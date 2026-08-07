Γλυπτά του Παρθενώνα: Άδωνις και Κυρανάκης ζητούν την παρέμβαση Τραμπ για την επιστροφή τους

Snapshot Ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ζητούν από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να παρέμβει για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ελλάδα.

Τα γλυπτά, , αφαιρέθηκαν αμφισβητούμενα από τον Λόρδο Έλγιν κατά την οθωμανική περίοδο και εκτίθενται σήμερα στο Βρετανικό Μουσείο.

Η ελληνική κυβέρνηση θεωρεί την επιστροφή των γλυπτών ζήτημα εθνικής υπερηφάνειας και πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ υποστηρίζει ότι οι βρετανικές δικαιολογίες για την μη επιστροφή τους δεν είναι επαρκείς.

Η εμπλοκή του Τραμπ θεωρείται από Έλληνες αξιωματούχους ευκαιρία για ιστορική συνεισφορά στην πολιτιστική κληρονομιά της δημοκρατίας και εδραίωση της ηγετικής του θέσης στη Δύση.

Υπάρχει διεθνής υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων Βρετανών και της ελληνοαμερικανικής κοινότητας, υπέρ της επιστροφής των γλυπτών στην Ελλάδα. Snapshot powered by AI

Τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ με την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα συνδέει ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος, Breitbart News Network.

Επικαλείται μάλιστα δηλώσεις του αντιπροέδρου του κυβερνώντος κόμματος και υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, αλλά και του γραμματέα της ΝΔ, Κωνσταντίνου Κυρανάκη.

Αναλυτικά το άρθρο του Breitbart αναφέρει:

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει μια ιστορική ευκαιρία να εδραιώσει τη θέση του ως ηγέτη του δυτικού πολιτισμού για χιλιάδες χρόνια, βοηθώντας τους Έλληνες αξιωματούχους να επιτύχουν μια συμφωνία με τους Βρετανούς για την επιστροφή των τμημάτων του Παρθενώνα στην κορυφή της Ακρόπολης, τα οποία ένας Βρετανός λόρδος «έκλεψε» πριν από εκατοντάδες χρόνια, όπως δήλωσε αποκλειστικά στο Breitbart News ένας υψηλόβαθμος Έλληνας κυβερνητικός αξιωματούχος.

Ο Τραμπ θα μπορούσε να «μείνει στην ιστορία για χιλιάδες χρόνια» αν βοηθήσει τους Έλληνες να επιτύχουν την επιστροφή των λεγόμενων «Ελιγινείων Μαρμάρων», τμημάτων του παγκοσμίου φήμης Παρθενώνα που ο Βρετανός λόρδος Τόμας Μπρους, 7ος κόμης του Έλγιν —γνωστός στην ιστορία απλώς ως «Λόρδος Έλγιν»— πήρε όταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία κατέλαβε την Ελλάδα. Εδώ έχουν γίνει γνωστά απλά ως «Τα Γλυπτά» ή ως «Γλυπτά του Παρθενώνα» —οι Έλληνες δεν επιθυμούν καθόλου να συνδέουν το όνομα Έλγιν με αυτά, καθώς τον θεωρούν κλέφτη— και πρόκειται για διάφορα γλυπτά του Παρθενώνα που δημιουργήθηκαν για πρώτη φορά πριν από χιλιάδες χρόνια στην Αρχαία Ελλάδα.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες ο Έλγιν τα αφαίρεσε είναι ιδιαίτερα αμφισβητήσιμες. Οι Έλληνες προσπαθούν, εδώ και αιώνες, να ανακτήσουν τα γλυπτά από τους Βρετανούς, και το ζήτημα αποτελεί αγώνα για την εθνική υπερηφάνεια, όπως η υπεράσπιση του εθνικού ύμνου στις Ηνωμένες Πολιτείες —και σε μεγάλο μέρος της υπόλοιπης Ευρώπης επίσης, καθώς ακόμη και τα απομεινάρια της πλέον διαλυμένης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην Τουρκία υποστηρίζουν την ελληνική προσπάθεια για την επιστροφή των γλυπτών στην Ελληνική Δημοκρατία.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος της Ελλάδας, της Νέας Δημοκρατίας, και υπουργός Υγείας της Ελλάδας, ο οποίος είναι επίσης ιστορικός, παραχώρησε συνέντευξη για το θέμα αυτό στο Breitbart News στο γραφείο του νωρίτερα φέτος και εξήγησε τη σημασία αυτού του ζητήματος για τους Έλληνες, καθώς και τη μεγάλη ευκαιρία που θα παρουσιαζόταν στον Τραμπ, αν αναλάμβανε δράση σε αυτό το θέμα και βοηθούσε να ασκηθεί πίεση στους Βρετανούς ώστε να επιστρέψουν επιτέλους τα γλυπτά του Παρθενώνα.

«Είμαι απολύτως βέβαιος ότι ο Πρόεδρος Τραμπ, ως ο φυσικός ηγέτης του δυτικού κόσμου, συνειδητοποιεί ότι εκπροσωπεί το πνεύμα των Αμερικανών προγόνων της δημοκρατίας σας, οι οποίοι ήταν όλοι πολύ μορφωμένοι — έτρεφαν τεράστιο σεβασμό για την αρχαία Ελλάδα και την αρχαία Ρώμη, από τις οποίες αντλούσαν αρχικά τις αξίες τους και έχτισαν την αμερικανική δημοκρατία, την Αμερικανική Δημοκρατία», δήλωσε ο Γεωργιάδης στο Breitbart News. «Είμαι βέβαιος ότι θα μπορούσε να ασκήσει πίεση στη βρετανική κυβέρνηση ώστε να κάνει το σωστό βήμα.»

Ο Γεωργιάδης πρόσθεσε ότι «Όχι μόνο εδώ, αλλά παντού — όλοι οι πολιτισμένοι άνθρωποι στη Δύση, και όχι μόνο στη Δύση, αλλά ας μιλήσουμε απλώς εκ μέρους της Δύσης υπέρ αυτού του ζητήματος — δεν υπάρχει ούτε ένας μορφωμένος άνθρωπος στον κόσμο που να μην συνειδητοποιεί γιατί τα γλυπτά δεν πρέπει να επιστραφούν. Ακόμη και οι Βρετανοί δεν λένε όχι», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Οι Βρετανοί δεν λένε: “Δεν θα τα επιστρέψουμε ποτέ”. Απλώς λένε: “Λοιπόν, ας δούμε αν είναι η κατάλληλη στιγμή”. Δεν προβάλλεται καν από την πλευρά τους το πραγματικό επιχείρημα ότι “τα έχουμε νόμιμα”. Αν πάμε στην αρχή της ιστορίας, οι Βρετανοί κατηγόρησαν τον Έλγιν ότι ήταν κλέφτης. Αλλά στη συνέχεια, όταν το έκανε, στη διαθήκη του, δώρισε τα γλυπτά στο μουσείο. Αν τα είχε κρατήσει στον κήπο του, θα τα είχαμε πάρει πίσω πριν από δεκαετίες».

Ο Γεωργιάδης δεν είναι ο μόνος· και άλλοι υψηλόβαθμοι Έλληνες αξιωματούχοι συμφωνούν ότι ο Τραμπ έχει μια σημαντική ιστορική ευκαιρία να συμβάλει όχι μόνο στη σταθεροποίηση της δικής του κληρονομιάς, αλλά και να διορθώσει ένα σημαντικό άδικο στη διαδικασία. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, εκλεγμένος βουλευτής της Ελληνικής Βουλής και Γενικός Γραμματέας του κυβερνώντος κόμματος, της Νέας Δημοκρατίας, δήλωσε στο Breitbart News ότι η κληρονομιά του Τραμπ θα διαρκέσει για «αιώνες» αν καταφέρει να πείσει τους Βρετανούς να επιστρέψουν τα γλυπτά.

«Αν ο Πρόεδρος Τραμπ βοηθούσε να συμβεί αυτό, η συμβολή του θα ξεπερνούσε κατά πολύ τα όρια της διπλωματίας», δήλωσε ο Κυρανάκης. «Θα αντιπροσώπευε μία από εκείνες τις σπάνιες στιγμές όπου η πολιτική ηγεσία υπηρετεί τον ίδιο τον πολιτισμό. Θα αποδείκνυε ότι η αληθινή ηγεσία δεν μετριέται μόνο από το πώς διαμορφώνει το μέλλον, αλλά και από το πώς διαφυλάσσει τα θεμέλια πάνω στα οποία χτίζεται αυτό το μέλλον. Η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα δεν θα ξαναγράψει την ιστορία. Θα την ολοκληρώσει. Πιστεύουμε ότι ο Πρόεδρος Τραμπ, ως ο πραγματικός ηγέτης της Δύσης, έχει την ευκαιρία να αφήσει μια κληρονομιά που θα διαρκέσει για αιώνες».

Ακόμη και ορισμένοι εξέχοντες Βρετανοί πιστεύουν ότι τα γλυπτά πρέπει να επιστραφούν. Ο Άντριου Α. Ντέιβιντ, για παράδειγμα, ένας ανερχόμενος Ελληνοβρετανός καινοτόμος, είναι κάποιος που έχει δεσμευτεί να βοηθήσει στην επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. «Η υποστήριξη του Προέδρου Τραμπ θα μπορούσε να αλλάξει πραγματικά τα δεδομένα σε αυτή την ιστορική στιγμή», δήλωσε ο Ντέιβιντ στο Breitbart News.

Ο Έντι Ζεμενίδης, εκτελεστικός διευθυντής του Ελληνοαμερικανικού Συμβουλίου Ηγεσίας (HALC), το οποίο εκπροσωπεί εκατομμύρια μέλη της ελληνοαμερικανικής κοινότητας, δήλωσε στο Breitbart News ότι οι βρετανικές δικαιολογίες έχουν εξαντληθεί και ότι, αν ο Τραμπ εμπλακεί σε αυτό το θέμα και το πετύχει, θα είναι κάτι τεράστιο για τον δυτικό πολιτισμό.«Ήρθε η ώρα να αντιστραφεί η μεγαλύτερη κλοπή της ιστορίας και οι βρετανικές δικαιολογίες για το γιατί δεν μπορούν να επιστρέψουν τα γλυπτά του Παρθενώνα δεν στέκουν πια», είπε ο Ζεμενίδης. «Αυτά τα γλυπτά μπορούν πλέον να στεγαστούν σε ένα από τα μεγάλα μουσεία του κόσμου με θέα στον Παρθενώνα.

Αν ο Πρόεδρος Τραμπ καταφέρει να το κάνει αυτό, θα είναι μια άνευ προηγουμένου συμβολή στην πολιτιστική κληρονομιά της δημοκρατίας». Έτσι, η ευκαιρία που έχει εδώ ο Τραμπ είναι να εδραιώσει τη θέση του στην ιστορία ολόκληρου του δυτικού πολιτισμού, είπε ο Γεωργιάδης, αν έκανε μερικά τηλεφωνήματα πιέζοντας τους Βρετανούς να επιστρέψουν απλώς αυτά τα γλυπτά του Παρθενώνα στους Έλληνες.

Και πάλι, ίσως δεν υπάρχει μεγαλύτερο σύμβολο της δημοκρατίας παγκοσμίως από τον Παρθενώνα —στη γενέτειρα της δημοκρατίας, την Αθήνα— και τις περίφημες κολόνες του, πολλές από τις οποίες, μαζί με τα αρχαία ρωμαϊκά κτίρια, ενέπνευσαν εκπληκτικά και μεγάλο μέρος της αρχιτεκτονικής που αγαπά ο Τραμπ και την οποία αναστηλώνει επί του παρόντος στην Ουάσιγκτον.

«Ο ηγέτης που θα το κάνει αυτό πραγματικότητα θα γίνει μέρος της ιστορίας του Παρθενώνα, και όπως καταλαβαίνετε, ο Παρθενώνας βρίσκεται εδώ εδώ και 2.500 χρόνια και θα είναι εδώ και μετά από άλλα 2.500 χρόνια», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης. «Δεν υπερβάλλω.»

Ο Γεωργιάδης φορούσε μανικετόκουμπα με το όνομα Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Είπε ότι είναι μεγάλος θαυμαστής του Τραμπ και κάνει τέτοια πράγματα για να προστατευθεί από τους τρελούς της Αριστεράς.«Συνήθως τα φοράω γιατί όταν βλέπω κομμουνιστές, κάνω πάντα κάτι τέτοιο για να προστατευθώ», είπε ο Γεωργιάδης. «Πάντα πιστεύω ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής είναι ο ηγέτης όλης της Δύσης. Αυτή είναι η κύρια ευθύνη του, και ο λόγος που υποστήριξα δημόσια τον πόλεμό του εναντίον του Ιράν είναι επειδή πιστεύω ότι, παρόλο που πολλοί άνθρωποι στη Δύση δεν συνειδητοποιούν ότι προστάτευσε τη Δύση από μια πολύ μεγάλη απειλή — από μια τεράστια απειλή —, και μερικές φορές στην πολιτική πρέπει να λαμβάνεις πολύ δύσκολες αποφάσεις για να κάνεις κάτι σημαντικό. Ο Τραμπ έκανε κάτι σημαντικό σε αυτή την περίπτωση. Αν το Ιράν είχε πυρηνικό όπλο με το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων που διέθετε, κανείς δεν θα ήταν πια ασφαλής. Επομένως, δεδομένου ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ο πραγματικός ηγέτης του δυτικού κόσμου»

Αλλά και πάλι, ο Γεωργιάδης πιστεύει ότι ίσως δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή από τώρα — δεδομένης της ιστορικής αδυναμίας της βρετανικής κυβέρνησης με την πτώση του Κίρ Στάρμερ από τη θέση του πρωθυπουργού και την ανάδειξη του Άντι Μπέρναμ ως αντικαταστάτη του, καθώς και με έναν πολύ ισχυρό αμερικανό πρόεδρο όπως ο Τραμπ — για να τα ανακτήσουμε και να διορθώσουμε αυτό το ιστορικό λάθος.

Η ιστορία του πώς οι Βρετανοί απέκτησαν τα γλυπτά είναι γεμάτη προβλήματα. Οι Αθηναίοι έχτισαν τον Παρθενώνα τον 5ο αιώνα π.Χ., και, όπως σωστά επισημαίνει ο Γεωργιάδης, «ήταν το μεγαλύτερο σύμβολο της εποχής τους και της δημοκρατίας τους».

Ο Παρθενώνας παρέμεινε για σχεδόν δύο χιλιάδες χρόνια «σχεδόν άθικτος» μέσα από πολλούς πολιτισμούς — από τους αρχαίους Έλληνες φυσικά, μέσω της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, των Βενετών, έως και την Οθωμανική Αυτοκρατορία —, όπως είπε, «επειδή όλοι οι πολιτισμοί, οι αρχές και οι άνθρωποι που πέρασαν από την Αθήνα τον σεβάστηκαν».

«Όμως η μεγαλύτερη ζημιά προκλήθηκε τον 17ο αιώνα, όταν οι Τούρκοι βρέθηκαν σε πόλεμο με τους Βενετούς, και εκείνη την εποχή οι Βενετοί βομβάρδισαν τον Παρθενώνα, στον οποίο οι Τούρκοι είχαν αποθηκεύσει τα όπλα τους, και σημειώθηκε μια μεγάλη έκρηξη», είπε ο Γεωργιάδης. «Και ο Παρθενώνας, για πρώτη φορά, δέχτηκε επίθεση — κάτι πραγματικά αξιομνημόνευτο. Για σχεδόν 2.000 χρόνια, ο Παρθενώνας δεν είχε δεχτεί επίθεση. Μπορούσε κανείς να πάει και να δει σχεδόν τον αρχικό Παρθενώνα. Εννοώ, οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες, οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες, οι Οθωμανοί — όλοι σεβόταν τον Παρθενώνα μέχρι εκείνη την εποχή», πρόσθεσε ο Γεωργιάδης.

«Μετά από εκείνη την εποχή, είχε σχεδόν τη μορφή που έχει σήμερα».

Όμως στις αρχές του 19ου αιώνα, κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ο Βρετανός Λόρδος Έλγιν πήγε στον Σουλτάνο και έλαβε ένα υπογεγραμμένο έγγραφο ώστε να μπορέσει να έρθει στην Αθήνα και να μελετήσει τον Παρθενώνα.«Έτσι, με αυτό το έγγραφο, ήρθε στην Αθήνα», είπε ο Γεωργιάδης. «Έδειξε στις αρχές ότι μπορούσε να μελετήσει τον Παρθενώνα. Ανέβηκε μαζί με τους εργάτες του, έχοντας την άδεια να μελετήσει τον Παρθενώνα. Αντί να περιοριστεί απλώς στη μελέτη του, ο Λόρδος Έλγιν αποκόψε κομμάτια από τον Παρθενώνα —διάφορα γλυπτά που αποτελούσαν μέρος του— και τα μετέφερε στο Ηνωμένο Βασίλειο για να τα εκθέσει στον κήπο του.Αυτό που έκανε ήταν να κόψει τα μάρμαρα και να τα κλέψει», είπε ο Γεωργιάδης.

«Τα φόρτωσε σε πλοία και έφυγε για το Ηνωμένο Βασίλειο. Ένα από τα πλοία βυθίστηκε και μερικά από τα μαρμάρα βρίσκονται στον βυθό της θάλασσας».

Τα υπόλοιπα που κατάφεραν να φτάσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο εκτέθηκαν στον προσωπικό κήπο του Λόρδου Έλγιν για το υπόλοιπο της ζωής του, αλλά στη συνέχεια τα κληροδότησε στη διαθήκη του στο Βρετανικό Μουσείο του Λονδίνου, όπου βρίσκονται από τότε.

«Ακόμη και η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν αναγνώρισε ποτέ ότι αυτή ήταν μια νόμιμη πράξη», δήλωσε ο Γεωργιάδης στο Breitbart News.

«Ακόμη και κατά την οθωμανική περίοδο, οι οθωμανικές αρχές δήλωσαν ότι δεν είχε την άδεια να πάρει τα γλυπτά. Είχε άδεια μόνο για να τα μελετήσει. Όμως είχε ήδη μεταβεί στο Ηνωμένο Βασίλειο όταν ξέσπασε η Ελληνική Επανάσταση»

Κατά τη διάρκεια της περιόδου χάους, κατά την οποία οι Έλληνες αγωνίστηκαν και κέρδισαν την ανεξαρτησία τους από την Οθωμανική Αυτοκρατορία —μια επανάσταση που στην πραγματικότητα εμπνεύστηκε από την Αμερικανική Επανάσταση—, οι Βρετανοί εδραίωσαν τον έλεγχό τους επί της κατοχής των γλυπτών.

Ο Έλληνας υπουργός διηγήθηκε στο Breitbart News μια ιστορία που δείχνει πόσο σημαντικός είναι ο Παρθενώνας για τους Έλληνες από πολιτιστική και ιστορική άποψη. Κατά τη διάρκεια του ελληνικού αγώνα για ανεξαρτησία από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, μετά από εκατοντάδες χρόνια υποδούλωσης, οι Τούρκοι στρατιώτες που είχαν οχυρωθεί στον Παρθενώνα στην Ακρόπολη άρχισαν να εξαντλούν τις σφαίρες τους για να ανταποδώσουν τα πυρά στις προωθούμενες ελληνικές δυνάμεις.

Έτσι, οι Τούρκοι άρχισαν να ξεριζώνουν κίονες από τον Παρθενώνα —υπάρχει ένας μεταλλικός πυρήνας μέσα σε κάθε κίονα, γύρω από τον οποίο οι αρχαίοι κατασκευαστές είχαν χυτεύσει το παγκοσμίου φήμης μάρμαρο που έχει αντέξει χιλιετίες από τότε— για να χρησιμοποιήσουν το μέταλλο που βρισκόταν στο εσωτερικό τους και να προσπαθήσουν να φτιάξουν νέες σφαίρες.

«Έτσι, οι Οθωμανοί αποφάσισαν να ανοίξουν τις κολόνες και να πάρουν αυτό το υλικό από τις κολόνες, προκειμένου να συνεχίσουν τον πόλεμο», δήλωσε ο Γεωργιάδης στο Breitbart News. «Όταν λοιπόν οι Έλληνες εκείνη την εποχή το είδαν αυτό και έμαθαν ότι θα έκαναν κάτι τέτοιο, σταμάτησαν τον πόλεμο με λευκή σημαία. Ανέβηκαν στο λόφο. Τους έδωσαν σφαίρες και τους είπαν: “Θα πάρετε από εμάς όσες σφαίρες θέλετε. Απλά μην αγγίξετε τον Παρθενώνα"».

Αυτό δείχνει πόσο πολύ —αν και ήταν αγράμματοι άνθρωποι και δεν γνώριζαν τίποτα για την ιστορία, δεν ήξεραν καν πώς να γράψουν το όνομά τους— είχαν όμως την αντίληψη ότι αυτό είναι το πνεύμα της Ελλάδας, με την έννοια ότι ναι, αυτή είναι η ελληνική ταυτότητα».Από τότε που οι Έλληνες κέρδισαν την ανεξαρτησία τους από τους Τούρκους, έχουν γίνει αμέτρητες προσπάθειες για την επιστροφή των γλυπτών — και αμέτρητες έρευνες και συζητήσεις σχετικά με αυτό τους επόμενους αιώνες.

Οι Βρετανοί αξιωματούχοι έχουν επινοήσει τη μία δικαιολογία μετά την άλλη, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι η Αθήνα ήταν — δεδομένου ότι η Ελλάδα ήταν κατά καιρούς φτωχότερη από την υπόλοιπη Ευρώπη — ακατάλληλη ως τόπος για τη φύλαξή τους. Έτσι, οι Έλληνες έχτισαν ένα υπέροχο μουσείο που θα μπορούσε να εκθέσει τα γλυπτά. Οι Βρετανοί αξιωματούχοι έχουν επίσης υποστηρίξει επανειλημμένα ότι η επιστροφή τους στην Ελλάδα θα πυροδοτούσε μια παγκόσμια «εκποίηση», όπου και άλλοι πολιτισμοί θα απαιτούσαν την επιστροφή αρχαιοτήτων.

Ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι αυτό είναι ανοησία, επειδή ο τρόπος με τον οποίο ο Έλγιν τα πήρε ήταν δόλιος, σε αντίθεση με άλλα εκθέματα που βρίσκονται σε βρετανικά μουσεία.

Ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι πολλές διάσημες βρετανικές προσωπικότητες και άλλες διασημότητες, όπως οι ηθοποιοί Λίαμ Νίσον και Τζορτζ Κλούνεϊ, καθώς και πολλοί κορυφαίοι Βρετανοί πολιτικοί, έχουν υποστηρίξει την επιστροφή των γλυπτών στην Ελλάδα.

Παραδόξως, αν ο Τραμπ εμπλακεί σε αυτό το θέμα, θα μπορούσε να πετύχει σε ένα ζήτημα στο οποίο απέτυχε ο Κλούνεϊ — ο οποίος υποστήριξε τους Δημοκρατικούς Τζο Μπάιντεν το 2020 και Καμάλα Χάρις το 2024 εναντίον του.

Πέρα όμως από αυτό το σημείο, κάτι τέτοιο θα έγραφε το όνομα του Τραμπ στην ιστορία μαζί με τους μεγαλύτερους ηγέτες της ιστορίας του δυτικού πολιτισμού, καθιστώντας τον αναμφισβήτητα μέρος της ιστορίας της ίδιας της γενέτειρας της δημοκρατίας.«Είναι το πιο ευαίσθητο ζήτημα για τον πολιτισμό μας, διότι έχουμε δηλώσει δημοσίως ως κράτος —όχι μόνο η παρούσα κυβέρνησή μας, αλλά και προηγούμενες κυβερνήσεις— ότι το ζήτημα των γλυπτών είναι απολύτως μοναδικό», δήλωσε ο Γεωργιάδης.

«Ποτέ δεν θα θέσουμε ζήτημα για οποιαδήποτε άλλη αρχαιότητα, ούτε θα ζητήσουμε από οποιοδήποτε άλλο μουσείο να τα επιστρέψει. Δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το ζήτημα των γλυπτών ως μοχλό πίεσης για να αρχίσουμε να λέμε: “Δώστε μας τα πίσω”. Όμως, για εμάς, τα γλυπτά του Παρθενώνα είναι το σύμβολο της ενότητας του ελληνικού έθνους. Αυτή είναι η βασική ιδέα. Αν ρωτήσετε οποιονδήποτε ποιο είναι το μεγαλύτερο σύμβολο της Ελλάδας, το μεγαλύτερο σύμβολο της Ελλάδας είναι ο Παρθενώνας. Είναι ένα σύμβολο της δημοκρατίας».

Διαβάστε επίσης