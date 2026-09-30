Βήχας που επιμένει μετά το κρυολόγημα: Τι βοηθά και πότε απαιτείται εξέταση

Το κρυολόγημα πέρασε – Γιατί εξακολουθείτε να βήχετε;

Newsroom

Βήχας που επιμένει μετά το κρυολόγημα: Τι βοηθά και πότε απαιτείται εξέταση
ΥΓΕΙΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο βήχας μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες αφότου υποχωρήσουν τα συμπτώματα του κρυολογήματος, όπως η ρινική συμφόρηση, ο πονόλαιμος και η γενική αδιαθεσία. Οι αεραγωγοί σας ενδέχεται να αναρρώνουν ακόμη από την λοίμωξη, προκαλώντας βήχα παρόλο που κατά τα άλλα αισθάνεστε καλύτερα.

Αυτός ο βήχας συνήθως υποχωρεί με την πάροδο του χρόνου, αλλά η διάρκειά του, τα συνοδά συμπτώματα και το αν παρουσιάζει βελτίωση καθορίζουν πότε απαιτείται ιατρικός έλεγχος.

Γιατί επιμένει ο βήχας;

Η φλεγμονή που προκαλείται από μια λοίμωξη του αναπνευστικού μπορεί να καταστήσει τους αεραγωγούς ασυνήθιστα ευαίσθητους, να αυξήσει την παραγωγή βλέννας και να δυσχεράνει προσωρινά την αποβολή της. Αυτές οι αλλαγές μπορούν να συνεχίσουν να πυροδοτούν το αντανακλαστικό του βήχα ακόμη και μετά την παρέλευση της αρχικής ασθένειας.

Η βλέννα που κυλά στο πίσω μέρος του λαιμού (οπισθορρινική ενστάλαξη) μπορεί να προκαλέσει επιπλέον ερεθισμό, ιδιαίτερα όταν ξαπλώνετε. Αυτό εξηγεί γιατί ένα κρυολόγημα, που κατά τα άλλα βελτιώνεται, μπορεί να εξακολουθεί να διαταράσσει τον ύπνο σας.

Ωστόσο, το γεγονός ότι είχατε κρυολόγημα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αυτό αποτελεί την αιτία για κάθε μεταγενέστερο βήχα. Μια λοίμωξη μπορεί επίσης να επιδεινώσει το άσθμα, ενώ η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση ή κάποια άλλη λοίμωξη του αναπνευστικού ενδέχεται να συμβάλλουν στην κατάσταση.

Πόσο μπορεί να διαρκέσει ο βήχας μετά από κρυολόγημα;

Οι περισσότεροι βήχες υποχωρούν μέσα σε 3-4 εβδομάδες. Ένας βήχας μετά από λοίμωξη/κρυολόγημα γενικώς ορίζεται εκείνος που διαρκεί 3-8 εβδομάδες μετά την λοίμωξη του αναπνευστικού και αφότου έχουν εξεταστεί και άλλες πιθανές αιτίες.

Αυτά τα χρονικά διαστήματα εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς: το ένα περιγράφει τη συνήθη πορεία του βήχα, ενώ το άλλο περιγράφει ένα αναγνωρισμένο μοτίβο παρατεταμένων συμπτωμάτων. Κανένα από τα δύο δεν σημαίνει ότι πρέπει να… περιμένετε 2 μήνες προτού ζητήσετε ιατρική συμβουλή.

Κλείστε ραντεβού με γιατρό εάν ο βήχας διαρκεί περισσότερο από 3 εβδομάδες. Ζητήστε νωρίτερα ιατρική συμβουλή εάν:

  • ο βήχας διαταράσσει επανειλημμένα τον ύπνο ή την εργασία σας
  • πάσχετε από σοβαρή καρδιοπάθεια ή πνευμονοπάθεια
  • έχετε εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα

Ένας βήχας που επιμένει πέραν των 2 μηνών απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση και δεν πρέπει απλώς να αποδίδεται στα κατάλοιπα ενός κρυολογήματος.

Ποια συμπτώματα χρήζουν άμεσης αξιολόγησης;

Ένας βήχας που επιδεινώνεται ή νέα συμπτώματα χρήζουν προσοχής, ακόμη και αν είχατε πρόσφατα ένα απλό κρυολόγημα.

Αναζητήστε άμεσα ιατρική εκτίμηση εάν παρουσιάζετε:

  • Δυσκολία στην αναπνοή ή πόνο στο στήθος.
  • Αίμα στα πτύελα (στο φλέγμα που αποβάλλετε με τον βήχα).
  • Βήχα που επιδεινώνεται ραγδαία ή είναι ανεξέλεγκτος.
  • Επίμονο πυρετό ή πυρετό που επανέρχεται, ειδικά εάν αισθάνεστε πολύ άρρωστοι.

Η σοβαρή δυσκολία στην αναπνοή (π.χ. η δύσπνοια με λαχάνιασμα και η αδυναμία σωστής ομιλίας) απαιτεί άμεση ιατρική βοήθεια.

Κατά την επίσκεψη στον γιατρό, εξηγήστε του πότε ξεκίνησε ο βήχας σας, αν παρουσιάζει βελτίωση και τι τον συνοδεύει. Κρίσεις βήχα που προκαλούν εμετό ή έναν χαρακτηριστικό συριγμό (ήχο «χουπ») κατά την εισπνοή μπορεί να υποδηλώνουν κοκκύτη και θα πρέπει να αναφερθούν.

Ο γιατρός μπορεί να εξετάσει το θώρακά σας και να ελέγξει τα φάρμακα που λαμβάνετε. Ανάλογα με τα ευρήματα, ενδέχεται να κριθεί σκόπιμη η διενέργεια ακτινογραφίας θώρακος ή εξετάσεων αναπνευστικής λειτουργίας. Οι εξετάσεις αυτές δεν είναι απαραίτητες για όλους τους ασθενείς.

Τι μπορεί να βοηθήσει όσο υποχωρεί ο βήχας;

Απλά μέτρα μπορεί να σας προσφέρουν ανακούφιση, αν και δεν έχει αποδειχθεί ότι μειώνουν αξιόπιστα τη διάρκεια ενός εδραιωμένου βήχα, που ακολουθεί κάποια λοίμωξη:

  1. Πίνετε τακτικά υγρά. Ένα ζεστό ρόφημα μπορεί να καταπραΰνει τον ερεθισμένο λαιμό.
  2. Δοκιμάστε να προσθέσετε μέλι σε ένα ζεστό ρόφημα. Τα στοιχεία που υποστηρίζουν τη συμβολή του στην ανακούφιση από τον βήχα είναι περιορισμένα, επομένως θεωρήστε το απλά ως μέτρο ανακούφισης.
  3. Συμβουλευτείτε φαρμακοποιό πριν επιλέξετε αντιβηχικό φάρμακο, ειδικά εάν λαμβάνετε άλλα φάρμακα ή είστε έγκυος. Ορισμένα σκευάσματα μπορεί να μειώσουν προσωρινά τον βήχα, αλλά δεν αντιμετωπίζουν όλα τα αίτια που τον προκαλούν.

Μια συστηματική ανασκόπηση 6 μελετών, στις οποίες συμμετείχαν συνολικά 724 άτομα, δεν διαπίστωσε σαφές και σταθερό όφελος από τις θεραπείες, που εξετάστηκαν για τον παρατεταμένο βήχα μετά από λοίμωξη. Τα διαθέσιμα στοιχεία ήταν περιορισμένα και δεν υποστηρίζουν τη συνήθη έναρξη χρήσης εισπνεόμενων ή άλλων συνταγογραφούμενων φαρμάκων για έναν απλό, επίμονο βήχα. Μια διαγνωσμένη πάθηση, όπως το άσθμα, ενδέχεται να απαιτεί ειδική θεραπεία.

Ο επίμονος βήχας από μόνος του δεν αποτελεί λόγο λήψης αντιβιοτικών. Τα αντιβιοτικά δεν αντιμετωπίζουν τον υπολειπόμενο ερεθισμό των αεραγωγών. Μόνο ο γιατρός είναι υπεύθυνος να κρίνει εάν η χορήγησή τους δικαιολογείται λόγω βακτηριακής λοίμωξης ή άλλης ένδειξης.

Συμπέρασμα

Ο βήχας μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από το κοινό κρυολόγημα, καθώς οι αεραγωγοί αναρρώνουν. Παρακολουθήστε αν υπάρχει σταδιακή βελτίωση, προγραμματίστε ιατρική εξέταση μετά από 3 εβδομάδες και αναζητήστε βοήθεια νωρίτερα, εάν δυσκολεύεστε στην αναπνοή, εάν ο βήχας επιδεινώνεται ή εάν εμφανιστούν άλλα προειδοποιητικά σημάδια.

Πηγές:

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:33ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Όταν βγει το αφεντικό, θα δείτε τι έχει να γίνει»: Τι κατέθεσε πρώην εργαζόμενη στη Βιολάντα - Αναφορές για εργασιακό εκφοβισμό - Αντιδράσεις για την αποφυλάκιση του ιδιοκτήτη

10:32ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 16χρονος ξυλοκόπησε 15χρονο σε βαγόνι του Προαστιακού

10:28ΥΓΕΙΑ

Καρδιαγγειακά: Έγκαιρη πρόληψη και θεραπευτική συνέχεια - Συνεργασία ΠΕΦ και Ένωσης Ασθενών Ελλάδας

10:11WHAT THE FACT

Μπορούν τα AI να νιώσουν «πόνο»: Τι έδειξε πείραμα σε 25 μοντέλα

10:05LIFESTYLE

Τομ Κρουζ: Ο χορός ροκ εντ ρολ με συνεργάτες εκπομπής πριν βγει στον αέρα - Βίντεο 

10:02ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με την πτήση της FlyDubai: «Δεν υπάρχει αεροπειρατεία, έγινε καβγάς στο αεροσκάφος»

10:00ΥΓΕΙΑ

Βήχας που επιμένει μετά το κρυολόγημα: Τι βοηθά και πότε απαιτείται εξέταση

10:00ANNOUNCEMENTS

ΚΑΕ Πανιώνιος και Novibet - Κεφάλαιο 3ο και διαδοχικό

09:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση Φλωρίδη σε Τσίπρα που ζήτησε την παραίτησή του: «Εγώ πού κολλάω;»

09:50ΚΟΣΜΟΣ

«Σαν βασιλιάς» ο ράπερ «Diddy» στη φυλακή: Μασάζ, αλκοόλ, γυμνές φωτογραφίες και κινητά - Πρώτα πλάνα

09:49ΚΟΣΜΟΣ

Αναφορές για αεροπειρατεία σε αεροπλάνο από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ

09:47ΕΛΛΑΔΑ

«Κοιμήσου κοριτσάκι, είναι μακρύς ο δρόμος» – Το σπαρακτικό πανό για την Ιφιγένεια έξω από τη δίκη των Τεμπών

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Απάντηση Θεοδωρόπουλου για τα περί ενδοοικογενειακής βίας: Καταλασπολόγηση και συκοφάντηση - Βίντεο

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Ford Capri Collection ξεχωρίζει με την εμφάνιση και τον εξοπλισμό του

09:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται πολική αέρια μάζα και συνθήκες Νοεμβρίου - Πότε θα «χτυπήσει» την Ελλάδα

09:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Τι συμφώνησε με τους «γίγαντες» της Τεχνητής Νοημοσύνης - Τους ζήτησε να αστυνομεύουν τους εαυτούς τους

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Σεπόλια: Αυτοκίνητο παρέσυρε 12χρονο – Μεταφέρθηκε στο Παίδων

09:17ΕΛΛΑΔΑ

«Με κάνει να ντρέπομαι σαν Χανιώτης»: Το ενοίκιο νοσηλευτή για μια γκαρσονιέρα 15 τμ που εξόργισε θωρακοχειρουργό του Νοσοκομείου Χανίων

09:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Αν ο πύραυλος για το drone είναι πιο ακριβός απ' το UAV, έχασες»: Ο πρόεδρος της ΕΑΒ στο Newsbomb

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Μπλοκαρισμένος ο Κηφισός – Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:45ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ο δικηγόρος Ανδρέας Θεοδωρόπουλος για λεκτική και σωματική βία κατά του γιου του

09:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται πολική αέρια μάζα και συνθήκες Νοεμβρίου - Πότε θα «χτυπήσει» την Ελλάδα

22:28ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αγριεύει ο καιρός, έρχεται βροχή με διάρκεια - Το πιο δύσκολο 24ωρο

08:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι είναι τα κύματα Kelvin και πώς μπορεί να αλλάξουν τον φετινό χειμώνα στην Ελλάδα

07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκλογές: Στις 5 Οκτωβρίου το πρώτο «σήμα» Μητσοτάκη – Ο σχεδιασμός της ΝΔ για ψηφοδέλτια, περιοδείες και νέα πρόσωπα

10:02ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με την πτήση της FlyDubai: «Δεν υπάρχει αεροπειρατεία, έγινε καβγάς στο αεροσκάφος»

09:17ΕΛΛΑΔΑ

«Με κάνει να ντρέπομαι σαν Χανιώτης»: Το ενοίκιο νοσηλευτή για μια γκαρσονιέρα 15 τμ που εξόργισε θωρακοχειρουργό του Νοσοκομείου Χανίων

09:49ΚΟΣΜΟΣ

Αναφορές για αεροπειρατεία σε αεροπλάνο από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ

05:26ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος για τον ηθοποιό Τσαντ Λόου – Πέθανε η 13χρονη κόρη του Φιόνα

07:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλήρης απαγόρευση πρόσβασης στα social media για παιδιά μέχρι 15 ετών: Όλο το σχέδιο - Πώς θα εφαρμοστεί η απόφαση από 1/1/2027

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Απάντηση Θεοδωρόπουλου για τα περί ενδοοικογενειακής βίας: Καταλασπολόγηση και συκοφάντηση - Βίντεο

06:17ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Επιβεβαιώθηκε επιστημονικά ότι βρέθηκαν τα ιερά λείψανα της Αγίας Χρυσής στην Έδεσσα

08:28ΕΘΝΙΚΑ

«Αν ο πύραυλος που καταρρίψει το drone είναι πιο ακριβός απ' το UAV, έχεις χάσει»: Ο πρόεδρος της ΕΑΒ στο Newsbomb

08:37ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4 Ρίχτερ κοντά στη Θήβα

09:50ΚΟΣΜΟΣ

«Σαν βασιλιάς» ο ράπερ «Diddy» στη φυλακή: Μασάζ, αλκοόλ, γυμνές φωτογραφίες και κινητά - Πρώτα πλάνα

11:39ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Πόσα χρήματα βρέθηκαν στον λογαριασμό της - Έκανε ξεχωριστή δήλωση από τον Θεοδωρόπουλο

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Από κυνηγοί σε προστάτες: Οι ψαράδες της Κολομβίας που βοηθούν τους καρχαρίες να επιβιώσουν

19:01ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τατόι: Προχωρά η αποκατάσταση του ανακτόρου – Πλησιάζει η ώρα που θα ανοίξει τις πύλες του για το κοινό

17:27ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από τη στιγμή του ξυλοδαρμού της δασκάλας στο νηπιαγωγείο στα Άνω Λιόσια: Προσοχή, σκληρές εικόνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ