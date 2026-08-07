Κλήρωση Eurojackpot 07/08/26: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν 32 εκατ. ευρώ
Δείτε ποιοι είναι οι τυχεροί αριθμοί
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Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή (07/08), η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot που χαρίζει 32 εκατομμύρια ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης με αριθμό 253 του Eurojackpot είναι οι εξής: 1, 3, 6, 13, 23,και 5, 7.
Τι είναι το Eurojackpot
Η κλήρωση, στην οποία παίρνουν μέρος συνολικά 19 χώρες συμπεριλαμβανομένης πλέον και της Ελλάδας, μοιράζει κέρδη που ξεκινούν από τα 10 εκατ. ευρώ και μπορούν να φτάσουν έως και τα 120 εκατ. ευρώ, μέσα από συνεχόμενα τζακ ποτ.
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