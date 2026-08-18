Νίκος Χαρδαλιάς: Η Ύδρα αποκτά ελικοδρόμιο - «Η νησιωτικότητα δεν μπορεί να σημαίνει απομόνωση»

Υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση για την κατασκευή του ελικοδρομίου και του δρόμου πρόσβασης, συνολικού προϋπολογισμού 1 εκατ. ευρώ

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Νίκος Χαρδαλιάς: Η Ύδρα αποκτά ελικοδρόμιο - «Η νησιωτικότητα δεν μπορεί να σημαίνει απομόνωση»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση για την κατασκευή ελικοδρομίου και δρόμου πρόσβασης στην Ύδρα με προϋπολογισμό 1 εκατ. ευρώ.
  • Το ελικοδρόμιο θα κατασκευαστεί στη θέση «Αλώνι», σε έκταση 1.800 τ.μ. εντός ιδιοκτησίας της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου, που παραχωρείται για 30 χρόνια στον Δήμο Ύδρας.
  • Το έργο χρηματοδοτείται κυρίως από την Περιφέρεια Αττικής με ποσό 829.100 ευρώ και στοχεύει στην ασφαλή προσγείωση ελικοπτέρων και τη βελτίωση της διακομιδής ασθενών.
  • Ο Περιφερειάρχης Αττικής τόνισε ότι το έργο βελτιώνει την πρόσβαση και την ασφάλεια των κατοίκων και επισκεπτών, ενώ ο Δήμαρχος Ύδρας εξέφρασε ευχαριστίες για τη συνεργασία και τη χρηματοδότηση.
  • Η δημοπράτηση και υλοποίηση του έργου αναμένεται να ολοκληρωθούν πριν το τέλος της τρέχουσας θητείας.
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Το πράσινο φως για ένα σημαντικό έργο προσβασιμότητας στα νησιά του Αργοσαρωνικού, την κατασκευή ελικοδρομίου στην Ύδρα και του δρόμου που θα οδηγεί σε αυτό, έδωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς.

Ο κ. Χαρδαλιάς υπέγραψε τη σχετική προγραμματική σύμβαση μαζί με τον Δήμαρχο Ύδρας Γιώργο Κουκουδάκη και την Τοποτηρήτρια του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Ύδρας, Μοναχή Πελαγία.

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 1 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής μέχρι του ποσού των 829.100 ευρώ, με δικαιούχο τον Δήμο Ύδρας.

Στη θέση «Αλώνι» το νέο ελικοδρόμιο

Το ελικοδρόμιο πρόκειται να κατασκευαστεί στη θέση «Αλώνι», σε απόσταση περίπου 5 χιλιομέτρων από τον οικισμό της Ύδρας.

Ο χώρος θα έχει εμβαδόν περίπου 1.800 τ.μ. και θα εξοπλιστεί με όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις για την ασφαλή προσγείωση και απογείωση ελικοπτέρων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εξυπηρέτηση έκτακτων αναγκών και στη διακομιδή ασθενών.

Η έκταση στην οποία θα κατασκευαστεί το ελικοδρόμιο βρίσκεται εντός ιδιοκτησίας περίπου 160 στρεμμάτων της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου, η οποία παραχωρείται στον Δήμο Ύδρας για χρονικό διάστημα 30 ετών.

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«Ένα αίτημα δεκαετιών περνά πλέον στην πράξη»

Μετά την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε:

«Η Ύδρα αποκτά μια κρίσιμη υποδομή που συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια, την υγεία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της. Για εμάς, η νησιωτικότητα δεν μπορεί και δεν πρέπει να συνεπάγεται απομόνωση ή άνιση πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες. Κάθε πολίτης της Αττικής, είτε ζει στο κέντρο του Λεκανοπεδίου είτε σε ένα από τα νησιά μας, δικαιούται την ίδια αίσθηση ασφάλειας και την ίδια δυνατότητα άμεσης υποστήριξης όταν προκύπτει ανάγκη.

Με την κατασκευή του νέου ελικοδρομίου και του δρόμου πρόσβασης δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για ασφαλείς προσγειώσεις και απογειώσεις, αλλά κυρίως για ταχύτερη διακομιδή ασθενών και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών. Πρόκειται για ένα έργο ουσίας, ένα αίτημα δεκαετιών που περνά πλέον στην πράξη.

Η ενίσχυση της προσβασιμότητας των νησιωτικών Δήμων αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της Περιφέρειας Αττικής. Επενδύουμε σε υποδομές που μειώνουν τις αποστάσεις, αίρουν αποκλεισμούς και ενισχύουν την ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης κ. Εφραίμ για την έντονη κοινωνική προσφορά του, γεγονός που αποδεικνύει εμπράκτως την ισχυρή παρουσία της Εκκλησίας μας δίπλα στους πολίτες και τις ανάγκες τους. Κι ασφαλώς, να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον άξιο δήμαρχο και φίλο Γιώργο Κουκουδάκη, καθώς και στην Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου για τη συνεργασία και την ουσιαστική συμβολή τους.

Συνεχίζουμε με σχέδιο και συνέπεια, ώστε τα νησιά μας να έχουν τις υποδομές που αξίζουν και χρειάζονται. Γιατί η ισότιμη πρόσβαση στις υποδομές είναι ζήτημα κοινωνικής συνοχής, ασφάλειας και πραγματικής ισότητας για όλους τους πολίτες».

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«Ένα έργο δεκαετιών μπαίνει στα γρανάζια της υλοποίησης»

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Ύδρας Γιώργος Κουκουδάκης ανέφερε:

«Σημαντική ημέρα σήμερα, γιατί υπογράψαμε την προγραμματική σύμβαση για την κατασκευή του ελικοδρομίου της Ύδρας. Ένα έργο που υπήρξε αίτημα δεκαετιών από τους συνδημότες μας για να ικανοποιήσει έκτακτες ανάγκες, μπαίνει στα γρανάζια της υλοποίησης και θέλω να εκφράσω τις θερμότερες ευχαριστίες μου τόσο στον Μητροπολίτη Ύδρας, στην ηγουμένη της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου για την παραχώρηση του χώρου, αλλά - κυρίως - στον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά, ο οποίος κατάλαβε τη σοβαρότητα του αιτήματος και αμέσως αποφάσισε τη χρηματοδότηση αυτού του σημαντικού και ζωτικής σημασίας έργου για την Ύδρα.

Ευελπιστούμε ότι σύντομα θα δημοπρατηθεί και θα προχωρήσουμε στην υλοποίησή του και πριν το τέλος της θητείας μας - να είμαστε όλοι καλά να το εγκαινιάσουμε».

Στην υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης παρέστησαν επίσης ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων Νίκος Παπαγεωργίου και η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής Μαίρη Μίσκα.

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