στη ζωντανή περιοχή Leith του Εδιμβούργου, όμως τα κομψά δωμάτια δίνουν την αίσθηση μιας ολοκληρωμένης απόδρασης». Ακόμη και για όσους δεν διαμένουν εκεί, το afternoon tea θεωρείται εμπειρία που αξίζει.

10. Skylodge Adventure Suites — Urubamba, Περού

Το Skylodge Adventure Suites δεν απευθύνεται σε όσους φοβούνται τα ύψη. Οι διάφανες κάψουλες του καταλύματος είναι στερεωμένες πάνω σε έναν απόκρημνο βράχο στην Ιερή Κοιλάδα του Περού, περίπου 300 μέτρα πάνω από το έδαφος.

Την ημέρα, οι επισκέπτες απολαμβάνουν πανοραμική θέα στα βουνά, ενώ τη νύχτα κοιμούνται κάτω από έναν ουρανό γεμάτο αστέρια.

Skylodge Adventure Suites — Urubamba, Περού

Ακόμη και η άφιξη αποτελεί περιπέτεια. Για να φτάσει κάποιος στις κάψουλες, πρέπει είτε να αναρριχηθεί μέσω via ferrata είτε να ακολουθήσει διαδρομή που περιλαμβάνει ziplines.

Οι τρεις capsule suites είναι κατασκευασμένες από αλουμίνιο αεροδιαστημικής τεχνολογίας και ανθεκτικό πολυκαρβονικό υλικό. Στο εσωτερικό τους διαθέτουν κρεβάτια, χώρο φαγητού και ιδιωτικό μπάνιο, ενώ η θέα 300 μοιρών δημιουργεί την αίσθηση ότι αιωρείσαι κυριολεκτικά στο κενό.

Το Tripadvisor συνοψίζει την εμπειρία χαρακτηριστικά: «Περάστε τη νύχτα σε μια διάφανη κάψουλα που κρέμεται περίπου 300 μέτρα πάνω από το έδαφος. Η πανοραμική θέα στην Ιερή Κοιλάδα του Περού είναι ασυναγώνιστη, ενώ η κατάβαση με zipline είναι εμπειρία ζωής».

11. Sextantio Le Grotte della Civita — Ματέρα, Ιταλία

Το Sextantio Le Grotte della Civita βρίσκεται στην καρδιά των περίφημων Sassi di Matera, της αρχαίας συνοικίας με τις λαξευμένες κατοικίες στην περιοχή Basilicata, που σήμερα αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Sextantio Le Grotte della Civita — Ματέρα, Ιταλία

Το ξενοδοχείο διαθέτει 18 δωμάτια φωτισμένα με κεριά, τα οποία έχουν διαμορφωθεί μέσα σε παλιές πέτρινες κατοικίες και σπηλιές. Η διακόσμηση είναι λιτή, σχεδόν ασκητική, αφήνοντας την πέτρα και την ιστορία του τόπου να πρωταγωνιστούν.

Όπως σημειώνει το Tripadvisor, «τα candlelit cave bedrooms είναι φτιαγμένα κυριολεκτικά μέσα στον λόφο», ενώ η θέα προς την ιταλική ύπαιθρο την ώρα του πρωινού κάνει την εμπειρία ακόμη πιο ξεχωριστή.

12. Ashford Castle — Cong, Ιρλανδία

Χτισμένο τον 13ο αιώνα, το Ashford Castle στο Cong της Ιρλανδίας έχει μεταμορφωθεί μέσα στους αιώνες από μεσαιωνικό φρούριο σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά country retreats της Ευρώπης.

Σήμερα, το ιστορικό κτήμα διαθέτει περιποιημένους κήπους, πολυτελείς εσωτερικούς χώρους και μια μακρά παράδοση φιλοξενίας βασιλικών προσώπων, πολιτικών και σημαντικών προσωπικοτήτων.

Ashford Castle — Cong, Ιρλανδία

Το Tripadvisor σημειώνει πως όταν κάποιος φαντάζεται ένα «castle hotel», πιθανότατα έχει κάτι σαν το Ashford Castle στο μυαλό του: επιβλητικά κρεβάτια με ουρανό, αριστοκρατικούς χώρους και δραστηριότητες που παραπέμπουν σε άλλες εποχές, όπως γερακοτροφία και τοξοβολία.

Παρά την έντονα regal ατμόσφαιρά του, το ξενοδοχείο είναι επίσης φιλικό προς οικογένειες με παιδιά.

13. Entre Cielos Wine & Wellness Hotel — Luján de Cuyo, Αργεντινή

Το Entre Cielos Wine & Wellness Hotel βρίσκεται ανάμεσα στους αμπελώνες Malbec της Luján de Cuyo, με τις Άνδεις να σχηματίζουν ένα εντυπωσιακό φόντο.

Το boutique ξενοδοχείο των 24 δωματίων ακολουθεί τους χαλαρούς ρυθμούς της οινικής περιοχής της Mendoza, συνδυάζοντας μοντέρνο design, τοπική γαστρονομία και εμπειρίες που περιστρέφονται γύρω από το κρασί.

Entre Cielos Wine & Wellness Hotel — Luján de Cuyo, Αργεντινή

Ορισμένες από τις σουίτες είναι υπερυψωμένες πάνω από τους αμπελώνες, προσφέροντας την αίσθηση ότι κοιμάσαι κυριολεκτικά μέσα στα Malbec.

Το Tripadvisor το συνοψίζει εύστοχα: «Κάποια ξενοδοχεία σού προσφέρουν ένα ποτήρι κρασί στο check-in. Εδώ κοιμάσαι πάνω από τους αμπελώνες». Στα highlights περιλαμβάνονται φυσικά οι γευσιγνωσίες, αλλά και οι θεραπείες spa που βασίζονται στο κρασί και στα παράγωγά του.

14. Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort — Chiang Saen, Ταϊλάνδη

Το Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort απλώνεται σε μια έκταση 160 στρεμμάτων με δάσος από μπαμπού στη βόρεια Ταϊλάνδη, προσφέροντας εντυπωσιακή θέα προς τη Μιανμάρ και το Λάος.

Σχεδιασμένο από τον Bill Bensley, το resort της Chiang Rai συνδυάζει την πολυτέλεια της ζούγκλας με πολιτιστικές εκδρομές, βόλτες στον ποταμό Μεκόνγκ, θεραπείες spa και μοναδικές εμπειρίες κοντά σε ελέφαντες, μέσα από το ειδικά διαμορφωμένο χωριό φροντίδας τους.

Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort — Chiang Saen, Ταϊλάνδη

Ιδιαίτερα εντυπωσιακά είναι τα διάφανα Jungle Bubble rooms, που τοποθετούν τους επισκέπτες κυριολεκτικά μέσα στο δάσος, προσφέροντας μια σχεδόν κινηματογραφική εμπειρία διαμονής.

Όπως σημειώνει το Tripadvisor, «από τα πολυτελή διάφανα δωμάτια-φούσκες είναι αδύνατο να ξεχάσεις ότι βρίσκεσαι στην καρδιά ενός δάσους από μπαμπού, αφού είναι πολύ πιθανό να δεις οικογένειες ελεφάντων να περνούν μπροστά σου».

15. Conrad Maldives Rangali Island — Μαλδίβες

Το Conrad Maldives Rangali Island αποτελεί εδώ και χρόνια ένα από τα πιο ξεχωριστά resorts των Μαλδίβων, απλωμένο σε δύο νησιά στη Νότια Ατόλη Ari.

Το κατάλυμα είναι διάσημο κυρίως για το The Muraka, μια πολυτελή κατοικία κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, αλλά και για το Ithaa, το πρώτο υποθαλάσσιο εστιατόριο στον κόσμο.

Conrad Maldives Rangali Island — Μαλδίβες

Η περιοχή προσφέρει παράλληλα εντυπωσιακές λιμνοθάλασσες, λευκές αμμουδιές, πλούσιο κοραλλιογενή ύφαλο και τη δυνατότητα να δει κανείς φαλαινοκαρχαρίες σε μικρή απόσταση. Το resort διαθέτει επίσης πιστοποιημένο PADI Eco Center, ενισχύοντας τον οικολογικό χαρακτήρα της εμπειρίας.

Το Tripadvisor το περιγράφει χαρακτηριστικά: «Στα περισσότερα ξενοδοχεία, “θέα στον ωκεανό” σημαίνει ότι μπορείς να δεις λίγο νερό από το μπαλκόνι. Εδώ, κοιμάσαι κάτω από αυτό». Τα τεράστια παράθυρα από το δάπεδο μέχρι την οροφή στη σουίτα Muraka προσφέρουν ανεμπόδιστη θέα στον ύφαλο και τη θαλάσσια ζωή, δημιουργώντας μια εμπειρία που δύσκολα συγκρίνεται με οποιαδήποτε άλλη.

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