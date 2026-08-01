Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Κορωπί – Μεγάλη κινητοποίηση με εναέρια μέσα

Snapshot Εκδηλώθηκε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πάτημα Κορωπίου στην Αττική.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και εναέρια μέσα για τον άμεσο περιορισμό της φωτιάς.

Η πυροσβεστική επενέβη γρήγορα, προλαμβάνοντας την εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Οι συνθήκες εκδήλωσης της φωτιάς παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Παραμένουν δυνάμεις στο σημείο για την αντιμετώπιση πιθανών αναζωπυρώσεων. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Πάτημα Κορωπίου στην Αττική.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρος συνδράμουν εναέρια μέσα για τον άμεσο περιορισμό του μετώπου.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, κατακαίοντας έκταση με χαμηλή βλάστηση. Η εστία εντοπίζεται στην περιοχή Πάτημα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να σπεύδουν άμεσα στο σημείο και να προλαβαίνουν έγκαιρα την εξάπλωσή της καθώς εκμεταλλεύτηκαν την άμεση επέμβαση των εναέριων μέσων.

Στο σημείο παραμένει δύναμη της πυροσβεστικής για τυχόν αναζωπυρώσεις.

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