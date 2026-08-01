Πόρτο Γερμενό: Σε ισχύ παραμένουν οι εκτροπές οχημάτων λόγω της φωτιάς

Snapshot Παραμένουν σε ισχύ οι εκτροπές οχημάτων στο Πόρτο Γερμενό λόγω μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε από χθες.

Απαγορεύεται η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Οινόης - Πόρτο Γερμενού από το ύψος του Κρύου Πηγαδιού προς Πόρτο Γερμενό.

Εκτροπές ισχύουν στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου - Ψάθας - Βιλίων σε διάφορα σημεία και ρεύματα κυκλοφορίας.

Η οδός Αγίου Γεωργίου από την επαρχιακή οδό Ελευσίνας - Θηβών προς Πόρτο Γερμενό στον οικισμό Τιτάν είναι κλειστή για οχήματα.

Οι εκτροπές καλύπτουν επίσης περιοχές γύρω από τους οικισμούς Άγιος Νεκτάριος και παραλία Ψάθας. Snapshot powered by AI

Σε ισχύ παραμένουν οι εκτροπές οχημάτων στο Πόρτο Γερμενό εξαιτίας της τεράστιας φωτιάς που έχει ξεσπάσει σπό εχθές.

Συγκεκριμένα, οι εκτροπές που ισχύουν είναι:

Στην επαρχιακή οδό Οινόης - Πόρτο Γερμενού, από το ύψος του οικισμού Κρύο Πηγάδι στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό. Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου - Ψάθας - Βιλίων, από το ύψος της περιοχής Ψάθα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια. Στην οδό Αγίου Γεωργίου, από το ύψος της επαρχιακής οδού Ελευσίνας - Θηβών στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό στον οικισμό Τιτάν. Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου - Ψάθας -Βιλίων, από το ύψος της οδού Πευκών στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ψάθα. Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου - Ψάθας - Βιλίων, από το ύψος της οδού Κιθαιρώνος (οικισμός Άγιος Νεκτάριος), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κρύο Πηγάδι. Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου- Ψάθας - Βιλίων από την παραλία Ψάθας, στο ρεύμα προς Ψάθα.

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