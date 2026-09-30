Αναφορές για αεροπειρατεία σε αεροπλάνο από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ

Snapshot Ένα αεροσκάφος της flydubai από το Άμπου Ντάμπι προς το Τελ Αβίβ άλλαξε πορεία προς τη Σαουδική Αραβία, προκαλώντας ανησυχία για αεροπειρατεία.

Το αεροπλάνο εξέπεμψε αρχικά τον κωδικό έκτακτης ανάγκης 7700 και στη συνέχεια τον κωδικό 7500, που υποδηλώνει αεροπειρατεία.

Στο αεροσκάφος επιβαίνουν δεκάδες Ισραηλινοί, ενώ ισραηλινά μαχητικά έχουν απογειωθεί για να παρακολουθήσουν την κατάσταση.

Ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ πραγματοποιούν έκτακτες συσκέψεις για την αντιμετώπιση της κρίσης. Snapshot powered by AI

Ένα αεροσκάφος που πραγματοποιούσε πτήση από το Άμπου Ντάμπι προς το Τελ Αβίβ ξαφνικά άλλαξε πορεία και κατευθύνεται προς τη Σαουδική Αραβία, προκαλώντας έντονη ανησυχία για πιθανή αεροπειρατεία. Στο αεροπλάνο επιβαίνουν δεκάδες Ισραηλινοί, ενώ ισραηλινά μαχητικά έχουν απογειωθεί για να παρακολουθήσουν την εξέλιξη.

Η πτήση της FlyDubai FZ1073 εξέπεμψε αρχικά τον κωδικό squawk 7700, που αποτελεί διεθνές σήμα έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τα δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων.

Λίγο αργότερα, το αεροσκάφος μετέδωσε τον κωδικό 7500, ο οποίος υποδηλώνει αεροπειρατεία ή παράνομη παρέμβαση στο πλοίο.

Μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας κατευθύνονται προς το αεροπλάνο, σύμφωνα με ασφαλείς πηγές. Παράλληλα, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Άμυνας βρίσκονται σε έκτακτες συσκέψεις για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Πηγή ασφαλείας δήλωσε: «Μόλις το αεροσκάφος προσγειωθεί, θα πραγματοποιηθεί έλεγχος στο εσωτερικό του αεροπλάνου, θα ανακριθεί το πλήρωμα και μόνο τότε θα διαπιστωθεί τι συνέβη κατά τη διάρκεια της πτήσης. Σε αυτό το στάδιο, υπάρχουν αντικρουόμενες αναφορές σχετικά με την επικοινωνία με τον πιλότο και το υπόλοιπο πλήρωμα».

Πηγή της αεροπορικής αρχής δήλωσε ότι το αεροσκάφος αναμένεται να προσγειωθεί στη Σαουδική Αραβία μέσα στα επόμενα λεπτά. «Μέχρι να προσγειωθεί, δεν θα είναι δυνατό να γνωρίζουμε με 100% βεβαιότητα τι συνέβη και αν η αναφορά είναι ακριβής», πρόσθεσε.

«Καβγάς των πιλότων»

Λίγα λεπτά αργότερα, ωστόσο, τα ισραηλινά μέσα έδωσαν μια διαφορετική διάσταση στο θέμα. Συγκεκριμένα, αναφέρουν πως στο αεροσκάφος, στο οποίο επιβαίνουν περισσότεροι από 150 επιβάτες, στην πλειονότητά τους Ισραηλινοί, σημειώθηκε καβγάς, πιθανότατα ανάμεσα στους δυο πιλότους!

Σύμφωνα με τα δεδομένα παρακολούθησης της πτήσης, ο κωδικός έκτακτης ανάγκης ακυρώθηκε αργότερα και η πτήση άλλαξε πορεία προς τη Σαουδική Αραβία, όπου και προσγειώθηκε.

Το χρονολόγιο της πτήσης

03:05 — Απογείωση από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι

05:31 — Ο κωδικός σήματος άλλαξε σε 7700

05:38 — Ο κωδικός σήματος άλλαξε σε 7500

06:11 — Το αεροσκάφος βγήκε από την κάλυψη του Flightradar24 βάσει εδάφους

06:28 — Ο κωδικός σήματος 7700 ελήφθη μέσω δορυφόρου

06:58 — Τελευταίο σήμα ελήφθη μέσω δορυφόρου, στο Περιφερειακό Αεροδρόμιο Τάμπουκ

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