Βήχας που επιμένει μετά το κρυολόγημα: Τι βοηθά και πότε απαιτείται εξέταση

Ο βήχας μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες αφότου υποχωρήσουν τα συμπτώματα του κρυολογήματος, όπως η ρινική συμφόρηση, ο πονόλαιμος και η γενική αδιαθεσία. Οι αεραγωγοί σας ενδέχεται να αναρρώνουν ακόμη από την λοίμωξη, προκαλώντας βήχα παρόλο που κατά τα άλλα αισθάνεστε καλύτερα.

Αυτός ο βήχας συνήθως υποχωρεί με την πάροδο του χρόνου, αλλά η διάρκειά του, τα συνοδά συμπτώματα και το αν παρουσιάζει βελτίωση καθορίζουν πότε απαιτείται ιατρικός έλεγχος.

Γιατί επιμένει ο βήχας;

Η φλεγμονή που προκαλείται από μια λοίμωξη του αναπνευστικού μπορεί να καταστήσει τους αεραγωγούς ασυνήθιστα ευαίσθητους, να αυξήσει την παραγωγή βλέννας και να δυσχεράνει προσωρινά την αποβολή της. Αυτές οι αλλαγές μπορούν να συνεχίσουν να πυροδοτούν το αντανακλαστικό του βήχα ακόμη και μετά την παρέλευση της αρχικής ασθένειας.

Η βλέννα που κυλά στο πίσω μέρος του λαιμού (οπισθορρινική ενστάλαξη) μπορεί να προκαλέσει επιπλέον ερεθισμό, ιδιαίτερα όταν ξαπλώνετε. Αυτό εξηγεί γιατί ένα κρυολόγημα, που κατά τα άλλα βελτιώνεται, μπορεί να εξακολουθεί να διαταράσσει τον ύπνο σας.

Ωστόσο, το γεγονός ότι είχατε κρυολόγημα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αυτό αποτελεί την αιτία για κάθε μεταγενέστερο βήχα. Μια λοίμωξη μπορεί επίσης να επιδεινώσει το άσθμα, ενώ η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση ή κάποια άλλη λοίμωξη του αναπνευστικού ενδέχεται να συμβάλλουν στην κατάσταση.

Πόσο μπορεί να διαρκέσει ο βήχας μετά από κρυολόγημα;

Οι περισσότεροι βήχες υποχωρούν μέσα σε 3-4 εβδομάδες. Ένας βήχας μετά από λοίμωξη/κρυολόγημα γενικώς ορίζεται εκείνος που διαρκεί 3-8 εβδομάδες μετά την λοίμωξη του αναπνευστικού και αφότου έχουν εξεταστεί και άλλες πιθανές αιτίες.

Αυτά τα χρονικά διαστήματα εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς: το ένα περιγράφει τη συνήθη πορεία του βήχα, ενώ το άλλο περιγράφει ένα αναγνωρισμένο μοτίβο παρατεταμένων συμπτωμάτων. Κανένα από τα δύο δεν σημαίνει ότι πρέπει να… περιμένετε 2 μήνες προτού ζητήσετε ιατρική συμβουλή.

Κλείστε ραντεβού με γιατρό εάν ο βήχας διαρκεί περισσότερο από 3 εβδομάδες. Ζητήστε νωρίτερα ιατρική συμβουλή εάν:

ο βήχας διαταράσσει επανειλημμένα τον ύπνο ή την εργασία σας

πάσχετε από σοβαρή καρδιοπάθεια ή πνευμονοπάθεια

έχετε εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα

Ένας βήχας που επιμένει πέραν των 2 μηνών απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση και δεν πρέπει απλώς να αποδίδεται στα κατάλοιπα ενός κρυολογήματος.

Ποια συμπτώματα χρήζουν άμεσης αξιολόγησης;

Ένας βήχας που επιδεινώνεται ή νέα συμπτώματα χρήζουν προσοχής, ακόμη και αν είχατε πρόσφατα ένα απλό κρυολόγημα.

Αναζητήστε άμεσα ιατρική εκτίμηση εάν παρουσιάζετε:

Δυσκολία στην αναπνοή ή πόνο στο στήθος.

Αίμα στα πτύελα (στο φλέγμα που αποβάλλετε με τον βήχα).

Βήχα που επιδεινώνεται ραγδαία ή είναι ανεξέλεγκτος.

Επίμονο πυρετό ή πυρετό που επανέρχεται, ειδικά εάν αισθάνεστε πολύ άρρωστοι.

Η σοβαρή δυσκολία στην αναπνοή (π.χ. η δύσπνοια με λαχάνιασμα και η αδυναμία σωστής ομιλίας) απαιτεί άμεση ιατρική βοήθεια.

Κατά την επίσκεψη στον γιατρό, εξηγήστε του πότε ξεκίνησε ο βήχας σας, αν παρουσιάζει βελτίωση και τι τον συνοδεύει. Κρίσεις βήχα που προκαλούν εμετό ή έναν χαρακτηριστικό συριγμό (ήχο «χουπ») κατά την εισπνοή μπορεί να υποδηλώνουν κοκκύτη και θα πρέπει να αναφερθούν.

Ο γιατρός μπορεί να εξετάσει το θώρακά σας και να ελέγξει τα φάρμακα που λαμβάνετε. Ανάλογα με τα ευρήματα, ενδέχεται να κριθεί σκόπιμη η διενέργεια ακτινογραφίας θώρακος ή εξετάσεων αναπνευστικής λειτουργίας. Οι εξετάσεις αυτές δεν είναι απαραίτητες για όλους τους ασθενείς.

Τι μπορεί να βοηθήσει όσο υποχωρεί ο βήχας;

Απλά μέτρα μπορεί να σας προσφέρουν ανακούφιση, αν και δεν έχει αποδειχθεί ότι μειώνουν αξιόπιστα τη διάρκεια ενός εδραιωμένου βήχα, που ακολουθεί κάποια λοίμωξη:

Πίνετε τακτικά υγρά. Ένα ζεστό ρόφημα μπορεί να καταπραΰνει τον ερεθισμένο λαιμό. Δοκιμάστε να προσθέσετε μέλι σε ένα ζεστό ρόφημα. Τα στοιχεία που υποστηρίζουν τη συμβολή του στην ανακούφιση από τον βήχα είναι περιορισμένα, επομένως θεωρήστε το απλά ως μέτρο ανακούφισης. Συμβουλευτείτε φαρμακοποιό πριν επιλέξετε αντιβηχικό φάρμακο, ειδικά εάν λαμβάνετε άλλα φάρμακα ή είστε έγκυος. Ορισμένα σκευάσματα μπορεί να μειώσουν προσωρινά τον βήχα, αλλά δεν αντιμετωπίζουν όλα τα αίτια που τον προκαλούν.

Μια συστηματική ανασκόπηση 6 μελετών, στις οποίες συμμετείχαν συνολικά 724 άτομα, δεν διαπίστωσε σαφές και σταθερό όφελος από τις θεραπείες, που εξετάστηκαν για τον παρατεταμένο βήχα μετά από λοίμωξη. Τα διαθέσιμα στοιχεία ήταν περιορισμένα και δεν υποστηρίζουν τη συνήθη έναρξη χρήσης εισπνεόμενων ή άλλων συνταγογραφούμενων φαρμάκων για έναν απλό, επίμονο βήχα. Μια διαγνωσμένη πάθηση, όπως το άσθμα, ενδέχεται να απαιτεί ειδική θεραπεία.

Ο επίμονος βήχας από μόνος του δεν αποτελεί λόγο λήψης αντιβιοτικών. Τα αντιβιοτικά δεν αντιμετωπίζουν τον υπολειπόμενο ερεθισμό των αεραγωγών. Μόνο ο γιατρός είναι υπεύθυνος να κρίνει εάν η χορήγησή τους δικαιολογείται λόγω βακτηριακής λοίμωξης ή άλλης ένδειξης.

Συμπέρασμα

Ο βήχας μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από το κοινό κρυολόγημα, καθώς οι αεραγωγοί αναρρώνουν. Παρακολουθήστε αν υπάρχει σταδιακή βελτίωση, προγραμματίστε ιατρική εξέταση μετά από 3 εβδομάδες και αναζητήστε βοήθεια νωρίτερα, εάν δυσκολεύεστε στην αναπνοή, εάν ο βήχας επιδεινώνεται ή εάν εμφανιστούν άλλα προειδοποιητικά σημάδια.

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