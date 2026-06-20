Παρθενώνας: Η εικόνα που δεν είχε δει κανείς εδώ και 220 χρόνια - Ολοκληρώθηκε το δυτικό αέτωμα

Το Newsbomb βρέθηκε στην Ακρόπολη και κατέγραψε τις αντιδράσεις των τουριστών μπροστά στη νέα εικόνα του εμβληματικού μνημείου

Παρθενώνας: Η εικόνα που δεν είχε δει κανείς εδώ και 220 χρόνια - Ολοκληρώθηκε το δυτικό αέτωμα
Ο Παρθενώνας
Newsbomb / Unsplash
ΕΛΛΑΔΑ
3'
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  • Το δυτικό αέτωμα του Παρθενώνα παρουσιάζεται ξανά με πλήρη αρχιτεκτονική ενότητα μετά από περίπου 220 χρόνια.
  • Η αποκατάσταση περιλάμβανε την τοποθέτηση δύο νέων ορθοστατών και την αποκατάσταση του αντιθηματικού τοίχου με συνδυασμό αυθεντικών θραυσμάτων και νέου πεντελικού μαρμάρου.
  • Η ολοκλήρωση των εργασιών σηματοδοτεί σημαντικό ορόσημο για το πρόγραμμα αναστήλωσης της Ακρόπολης και αποτελεί τεχνική και επιστημονική επιτυχία για την ελληνική αναστηλωτική κοινότητα.
  • Οι εργασίες υλοποιήθηκαν με τη χρήση ειδικού συστήματος ικριωμάτων νέας τεχνολογίας και υπό την εποπτεία της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.
  • Οι επισκέπτες εκφράζουν θαυμασμό για την αρχιτεκτονική αρμονία του μνημείου και τη σημασία της ιστορικής σύνδεσης με την αρχαία ελληνική κληρονομιά.
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Ένα μοναδικό θέαμα αντικρίζουν πλέον οι επισκέπτες της Ακρόπολης, καθώς για πρώτη φορά μετά από περίπου 220 χρόνια το δυτικό αέτωμα του Παρθενώνα παρουσιάζεται ξανά με πλήρη αρχιτεκτονική ενότητα, χωρίς τα εμφανή κενά και χωρίς τις σκαλωσιές που για χρόνια κάλυπταν ένα από τα σημαντικότερα σημεία του μνημείου.

Το Newsbomb βρέθηκε στον Ιερό Βράχο και κατέγραψε τη νέα εικόνα του εμβληματικού μνημείου, αλλά και τις αντιδράσεις των επισκεπτών που είχαν την ευκαιρία να δουν τον Παρθενώνα σε μια μορφή που γενιές ολόκληρες δεν είχαν αντικρίσει ποτέ.

Η ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης στη δυτική πλευρά του ναού σηματοδοτεί ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα των τελευταίων δεκαετιών στο πρόγραμμα αναστήλωσης της Ακρόπολης. Με την απομάκρυνση των σκαλωσιών, η δυτική όψη του Παρθενώνα αποκαλύπτεται ξανά στο σύνολό της, επιτρέποντας στους επισκέπτες να αντιληφθούν καλύτερα τις γεωμετρικές αναλογίες και την αρχιτεκτονική αρμονία του μνημείου.

Δείτε το βίντεο του Newsbomb - Εικόνα: Χάρης Γκίκας:

Η αποκατάσταση επετεύχθη με την τοποθέτηση δύο νέων ορθοστατών στις κενές θέσεις του αετώματος, καθώς και με την αποκατάσταση του αντιθηματικού τοίχου. Πρόκειται για μία από τις πιο απαιτητικές τεχνικά παρεμβάσεις των τελευταίων ετών, καθώς απαιτήθηκε η επανασύνθεση σωζόμενων αρχαίων θραυσμάτων και η συμπλήρωσή τους με νέο πεντελικό μάρμαρο.

Ο μεγάλος ορθοστάτης του δυτικού αετώματος δημιουργήθηκε μέσα από τη συγκόλληση αυθεντικών αρχαίων μελών που είχαν διασωθεί, ενώ ένας δεύτερος λίθος κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου από νέο μάρμαρο ώστε να αποκατασταθεί το μεγάλο κενό που υπήρχε στη σύνθεση.

Παρθενώνας

Ο Παρθενώνας

Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ, δεκάδες τουρίστες από κάθε γωνιά του κόσμου σταματούσαν για να φωτογραφίσουν τον Παρθενώνα, θαυμάζοντας τόσο το μνημείο όσο και την πρόοδο των εργασιών αποκατάστασης.

«Μου αρέσει πάρα πολύ», είπε χαρακτηριστικά μία επισκέπτρια όταν τη ρωτήσαμε για την εμπειρία της στην Ακρόπολη. «Η θέα είναι εκπληκτική».

Άλλοι στάθηκαν περισσότερο στην ιστορική διάσταση του μνημείου. Ένας επισκέπτης ελληνικής καταγωγής ανέφερε στο Newsbomb ότι αυτό που τον εντυπωσιάζει περισσότερο είναι «η ιστορία που κουβαλά αυτός ο τόπος», εξηγώντας ότι η επίσκεψη στην Ακρόπολη αποτελεί για τον ίδιο μια βαθιά σύνδεση με τις ελληνικές του ρίζες.

Κοινός παρονομαστής στις απαντήσεις των τουριστών ήταν ο θαυμασμός για το μέγεθος του επιτεύγματος των αρχαίων Ελλήνων. Πολλοί δυσκολεύονταν να πιστέψουν πως ένα τόσο σύνθετο αρχιτεκτονικό έργο κατασκευάστηκε πριν από σχεδόν δυόμισι χιλιάδες χρόνια, χωρίς τα τεχνολογικά μέσα της σύγχρονης εποχής.

Η ολοκλήρωση του έργου δεν αποτελεί μόνο μια αισθητική αναβάθμιση της εικόνας του Παρθενώνα. Αποτελεί ταυτόχρονα μια σημαντική επιστημονική και τεχνική επιτυχία για την ελληνική αναστηλωτική κοινότητα, η οποία συνεχίζει να εφαρμόζει πρωτοποριακές μεθόδους συντήρησης σε ένα μνημείο παγκόσμιας σημασίας.

Παρθενώνας

Ο Παρθενώνας

Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Για τις ανάγκες των εργασιών εγκαταστάθηκε ειδικό σύστημα ικριωμάτων νέας τεχνολογίας, σχεδιασμένο αποκλειστικά για τις απαιτήσεις του μνημείου και σύμφωνα με αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας. Οι παρεμβάσεις υλοποιήθηκαν από εξειδικευμένα συνεργεία της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως υπό την εποπτεία της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως, στο πλαίσιο έργου που χρηματοδοτήθηκε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.

Σήμερα, όσοι ανεβαίνουν στον Ιερό Βράχο έχουν την ευκαιρία να αντικρίσουν μια εικόνα που έμοιαζε αδιανόητη μέχρι πριν από λίγα χρόνια: τη δυτική όψη του Παρθενώνα ελεύθερη από σκαλωσιές και το δυτικό αέτωμα αποκατεστημένο, πλησιάζοντας περισσότερο από ποτέ την αρχική μορφή του μνημείου.

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