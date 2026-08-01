Paylink: Κυβερνοεπίθεση στην εταιρεία μεταφοράς χρημάτων - Παραβιάστηκαν προσωπικά δεδομένα

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι δεν διατηρεί στοιχεία τραπεζικών καρτών ή άλλων μέσων πληρωμής

Ελένη Ευστρατίου

Paylink: Κυβερνοεπίθεση στην εταιρεία μεταφοράς χρημάτων - Παραβιάστηκαν προσωπικά δεδομένα
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  • Στις 27 Ιουλίου, η εταιρεία Paylink υπέστη περιορισμένη κυβερνοεπίθεση με παραβίαση προσωπικών δεδομένων συναλλασσομένων.
  • Η επίθεση δεν επηρέασε τη λειτουργία των υπηρεσιών ή τις ηλεκτρονικές συναλλαγές της εταιρείας.
  • Η Paylink δεν διατηρεί στοιχεία τραπεζικών καρτών ή άλλων μέσων πληρωμής των πελατών της.
  • Η εταιρεία ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές, απομόνωσε τα επηρεαζόμενα συστήματα και έλαβε πρόσθετα μέτρα κυβερνοασφάλειας.
  • Δόθηκαν οδηγίες στους πολίτες για την προστασία από απάτες, όπως η προσοχή σε ύποπτα μηνύματα και η άμεση αναφορά υποψιών στην εταιρεία.
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Περιορισμένη κυβερνοεπίθεση έπληξε την εταιρεία Worldbridge Ίδρυμα Πληρωμών Α.Ε. με διακριτικό τίτλο Paylink, στις 27 Ιουλίου, κατά την οποία παραβιάστηκαν προσωπικά δεδομένα συναλασσόμενων.

Η εταιρεία σε σημερινή της ανακοίνωση ενημέρωσε ότι η παραβίαση των πληροφοριακών συστημάτων δεν επηρέασε την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών της, ούτε τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Επίσης, επισήμανε ότι δεν τηρεί στοιχεία τραπεζικών καρτών ή άλλων μέσων πληρωμής των συναλλασσομένων. Παράλληλα, έδωσε οδηγίες για την προστασία των πολιτών από ηλεκτρονικές απάτες.

Νέα μέτρα προστασίας

Συγκεκριμένα, βάσει της διερεύνησης, προέκυψε πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένου τρίτου σε περιορισμένο αριθμό αρχείων που περιέχουν και προσωπικά δεδομένα.

Η εταιρεία προέβη άμεσα στις προβλεπόμενες ενημερώσεις προς τις αρμόδιες κρατικές αρχές, με τις οποίες και συνεργάζεται. Παράλληλα, ενεργοποιήθηκαν οι διαδικασίες αντιμετώπισης περιστατικών κυβερνοασφάλειας. Τα επηρεαζόμενα συστήματα απομονώθηκαν και η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση διακόπηκε.

Όπως αναφέρει η σημερινή ανακοίνωση «η διερεύνηση πραγματοποιείται από την τεχνική ομάδα της με τη συνδρομή εξειδικευμένων και πιστοποιημένων συμβούλων κυβερνοασφάλειας και forensics, και έχουν ληφθεί πρόσθετα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας, καθώς η διαφύλαξη των δεδομένων αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά μας».

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιείται συνεχής παρακολούθηση εξειδικευμένων διαδικτυακών πηγών για τον εντοπισμό ενδείξεων ανάρτησης, διάθεσης ή κακόβουλης χρήσης των δεδομένων. Επίσης, παρακολουθούνται πιθανές απόπειρες πλαστοπροσωπίας, παραπλανητικές ιστοσελίδες, ψευδείς λογαριασμοί και κακόβουλες επικοινωνίες που ενδέχεται να χρησιμοποιούν την επωνυμία ή τα διακριτικά γνωρίσματα της εταιρείας.

Οδηγίες για προστασία

Όπως αναφέρεται «η Worldbridge Ίδρυμα Πληρωμών α.ε. με διακριτικό τίτλο Paylink ως γνωστόν, δεν τηρεί τραπεζικούς λογαριασμούς, ούτε λογαριασμούς πληρωμών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Εκτελεί αποκλειστικά άμεση μεταφορά χρημάτων και δεν έχει πρόσβαση σε οποιονδήποτε τραπεζικό σας λογαριασμό.

να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε κάθε email, SMS, μηνύματα κ.λπ., που σας ζητούν την κοινοποίηση οποιουδήποτε προσωπικού σας στοιχείου ή την παροχή προσωπικών ή οικονομικών πληροφοριών.

να μην επιλέγετε συνδέσμους και να μην ανοίγετε συνημμένα αρχεία όταν δεν είστε βέβαιοι για την προέλευσή τους,

να μην αποστέλλετε αντίγραφα εγγράφων ταυτοποίησης κατόπιν ανεπιβεβαίωτου τηλεφωνικού ή ηλεκτρονικού αιτήματος,

να μας ενημερώσετε άμεσα για οποιαδήποτε ύποπτη επικοινωνία εμφανίζεται να πραγματοποιείται στο όνομα της εταιρείας.

Για πληροφορίες, υποστήριξη ή αναφορά ύποπτης επικοινωνίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο: 800 100 2020 ή μέσω email στο info@paylink.gr»

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