Πανικός στο Νοσοκομείο Πύργου: Φίδι εισέβαλε στα Επείγοντα - Εικόνες
Τρόμος για προσωπικό και ασθενείς
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Πανικό προκάλεσε σε ασθενείς και προσωπικό, το απόγευμα της Παρασκευής (7/8) η παρουσία φιδιού στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Πύργου.
Άμεσα, κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία για την επιχείρηση απομάκρυνσής του.
Οι πυροσβέστες με ψυχραιμία και με τον κατάλληλο εξοπλισμό απομάκρυναν το ερπετό και στη συνέχεια το απελευθέρωσαν στο φυσικό του περιβάλλον.
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