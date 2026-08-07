Πανικός στο Νοσοκομείο Πύργου: Φίδι εισέβαλε στα Επείγοντα - Εικόνες

Πανικό προκάλεσε σε ασθενείς και προσωπικό, το απόγευμα της Παρασκευής (7/8) η παρουσία φιδιού στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Πύργου.

Άμεσα, κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία για την επιχείρηση απομάκρυνσής του.

Οι πυροσβέστες με ψυχραιμία και με τον κατάλληλο εξοπλισμό απομάκρυναν το ερπετό και στη συνέχεια το απελευθέρωσαν στο φυσικό του περιβάλλον.

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