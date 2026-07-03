ΕΦΕΤ: Λειτουργεί ξανά η ιστοσελίδα μετά την κυβερνοεπίθεση

Snapshot Οι δράστες αντικατέστησαν την αρχική σελίδα με μήνυμα «HACKED BY TRENGGALEK CETAR» και εικόνα νεκροκεφαλής.

Η επίθεση χαρακτηρίζεται ως web defacement, με παράνομη πρόσβαση στον διακομιστή και αλλαγή περιεχομένου.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες εργάζονται για την αποκατάσταση της ιστοσελίδας και την ενίσχυση της ασφάλειας των συστημάτων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει ότι η επίθεση αποκαλύπτει σοβαρές αδυναμίες στην κυβερνοασφάλεια των δημόσιων ψηφιακών υποδομών. Snapshot powered by AI

Εκτός λειτουργίας τέθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (3/7) η ιστοσελίδα του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), έπειτα από κυβερνοεπίθεση που δέχθηκε.

Η ιστοσελίδα τέθηκε ξανά σε λειτουργία μετά την κυβερνοεπίθεση. Νωρίτερα όσοι επιχείρησαν να επισκεφθούν τον ιστότοπο αντίκριζαν στην αρχική σελίδα εικόνα με νεκροκεφαλή και το μήνυμα «HACKED BY TRENGGALEK CETAR», αντί για το συνηθισμένο ενημερωτικό περιεχόμενο του φορέα.

Για το περιστατικό τοποθετήθηκε και ο ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για ακόμη μία ένδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κυβερνοασφάλεια του ελληνικού Δημοσίου.

Στην ανακοίνωσή του αναφέρει ότι η παραβίαση της ιστοσελίδας του ΕΦΕΤ αποτελεί «ηχηρό καμπανάκι» για την ασφάλεια των δημόσιων ψηφιακών υποδομών, υποστηρίζοντας πως, την ώρα που η κυβέρνηση προβάλλει την εικόνα μιας ψηφιακά θωρακισμένης δημόσιας διοίκησης, κρίσιμες κρατικές υπηρεσίες εξακολουθούν να εμφανίζουν σοβαρές αδυναμίες απέναντι σε κυβερνοεπιθέσεις.