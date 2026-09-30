«Με κάνει να ντρέπομαι»: Το ενοίκιο νοσηλευτή για μια γκαρσονιέρα 15 τμ στα Χανιά που εξοργίζει

Ο θωρακοχειρουργός Στέφανος Παλιουδάκης, ανέφερε πως οι προκηρύξεις αποβαίνουν άγονες καθώς πολλοί συνάδελφοι δεν δέχονται τις θέσεις λόγω του κόστους στέγασης

Δημήτρης Δρίζος

«Με κάνει να ντρέπομαι»: Το ενοίκιο νοσηλευτή για μια γκαρσονιέρα 15 τμ στα Χανιά που εξοργίζει
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το Νοσοκομείο Χανίων αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στελέχωσης λόγω υψηλού κόστους στέγασης για τους υγειονομικούς.
  • Οι προκηρύξεις για θέσεις προσωπικού αποβαίνουν άγονες καθώς πολλοί αρνούνται τις θέσεις εξαιτίας των δυσβάσταχτων ενοικίων.
  • Υγειονομικός από τη Θεσσαλονίκη αναγκάστηκε να νοικιάσει μικρό γκαρσόνι 15 τ.μ. με 450 ευρώ, ενώ μεγαλύτερα διαμερίσματα φτάνουν ακόμη και 700 ευρώ.
  • Ο Δήμος Χανίων έχει εκφράσει διάθεση να βοηθήσει με τα ενοίκια, αλλά απαιτείται και η ενεργή συμμετοχή του κράτους και ατομική ευθύνη.
  • Οι γιατροί ζητούν άμεσα γενναίες αυξήσεις και οικονομικά κίνητρα για την υποστήριξη του υγειονομικού προσωπικού.
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Με δραματικούς τόνους περιέγραψαν την κατάσταση στο Νοσοκομείο Χανίων γιατροί και εργαζόμενοι που σε κοινή συνέντευξη τύπου που έδωσαν την Τρίτη, προσέγγισαν όλες τις πτυχές ενός πολυσύνθετου προβλήματος ζητώντας άμεσα από την κυβέρνηση γενναίες αυξήσεις και οικνομικά κίνητρα στους υγειονομικούς

Ο θωρακοχειρουργός Στέφανος Παλιουδάκης, ανέφερε πως οι προκηρύξεις αποβαίνουν άγονες καθώς πολλοί συνάδελφοί του δεν αποδέχονται τις θέσεις λόγω του υψηλού κόστους στέγασης.

«Αυτό που θα σας πω, με κάνει να ντρέπομαι σαν Χανιώτης» τόνισε ο κ. Παλιουδάκης και συνέχισε λέγοντας: «Συνάδελφος απο την Θεσσαλονίκη, νοσηλευτής, ήρθε να αναλάβει υπηρεσία και νοίκιασε γκαρσονιέρα, 15 τμ, περιαστικά των Χανίων 450 ευρώ! Είναι τραγικό. Και να του λέει "απελευθερώνεται το δίπλα που είναι 40 τμ στα 700 ευρώ". Ο ίδιος αυτός ο ιδιοκτήτης που το νοικιάζει αυτό είναι αυτός που απαιτεί από το νοσοκομειο Χανίων να δουλεύει άψογα όταν έρθει και αυτός και η οικογένειά του» σημείωσε. «Ας αναλογιστούμε δηλαδή και την ατομική μας ευθύνη», συνέχισε ο θωρακοχειρουργός Στέφανος Παλιουδάκης και σχετικά με πιθανή πρωτοβουλία του Δήμου Χανίων τόνισε πως «ξέρω ότι έχει κάλη διάθεση ο Δήμος να βοηθήσει αλλά πρέπει να αναλογιστούμε εμείς τι κάνουμε».

Παράλληλα, ο γιατρός σημείωσε χρειάζεται και το κράτος να βοηθήσει περισσότερο στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι υγειονομικοί με τα πολύ υψηλά ενοίκια.

Πηγή: zarpanews.gr

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